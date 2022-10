Stadt Luzern Vandalenakt: Statue des Falknerbrunnens aus der Verankerung gerissen – es ist nicht das erste Mal Am Wochenende rissen Unbekannte die Statue des Falknerbrunnens aus ihrer Verankerung. Der Brunnen muss repariert werden, ausserdem wird die Stadt Strafanzeige einreichen. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 24.10.2022, 14.16 Uhr

Der beschädigte Brunnen am Falkenplatz. Bild: PD

Die Bronzestatue ragt schräg aus dem Brunnentrog, sein Fundament ist brutal aus der Halterung gerissen: Der Falknerbrunnen am Falkenplatz in Luzern ist ganz offensichtlich Opfer eines Vandalenaktes geworden, wie einem Leser unserer Zeitung aufgefallen ist.

Auf Anfrage bestätigt die Luzerner Polizei den Vorfall. In der Nacht von Samstag auf den Sonntag habe eine Patrouille gegen zwei Uhr festgestellt, dass der Brunnen beschädigt worden sei, sagt Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei.

Bei der Stadt Luzern hat man von der Sachbeschädigung ebenfalls Kenntnis. Guido Hürlimann, Projektleiter Kunstbauten, sagt:

«Vandalismus in der Stadt ist ärgerlich und oft mit viel Aufwand und Kosten verbunden.»

Ein einfacher Tritt dürfte in diesem Fall kaum gereicht haben: Die Statue ist mittels vier Gewindestangen aus Stahl im Trog verankert. Den genauen Schaden am Brunnen kann Hürlimann zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht benennen. «Wir müssen diesen zuerst aufnehmen und analysieren.» Klar ist aber: Die Stadt wird eine Strafanzeige einreichen und eine Reparatur ist unumgänglich. Dabei müssten auch Fachpersonen von der Denkmalpflege miteinbezogen werden, so Hürlimann.

Falknerbrunnen bereits zum dritten Mal beschädigt

Es ist dabei nicht das erste Mal, dass der Falknerbrunnen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. 1934 hatte ein Lastwagen den Trog zertrümmert, worauf ein neuer gebaut werden musste. Und 2011 wurde der Brunnen auf ähnliche Weise wie am Wochenende beschädigt: Nach einem Vandalenakt lag die Statue ebenfalls schräg im Brunnentrog, sodass der Brunnen repariert werden musste. Das kostete die Stadt damals 4000 Franken.

Nach der Beschädigung im Jahr 2011 musste die Statue des Falknerbrunnens repariert und wieder eingesetzt werden. Archivbild: Pius Amrein

Brunnen in der ganzen Stadt saniert

Der Falknerbrunnen hat mehr als hundert Jahre auf dem Buckel: Gemäss einer Übersicht von Lucerne Water stammt er aus dem Jahr 1898. Er wurde damals als Ersatz für einen Wasserspender aus dem Jahr 1861 aufgestellt. Geschaffen hat die Figur der Luzerner Bildhauer Josef Vetter in Erinnerung an das Gasthaus zum Falken, das dort bis 1898 stand.

In den letzten Jahren hat die Stadt zahlreiche Wasserspender geflickt und restauriert, da diese sich in bedenklichem Zustand befunden haben. Am Falknerbrunnen hätten allerdings bloss kleine kosmetische Reparaturen ausgeführt werden müssen, so Guido Hürlimann. Andere, etwa der Neptunbrunnen am Mühlenplatz, mussten komplett auseinandergenommen, abtransportiert und in einer Halle restauriert werden. Insgesamt haben die Arbeiten 1,8 Millionen Franken gekostet.

In Luzern gibt es über 200 Brunnen, wie es auf der Website der Stadt heisst. 140 davon werden als öffentliche Brunnen bezeichnet, die restlichen sind in Privatbesitz oder haben privaten Charakter. Dass es so viele sind, hat historische Gründe: In Luzern fehlte es seit der Gründung an Quellen. Das Wasser aus See und Reuss war, im Gegensatz zu heute, mit Infektionsgefahren verbunden. So war in der Altstadt früh nach Zisternen und Sodbrunnen (Grundwasser) gegraben worden. Bis ins 19. Jahrhundert erfolgte die Versorgung der Bevölkerung mit frischem Trink- und Brauchwasser fast aus­schliesslich über Brunnen.

