Velodemonstration gegen Autobahnprojekt Bypass

Stadt Luzern Velofahrende protestieren gegen das Autobahnprojekt Bypass Am Sonntag haben Velofahrerinnen und Velofahrer während einer Demonstration ihren Unmut über den geplanten Autobahntunnel Bypass in Luzern auf die Strasse gebracht. Stefanie Geske 19.06.2022, 23.03 Uhr

Zur Velodemonstration unter dem Motto «Klimagerechtigkeit statt Autobahn» hatte Klimastreik Zentralschweiz und das Komitee Bypass-Nein aufgerufen. Wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst, fordern die Initianten eine «soziale und ökologische Verkehrswende statt unnütze, klimazerstörerische Autobahnen».

Um 16 Uhr startete am Sonntag die Velodemo auf dem Theaterplatz in Luzern. Danach fuhr der Demozug via Seebrücke in Richtung Kriens...

Bild: PD

... und endete schliesslich beim Inseli.

Mit Parolen wie «Bye Bye - Bypass» und «Wem sini Strasse? Üsi Strasse» verkündeten die Protestierenden ihre Meinung.

Bild: PD

Das Autobahnprojekt Bypass Der Bypass ist ein geplanter Autobahntunnel, der von Emmen nach Kriens - mitten durch Luzern - führen soll. Laut Plänen werde das Projekt zwölf Jahre Bauzeit und 1,75 Milliarden Franken kosten. Während dem Bau würden Teile des Autobahnverkehrs für 34 Monate über die Stadt Luzern umgeleitet werden. Als Folge des Baus müssten ausserdem Teile des Gütschwaldes sowie der Spielplatz Dammgärtli gerodet werden. Die Befürworterinnen des Projekts erhoffen sich vom Bypass eine Erleichterung des Verkehrs. Laut Berechnungen des Komitees gegen den Bypass würde die Umsetzung des Autobahntunnels jedoch täglich zu 32’000 Autofahrten mehr durch Luzern und somit zu mehr Verkehrschaos führen. Die Protestierenden fordern deshalb einen Wandel im Verkehrssektor – weg vom Fokus auf dem Auto hin zu einer ökologischeren und sozialeren Mobilität, wie die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung schreiben.