Stadt Luzern Verein will Weihnachtsbeleuchtung zeitlich einschränken – die aktuelle Lage ist dabei nicht der einzige Grund Die «Leuchtenstadt Luzern» soll in dieser Adventszeit weniger lange leuchten als auch schon. Der Verein Weihnachtsbeleuchtung Luzern will damit nicht nur auf die aktuelle Strommangellange reagieren, sondern auch zukünftig Energie sparen. Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weihnachtsbeleuchtung beim Rathaussteg. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. November 2018)

An Weihnachten denken momentan nur die wenigsten – und noch konkreter mit der Weihnachtsbeleuchtung beschäftigt sich Ende August wohl nur eine absolute Minderheit der Luzerner Bevölkerung. Gezwungenermassen damit befassen muss sich hingegen der Verein Weihnachtsbeleuchtung Luzern. Ganz besonders in der aktuellen Lage, in welcher Haushalte zum Stromsparen aufgerufen werden und das Unternehmen EWL ankündigt, die Strompreise 2023 um rund 25 Prozent anzuheben. André Bachmann, Präsident des Vereins Weihnachtsbeleuchtung Luzern, sagt:

«Die Weihnachtsbeleuchtung ist für Seele und Herzen vieler von ganz grosser Bedeutung, aber bestimmt nicht systemrelevant, sollte es tatsächlich zu einer Strommangellage kommen.»

Da man in den vergangenen Jahren beträchtliche Investitionen getätigt habe, um die Weihnachtsbeleuchtung von Glühbirnen auf energieeffiziente LED-Leuchtmittel umzurüsten, liege der Verbrauch für die Beleuchtung heute bei rund 4000 Kilowattstunden Strom – vor dem Wechsel sei der Verbrauch zehn bis zwölf Mal höher gewesen. Mit derselben Menge könnte ein vierköpfiger Haushalt ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Weihnachtsbeleuchtung bei der Seebrücke. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. November 2018)

Die Einschaltzeiten der Beleuchtung werden angepasst

Um diesen hohen Verbrauch weiter zu senken, hat sich der Verein bereits vor einiger Zeit dazu entschieden, seine Betriebszeiten um rund einen Viertel zu verringern. Konkret heisst das: Die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt Luzern wird diesen Advent morgens und abends jeweils eine halbe Stunde später ein- beziehungsweise früher ausgeschaltet. Zudem soll die Beleuchtung eine Woche früher wieder abgehängt werden.

Voraussichtliche Anpassung der Einschaltzeiten: Zeitraum : Donnerstag, 24. November 2022, bis Sonntag, 1. Januar 2023 (fünf statt sechs Wochen)

: Donnerstag, 24. November 2022, bis Sonntag, 1. Januar 2023 (fünf statt sechs Wochen) Einschaltzeiten : 7–8.30 Uhr und 15–22 Uhr (statt wie bisher 6.30–8.30 Uhr und 13.30–23 Uhr)

: 7–8.30 Uhr und 15–22 Uhr (statt wie bisher 6.30–8.30 Uhr und 13.30–23 Uhr) Ausnahme Brücken : 6.30–8.30 Uhr und 16–23 Uhr (statt wie bisher 6.30–8.30 Uhr und 16–24 Uhr)

: 6.30–8.30 Uhr und 16–23 Uhr (statt wie bisher 6.30–8.30 Uhr und 16–24 Uhr) Die Einschaltzeiten zu reduzieren, stünde im Vordergrund der vom Verein Weihnachtsbeleuchtung getroffenen Massnahmen, gibt der Verein bekannt. Die Zahl der Leuchtkörper würde nur bei absoluter Notwendigkeit angepasst – denn dies sei auch technisch schwer durchführbar. (mha)

«Diese Einschränkungen sind eine erste Idee. Wir sind jederzeit bereit, die Zeiten bei Bedarf und bei Notwendigkeit weiter zu reduzieren», gibt der Verein weiter Auskunft. Die aktuelle Notwendigkeit aufgrund der nationalen Strommangellage sei jedoch nicht der alleinige Grund für den Entscheid des Vereins gewesen:

«Uns ist bewusst, dass ein Beitrag zum Energiesparen geleistet werden muss. Und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern generell für die Zukunft.»

Das neue Regime soll für die nächsten Jahre gelten. Interessant: Noch 2016 hatte sich der Verein bei der Stadt für längere Einschaltzeiten eingesetzt.

Verbot von Weihnachtsbeleuchtung ist nicht zielführend

Professor Björn Schrader, Dozent an der Hochschule Luzern, teilt die Haltung des Vereins bezüglich Energiesparen. Die Diskussion über Stromverbrauch sei schon lange überfällig – nicht nur wegen der aktuellen Lage, sondern vor allem aus ökologischen Gründen. Dass nun auch die Weihnachtsbeleuchtung in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt, sei nachvollziehbar: «Bei der Beleuchtung kann der Stromverbrauch mit eigenen Augen gesehen werden. Und man sieht auch gleich den Effekt, wenn das Licht ausgeschaltet wird.»

In Bezug auf die Weihnachtsbeleuchtung ist Schrader zweierlei Meinung. Zum einen sei es sinnvoll, Nutzungszeiten einzuschränken; vor allem auch bei Weihnachtsbeleuchtungen, die oftmals mitten in der Nacht und ohne Publikum noch glänzen und blinken. Gleichzeitig hält er ein Verbot von Lichterketten und Weihnachtssternen für nicht zielführend:

«Dann nimmt man den Menschen wirklich alles an Freude.»

Für geeigneter hält er den Weg, den der Verein Weihnachtsbeleuchtung Luzern eingeschlagen hat. Dieser hofft, andere Unternehmen und Vereine mit seinem Entscheid zu inspirieren. «In der Stadt Luzern sind wir die grösste Organisation im Bereich Weihnachtsbeleuchtung – deshalb haben wir auch eine gewisse Vorbildfunktion. Wir sind zuversichtlich, dass uns viele folgen werden.»

Bewusstsein für Strommangel ist in Luzern vorhanden

Wie eine Umfrage bei diversen Unternehmen in der Stadt Luzern zeigt, ist das Bewusstsein für stromsparende Beleuchtung vorhanden. Auch das Hotel Schweizerhof setzt für die Weihnachtsbeleuchtung vollumfänglich auf stromsparende LED-Lampen, weitere Energiesparmöglichkeiten werden an der nächsten Geschäftsleitungssitzung diskutiert, heisst es auf Anfrage.

Das Hotel Schweizerhof setzt für die Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Lampen. Bild: PD

Das Lilu Lichtfestival Luzern, das Mitte Januar 2023 stattfinden wird, rechnet für die Dauer des Festivals mit einem Stromverbrauch, der in etwa dem jährlichen Bedarf eines Einfamilienhauses entspricht, heisst es auf Anfrage. Die Festivalleitung prüft derzeit ebenfalls verschiedene Optionen, um Strom einzusparen.

Auch die Bucherer-Filiale am Schwanenplatz hat für die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes an der Hausfassade bereits auf LED-Leuchten umgestellt. Zudem habe das Unternehmen eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die unter anderem die Betriebszeiten der Beleuchtungsinstallationen prüfen wird. Das KKL kann am Dienstag keine Auskunft zu geplanten Stromeinsparungen geben, das Thema sei jedoch bereits bekannt und werde momentan intern besprochen.

Auch bei der heimischen Weihnachtsbeleuchtung kann Energie gespart werden: Die Tipps von Björn Schrader: «Wenn man Weihnachtsbeleuchtung aufhängen will, sollte man sich fragen: Muss ich wirklich das gesamte Haus dekorieren? Dieses Jahr sollte man vielleicht etwas weniger Beleuchtung aufhängen und vor allem darauf achten, ob die alte Lichterkette nicht doch aus Glühbirnen besteht.» «Eine Möglichkeit ist auch die Verwendung einer Zeitschaltuhr. Die Beleuchtung die ganze Nacht eingeschaltet zu lassen, ist eher doof. Durch das Einschränken der Nutzungszeit kann der Energieverbrauch weiter reduziert werden.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen