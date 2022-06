Stadt Luzern Verkehrsbetriebe Luzern betrachten Cyberangriff als «abgeschlossen» Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben Anzeige gegen die unbekannten Angreifer erstattet – mit weiteren Infos ist das Transportunternehmen zurückhaltend. Simon Mathis 03.06.2022, 12.16 Uhr

Mitte Mai wurden die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) Opfer eines gezielten Cyberangriffes. Nachdem sich das Unternehmen in den vergangenen Wochen bedeckt hielt, meldete es sich am Freitag per Mitteilung zu Wort. Die VBL AG hat demnach Anzeige gegen unbekannt erstattet. Darüber hinaus sind der Mitteilung keine Neuigkeiten zu entnehmen.