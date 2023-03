Stadt Luzern Verschmutztes Trinkwasser: Die Warnung über die App Alertswiss kam zu spät Bei Ereignissen wie der Wasserverschmutzung vom Sommer 2022 will die Stadt besser gerüstet sein: Die Warn-App soll schneller aktiviert und Flugblätter mehrsprachig gedruckt werden. Robert Knobel Jetzt kommentieren 07.03.2023, 11.17 Uhr

Sauberes Trinkwasser gab es nur an der Zapfstelle: Ein Bild aus der Hirtenhofstrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (05. 08. 2022)

Ein Bakterium namens Enterokokken hielt im letzten Sommer die Stadt Luzern auf Trab: Es begann mit einer Routinekontrolle des Trinkwassers Ende Juli 2022, als im Gebiet Langensand geringe Mengen an Enterokokken nachgewiesen wurden. Dabei handelt es sich um ein Milchsäurebakterium, das vor allem bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem ernsthafte Erkrankungen auslösen kann.

Was danach folgte, war für rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohner des Quartiers äusserst ärgerlich. Die Konzentration des Bakteriums im Trinkwasser stieg nämlich weiter an und es gelang nicht, die Ursache für die Verunreinigung zu finden. Zwei Wochen lang musste das Trinkwasser abgekocht werden, es wurden sogar öffentliche Wasserzapfstellen aufgestellt.

Schuld war ein neues Wasserrohr

Dank einer eilig installierten Hilfsleitung konnte Energie Wasser Luzern (EWL) Mitte August wieder allen Haushalten sauberes Wasser liefern. Doch es dauerte bis September, bis die Ursache der Verunreinigung gefunden war: Schuld war ein neues Wasserrohr, das kurz zuvor im Boden verlegt worden war. Das Rohr war zuvor drei Monate lang auf der Baustelle gelagert worden, wobei offenbar Schmutz ins Innere gelangte.

Das Ereignis sorgte für Kritik und Unmut: Wieso dauerte es zwei Wochen, bis die Wasserversorgung im Quartier Langensand wieder hergestellt war? Und vor allem: Wieso wurde die betroffene Bevölkerung erst mehrere Tage nach dem ersten Befund informiert? Mit diesen kritischen Fragen musste sich auch der Luzerner Stadtrat befassen: Die Mitte-Fraktion reichte dazu eine Interpellation im Stadtparlament ein. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor.

EWL engagiert Übersetzungsdienst

Die Kritik, dass die Information der Bevölkerung viel zu schleppend war, teilt der Stadtrat nicht: «EWL hat die direkt betroffenen Haushalte und die Öffentlichkeit sehr rasch informiert». Zwar vergingen zwischen dem ersten Befund (26. Juli) und der Information tatsächlich mehrere Tage. Die ersten Messresultate zeigten allerdings lediglich Spuren des Bakteriums. Erst weitere Messungen an insgesamt 20 Standorten zeigten das wahre Ausmass des Problems. Als diese Resultate am 30. Juli um 17 Uhr vorlagen, wurde noch am selben Abend die Bevölkerung mit Flugblättern und Medieninformationen orientiert. Die Meldung über die App Alertswiss erfolgte hingegen erst am nächsten Morgen. Das ist aus Sicht des Stadtrats zu spät. Er will deshalb dafür sorgen, dass in ähnlichen Fällen künftig schneller über Alertswiss informiert wird.

Die Information via Flugblätter sei zwar zügig erfolgt, es fehlten aber Informationen für Fremdsprachige. Auch hier verspricht der Stadtrat Verbesserungen: EWL arbeitet neu mit einem Übersetzungsbüro zusammen, das einen Pikettdienst hat.

Auch bei der eigentlichen Ursache der Trinkwasserverschmutzung hat EWL Lehren gezogen aus den Ereignissen des letzten Sommers: Neue Wasserrohre werden vor der Verlegung in den Boden nur noch wenige Tage auf der Baustelle gelagert und täglich auf Verunreinigungen kontrolliert.

Ursache von Trinkwasserverunreinigung geklärt. Quelle: Pilatus Today

Verunreinigtes Trinkwasser: Täglich werden Wasserproben entnommen. Quelle: Pilatus Today

Anwohner von Luzerner Stadtteil klagen über Magen-Darm-Beschwerden Quelle: Tele 1

Trinkwasser in Teilen der Stadt Luzern verunreinigt. Quelle: Tele 1

