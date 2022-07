Stadt Luzern Verunreinigtes Trinkwasser im Quartier Langensand-Matthof Aufgrund einer bakteriellen Verunreinigung muss das Trinkwasser derzeit abgekocht werden. Betroffen ist das Quartier Langensand-Matthof in der Stadt Luzern. 30.07.2022, 23.15 Uhr

Der städtische Energieversorger EWL hat am 29. Juli eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Das teilte er am Samstagabend in einer Mitteilung mit. Betroffen ist das Quartier Langensand-Matthof (ab Eisfeld Richtung Horw und Hirtenhofstrasse See-seitig):