Initiative 1% gegen globale Armut: So entschied Luzerns Parlament

Stadt Luzern Dank Trick: Linke verhindern Volksabstimmung über Entwicklungshilfe Bis zu 15-mal mehr Geld für Entwicklungshilfe: Das hat das Luzerner Stadtparlament beschlossen. Mit einem Trick verhinderte die SP, dass sich das Volk dazu äussern kann. Robert Knobel 27.10.2022, 13.19 Uhr

Diese Kinder profitierten von einem von der Schweiz initiierten Hilfsprojekt in Tadschikistan. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Wie viel Geld soll die Stadt Luzern für internationale Entwicklungszusammenarbeit ausgeben? Diese Frage wurde am Donnerstag im Stadtparlament heftig diskutiert.

Heute spendet die Stadt 110'000 Franken pro Jahr – was etwas mehr als 1 Franken pro Einwohnerin und Einwohner entspricht. Das sei viel zu wenig, finden die Initianten der Initiative «1 Prozent gegen globale Armut». Diese forderte, dass die Stadt 0,5 bis 1 Prozent der Steuererträge für internationale Hilfe ausgibt. Das wären aktuell 1,6 bis 3,2 Millionen Franken pro Jahr – oder pro Kopf heruntergebrochen der «Preis einer Chügelipastete», wie Selina Frey (Grüne) bemerkte. Für sie ist klar: «Das können wir uns leisten».

Luzern soll sich an der UNO orientieren

Die Initiative wurde am Donnerstag allerdings zurückgezogen – zu Gunsten eines Gegenvorschlags aus dem Parlament. Dieser orientiert sich am UNO-Ziel von 1970, wonach 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungshilfe ausgegeben werden sollen. Da die Schweiz dieses Ziel verfehlt, soll die Stadt Luzern jeweils einen Beitrag spenden, der sich an dieser «Beitragslücke» orientiert. Aktuell wären dies rund 1 bis 1,3 Millionen Franken. Theoretisch könnten es aber – abhängig vom Verhalten des Bundes – auch viel mehr sein.

Dieser Gegenvorschlag hätte eigentlich anstelle der Initiative an die Urne kommen sollen. Doch die SP verhinderte dies mit einem Trick: Sie stellte erfolgreich den Antrag, die jährlichen Beiträge an die Entwicklungshilfe auf maximal 1,5 Millionen Franken zu begrenzen. Da sich dieser Plafond noch innerhalb der Ausgabekompetenz des Parlaments befindet, muss das Volk nicht mehr darüber abstimmen.

Bürgerlichen erwägen Referendum

Über dieses Manöver konnten die Bürgerlichen nur den Kopf schütteln. So sagte Marco Baumann (FDP):

«Die SP hat offenbar Angst vor dem Volk.»

Doch sein Antrag auf ein obligatorisches Referendum scheiterte. Nun werde man in Betracht ziehen, Unterschriften zu sammeln, damit die Erhöhung der Entwicklungshilfe doch noch vors Volk kommen kann.

Auch der Stadtrat ist über den Entscheid unglücklich. Wenn künftig so hohe Summen gespendet werden, bedeute dies, dass die Stadt in der Entwicklungshilfe aktiv mitmischt. Die Stadt müsse dann geeignete Projekte suchen und beurteilen sowie über die korrekte Verwendung der Gelder wachen. Heute tut dies die Stadt nicht selber, sondern spendet einfach jeweils an die Glückskette im Rahmen von aktuellen Kriegen und Katastrophen.

Statt in Hilfsprojekte fliesst Geld in Verwaltung

Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte) sagte: «Jede Staatsebene soll die Aufgabe ausführen, für die sie am besten geeignet ist.» Der Bund sei für die Entwicklungshilfe besser aufgestellt als die Stadt. Es mache wenig Sinn, eine eigene städtische Verteilorganisation inklusive des nötigen Controllings aufzubauen. Doch nun werde die Stadt genau dazu gezwungen.

Bitzi stellt dabei klar, dass dieser grosse Administrativaufwand aus dem erwähnten 1,5-Millionen-Plafond bezahlt werden müsse. Mit anderen Worten: Wer hofft, die Erhöhung der Beiträge komme zu 100 Prozent der Entwicklungshilfe zugute, täuscht sich: Ein Teil davon fliesst künftig wohl in die städtische Verwaltung.

