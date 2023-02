Stadt Luzern Vom «Klimawandel» zur «Klimakrise»: Stadtparlament folgt dem Stadtrat Die Luzerner Verwaltung verwendet künftig in öffentlichen Dokumenten den Begriff Klimakrise. Der Grosse Stadtrat hat ein entsprechendes Postulat der Grünen gutgeheissen. Einzig die SVP lehnte dieses ab. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 09.02.2023, 19.45 Uhr

Hochwasser in Luzern im Sommer 2021. Bild: Urs Flüeler/Keystone

«Wir sind uns bewusst, dass wir in einer Klimakrise stecken. Und dass wir jetzt vom Wissen zum Handeln kommen müssen. Der Stadtrat ist bereit, das Kind beim Namen zu nennen.» Das sagte der Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula im grossen Stadtrat zu einem Postulat der Grünen.

Das Postulat fordert die Stadt Luzern dazu auf, die Verwaltung anzuweisen, zur Beschreibung der Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch, Umwelt und Infrastruktur in sämtlichen offiziellen Dokumenten von einer Klimakrise zu sprechen. Für die Beschreibung physikalischer Vorgänge in fachlichen Zusammenhängen kann hingegen weiterhin auch der Begriff Klimawandel verwendet werden. Dieser wird also nicht vollständig aus dem öffentlichen Sprachgebrauch verbannt.

Der Grosse Stadtrat hat das Postulat klar überwiesen. Alle Parteien haben sich dafür ausgesprochen – mit Ausnahme der SVP, die auf eine Wortmeldung verzichtete. Bei der Diskussion im grossen Stadtrat waren sich die restlichen Parteien in einer Sache einig: Ein sorgfältiger Umgang mit Sprache ist wichtig. Ob die begriffliche Ersetzung von Klimawandel durch Klimakrise eine sinnvolle Massnahme ist, darüber gingen die Meinungen auseinander.

Der Begriff Klimawandel sei «Verharmlosung»

Der parteilose Grossstadtrat Silvio Bonzanigo warf zum Beispiel die Frage in den Raum, wieso man nicht gleich von Klimanotstand spreche. Schliesslich habe der Kanton Luzern diesen 2019 ausgerufen. Die Forderung, künftig den Begriff Klimakrise anstelle von Klimawandel zu verwenden, empfindet er als etwas zu zurückhaltend. Bonzanigo betont, dass man über die Sprache politische Inhalte transportieren, dadurch aber die Realität nicht wesentlich prägen könne. Das würden Beispiele aus der Vergangenheit – etwa die Diskussion zum Waldsterben in den 80er-Jahren – zeigen.

Der Postulant Jona Studhalter (Junge Grüne) erklärte, das Wort Klimawandel sei ideologisch geprägt. Ein Berater des ehemaligen US-Präsidenten George Bush hätte diesen Begriff etabliert, um die Erdölförderung voranzutreiben. Es handle sich also um eine «Verharmlosung durch politisches Framing». Studhalter bemerkt, dass die Medien – aber auch er selbst – das Wort Klimawandel teils aus Gewohnheit verwenden und so auf das alte Framing reinfallen würden. Um das in Zukunft zu verhindern, sei die Begriffsverschärfung ein notwendiger Schritt.

Alternativen: Klimakatastrophe oder Erderhitzung?

Mark Buchecker (FDP) zeigte sich mit Blick auf die globale Erderwärmung alarmiert: «Wir erreichen in Kürze etliche Kipppunkte. Das Tempo, in dem wir dahin unterwegs sind, ist erschreckend.» Der Begriff Katastrophe sei darum eher angezeigt als Wortgebrauch.

Mitte-Grossstadtrat Roger Sonderegger warnte in seiner Wortmeldung, die Stadtverwaltung könne nicht einfach den «Suchen und Ersetzen»-Knopf in allen öffentlichen Texten drücken. Sturheit sei in diesem Falle nicht angebracht, vielmehr soll es um eine sensible Begriffsveränderung gehen.

Dem schloss sich Christina Lütolf von der GLP an: «Das Wort ‹Krise› impliziert, dass eine Lösung für das Problem gefunden wird und es nicht einfach vorbei geht.» Das sei nicht der Fall. Erderhitzung würde das Phänomen eventuell genauer beschreiben, sagt Lütolf. Das Wichtigste sei aber, dass die Massnahmen schnell und konsequent umgesetzt werden. Darin ist sie sich mit Stadtrat Adrian Borgula und der Mehrheit der Ratsmitglieder einig.

