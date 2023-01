Der Verein «WERFT» will künftig am Kampus Südpol proben.

Stadt Luzern Vom Seetalplatz an den Kampus Südpol: Der Verein Werft will sein Probelokal beim «Luzerner Musikhotspot» aufstellen Eine Bewilligung für die Zwischennutzung der Container in Kriens soll Ende Januar 2023 erteilt werden. Der Projektinitiant zeigt sich optimistisch – doch der Bedarf an Proberäumen in Luzern bleibt akut. Lukas Zwiefelhofer 10.01.2023, 05.00 Uhr

Im Jahr 2019 hat die Luzerner Band Fischermanns Orchestra aufgrund eines Proberaum-Notstandes im Raum Luzern ihr eigenes Probelokal auf der Zwischennutzung «NF49 am Seetalplatz» in Emmenbrücke realisiert. Das Containerhaus – die «Werft» – diente dem Fischermanns Orchestra sowie vielen weiteren aktiven Luzerner Musikschaffenden als Probelokal. Die Zwischennutzung auf dem Seetalplatz lief jedoch nur bis Ende November 2022, danach werden alle Projekte bis Ende Januar 2023 rückgebaut. Aktuell stehen die Probecontainer noch am Seetalplatz.

Nun scheint bezüglich Probelokal-Standort aber eine mittelfristige Lösung gefunden worden zu sein: Die 80 m2 grosse Werft, bestehend aus vier wärme-und schallisolierten Containern, soll während der kommenden fünf Jahre am Kampus Südpol in Kriens zur Zwischennutzung weiterbetrieben werden. Thomas Reist, Bandleader des Fischermanns Orchestra und Initiant des Projekts «Werft zum Südpol», erklärt auf Anfrage: «Wir warten noch auf die offizielle Bewilligung. Ablauf der Einsprachefrist gegen das Baugesuch ist am 23. Januar 2023. Wir sind diesbezüglich aber guter Dinge und rechnen nicht mit Einsprachen.»

Die Werft am alten Standort «NF49 am Seetalplatz». Bild: PD

Denn man habe mit allen Parteien gute und offene Gespräche geführt, wie Reist betont. Viele unterschiedliche Partien seien am Prozess beteiligt gewesen, allen voran der IG Kampus Südpol. «Aber auch mit anliegenden Grundstückbesitzern sind wir in Kontakt getreten und haben diese frühzeitig über unser Baugesuch informiert.»

Verein hofft auf weitere Vernetzung

Was erhofft sich der Verein Werft vom Umzug an den neuen Standort in Kriens? Thomas Reist dazu: «Der Südpol ist das Musikcluster in Kriens und ein Hotspot der Luzerner Musikszene. Da müssen wir unbedingt hin, um die ganze Szene zu bündeln.»

Der alte Standort am Seetalplatz habe für viele Musiker nicht das gebracht, was sie sich erhofften, wie Reist rückblickend festhält – vor allem, weil die Coronapandemie ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. «Für uns war die Werft als Probehaus aber ein Segen. 14 Bands haben dort geprobt und über 60 Konzerte in den letzten drei Jahren stattgefunden. Insgesamt war es ein Erfolg.»

Thomas Reist, Bandleader des Fischermanns Orchestra und Initiant des Projekts «Werft zum Südpol». Bild: PD

Der Traum vom permanenten Probelokal

Der Verein Werft, der im Jahr 2019 gegründet worden ist, bezweckt gemäss Vereinsstatuten nicht nur den Betrieb des gleichnamigen Probehauses und entwickelte deshalb neue Standort-Konzepte für die Zeit nach Ablauf der Zwischennutzung auf dem Seetalplatz. Es soll auch der dringende Bedarf an Proberäumen in Luzern sichtbar gemacht werden. Zusätzlich will der Verein die Vision eines permanenten Probehauses für die freie Luzerner Musikszene innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre erarbeiten.

Diese langfristige Planung will die «Werft» in intensiver Zusammenarbeit mit dem Verein Jazz Schule Luzern angehen. «Wir versuchen, weitere Räume zu mieten. Alles steht und fällt mit den beteiligten Leuten», so Reist. Der Probe-Standort am Südpol sei jedoch definitiv nur auf fünf Jahre ausgerichtet. «Das ist wichtig im Hinblick auf weitere Projekte, denn dahin gehend müssen wir Klarheit haben.»