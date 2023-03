Stadt Luzern Vorsicht geboten: Am Schlossberg stehen die Ampeln derzeit dauerhaft auf Gelb Die Signalanlagen beim Schlossberg in der Stadt Luzern funktionieren aktuell nicht richtig. Techniker arbeiten daran, das Problem zu beheben. 25.03.2023, 13.43 Uhr

Die Amplen am Schlossberg sind derzeit defekt. Symbolbild: Dominik Wunderli

Wer in der Stadt Luzern in Richtung Schlossberg unterwegs ist, der soll sich in Vorsicht üben. Die Lichtsignalanlagen haben ein Problem und blinken aktuell im Dauermodus gelb. «Wir mussten die Lichtsignalanlagen bereits zweimal runter- und wieder hochfahren», bestätigt die Luzerner Polizei auf Anfrage von PilatusToday.