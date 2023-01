Stadt Luzern Während Lilu: Baum kippt am Schweizerhofquai um Während am Samstagabend am Lichtfestival Lilu tausende Besuchende an der Seepromenade flanierten, kippte plötzlich einer der alten Bäume zur Seite. 15.01.2023, 08.45 Uhr

In der Stadt Luzern ist derzeit das Lichtfestival Lilu in vollem Gange. Besonders am Wochenende spazieren jeweils tausende Besucherinnen und Besucher durch die Gassen und den Schweizerhofquai entlang. Genau dorthin musste am Samstagabend jedoch die Feuerwehr ausrücken. Wie uns zwei Leserreporter mitteilten, stürzte am Samstagabend einer der alten Bäume um: