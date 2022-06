Stadt Luzern «Was kann Kirche noch sein?» – der neue Leiter der Peterskapelle will experimentieren Anfang Juni trat der gebürtige Beromünsterer Meinrad Furrer seine Stelle als Leiter der Peterskapelle in Luzern an. In der Öffentlichkeit bekannt wurde er wegen des Engagements für homosexuelle Paare, doch er sei «nicht nur der Queer-Pastor». Salome Erni Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Zürich nach Luzern: Meinrad Furrer ist der neue Leiter der Peterskapelle am Luzerner Kapellplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. Juni 2022)

Meinrad Furrer pilgerte nach Luzern. Zu Fuss und alleine: «Bei einem Abschied und einem Neuanfang sind viele Emotionen dabei. Das Pilgern ist eine Technik, um Übergänge zu schaffen.» Zwei Tage war er von Zürich aus unterwegs, um hier seine neue Stelle anzutreten. Denn Furrer ist seit dem 1. Juni der neue Leiter der Luzerner Peterskapelle.

Der 56-jährige Theologe ist keiner, der sich am liebsten hinter einem Ambo verkriechen würde und der Zeit nachtrauert, als Priester von der Kanzel herab predigten, um nachher in die Sakristei zu entschwinden. Er antwortet geschickt, überlegt und stets nahbar – ein Mann, der sich der Öffentlichkeit gewohnt ist. Zuvor arbeitete Furrer über 20 Jahre in Zürich, zuletzt bei «Kirche Urban», die Spiritualität im urbanen und digitalen Raum lebt.

«Nicht nur der Queer-Pastor»

Besondere Aufmerksamkeit erhielt Furrer, als er vor etwa einem Jahr queere Paare in Zürich segnete. Dafür bemalte er auch ein Bänkli in Regenbogenfarben, das fortan in Luzern anzutreffen sein wird. Denn Furrer führt hier sein Engagement für die LGBTIQ-Community fort. So organisiert er bereits einen interkonfessionellen Gottesdienst an der Zentralschweizer Pride im September.

Doch er sei «nicht nur der Queer-Pastor», sagt Furrer. Wenn in der Peterskapelle ein Pride-Gottesdienst und eine Andacht der über 500-jährigen Frauenbruderschaft stattfinden, prallen zwar Welten aufeinander. Doch genau diese Pluralität sei so wertvoll. Furrer sagt:

«Auch Menschen, die sich auf der ‹sicheren Seite› des katholischen Glaubens wähnen, sollen sich austauschen und anderen zuhören.»

Die Peterskapelle will unter der Leitung von Meinrad Furrer ein Ort genau solcher Debatten sein. Er will experimentieren und sich immer wieder fragen: Was kann die Kirche noch sein? Ein Judoklub? Ein Kino?

Eine Kirche sucht Ideen

Heutzutage erreiche die Katholische Kirche nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung mit ihrem Angebot. Furrer will diese «Bubble» verlassen. Um mehr Menschen zu erreichen, setzt er auf Social Media («Werde ich Tiktok noch lernen?») und ist auf der Suche nach neuen Kooperationen, getreu seinem Leitspruch: «Wir haben die Kirche – ihr die Ideen.»

Furrer vergleicht die Peterskapelle mit einer Herberge. Denn Menschen würden ihre Spiritualität heute nicht mehr in der Zugehörigkeit zu einer Pfarrei suchen. Doch, so Furrer: Auch Wanderer brauchen einen Ort, um sich zu erholen, um sich zu treffen oder Input zu holen. In der Peterskapelle soll man dies ebenso tun können, wie mit Wünschen und Ideen anzuklopfen.

Über die Peterskapelle hinaus wirken

Furrer schätzt es, mit der Kapelle einen Raum zur Verfügung zu haben, um sich zu treffen. Das habe er während seines Engagements bei Kirche Urban in Zürich nämlich vermisst. Einen fixen Ort zu haben, berge aber auch die Gefahr, sich nicht mehr nach draussen zu wagen. Er sagt:

«Kreative Wege zu finden, um die Kirche nach draussen zu tragen, mache ich zu meiner Selbstverpflichtung.»

Meinrad Furrer schätzt die Räumlichkeiten der Peterskapelle. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. Juni 2022)

Und dabei überrasche er oft, so Furrer. Verständlich, denn der Theologe, der in Sandalen, buntem Hemd und blass karierter Hose mit seiner Trinkflasche am Tisch sitzt, räumt mit in vielen Köpfen verankerten Stereotypen der Kirche auf. «Auch wenn die Vorwürfe wegen der Missbrauchsfälle in der Kirche, der rigiden Sexualmoral oder teilweise antiquierter Vorstellungen berechtigt sind – die Kirche ist vieles mehr.»

Dass er am neuen Arbeitsort dies zeigen kann, ist sich Furrer sicher. Bereits heute beschäftigt sich das Team der Peterskapelle stark mit der Verbindung von Kunst und Spiritualität und habe von der Katholischen Kirche Stadt Luzern viel Handlungsfreiheit erhalten.

Zoom-Gottesdienste und Pilgern

Furrer gerät in Begeisterung und seine Augen leuchten, wenn er von all den zukünftigen Begegnungen spricht. Doch alles nach seinen Ideen umzukrempeln, scheint nicht seine Art zu sein. So sagt er:

«Es wäre vermessen zu sagen, dass ich allein die Peterskapelle zu einem speziellen Ort machen will oder kann. Das soll im Dialog entstehen.»

Trotzdem hat er bereits Visionen für seine künftige Tätigkeit, so will der Theologe beispielsweise Zoom-Gottesdienste gestalten. Eine persönliche Faszination hegt Furrer für das Zyklische des Kirchenjahrs, etwas, das in Vergessenheit geraten sei. In Luzern möchte er deshalb kurze, jahreszeitspezifische Pilgerwanderungen etablieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen