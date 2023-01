Stadt Luzern Weihnachten im Januar – so verbringen ukrainische Geflüchtete die Festtage Dieses Jahr feiert die ukrainische Familie Lewtchuk Weihnachten in Luzern, fernab von der Heimat. Sie gibt uns einen Einblick in ihre Traditionen, die sie trotz der Umstände auch diesen Winter weiterziehen. Miriam Abt Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Die ukrainische Familie Lewtchuk feiert das Weihnachtsfest dieses Jahr in Luzern. Im Bild von Links: Darij, Oreya, Vater Igor, Orineya, Mutter Inna und Orian. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. Dezember 2022)

In den Strassen Luzerns ist die Stimmung nicht mehr sonderlich feierlich. Die Weihnachtstage liegen hinter uns und die Sonne scheint schon fast etwas zu frühlingshaft auf das städtische Quartier, in dem Familie Lewtchuk wohnt. Doch bei ihnen zu Hause beginnen die Festlichkeiten gerade erst.

Das sind die ukrainisch-orthodoxen Feiertage Weihnachten wird nach ukrainisch-orthodoxem Glauben am 6. und 7. Januar gefeiert, denn der 24. und 25. Dezember fallen nach julianischem Kalender auf diese Daten. Neben Silvester am 31. Dezember feiern zudem viele Ukrainerinnen und Ukrainer das «alte neue Jahr» am 14. Januar. Der 25. Dezember gilt in der Ukraine ebenfalls als offizieller Feiertag. Er wird von katholischen sowie protestantischen Christinnen und Christen gefeiert, vermehrt aber auch von jenen Menschen, die sich vom Moskauer Patriarchat distanzieren wollen – diesem gehört auch die ukrainisch-orthodoxe Kirche an.

Inna und Igor Lewtchuk leben gemeinsam mit vier ihrer Kinder an der Grenze zu Meggen. Seit die Familie im Frühjahr aus der ukrainischen Stadt Luzk geflohen ist, hat sie bereits einen zweimonatigen Aufenthalt in Polen hinter sich, ehe sie im Juni in die Schweiz kam. Ihr ältester Sohn ist in der Ukraine geblieben – «für die Arbeit», erklärt Inna. Mit ihm sind sie regelmässig in Kontakt.

Podium zum Thema Flüchtlinge in der Zentralschweiz Die Caritas Luzern lädt am Mittwoch, 11. Januar, um 18.30 Uhr (LZ Auditorium, Maihofstrasse 76, Luzern) zur Veranstaltung mit Podium, Chormusik und Apéro zum Thema «Willkommen in der Zentralschweiz?». Diskutiert wird mit Betroffenen und Fachleuten über Herausforderungen und Perspektiven von Geflüchteten. Teilnehmer sind unter anderem der Stadtluzerner Sozial- und Sicherheitsdirektor Martin Merki und Daniel Furrer, Geschäftsleiter Caritas Luzern, sowie in der Expertenrunde Silvia Bolliger, Leiterin Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen Kanton Luzern, Ivan Buck, Direktor Wirtschaftsförderung Luzern, Nicola Neider, Leiterin Fachbereich Migration und Integration Katholische Kirche Stadt Luzern und Michael Egli, Leiter Migrationspolitik Caritas Schweiz. Die Diskussionsrunde wird moderiert von Jérôme Martinu, Chefredaktor «Luzerner Zeitung». Der Eintritt ist frei, Anmeldung erwünscht unter: www.caritas-luzern.ch/podium. (chm)

Geigenklänge und Dessert «en masse»

Im Zuhause der Lewtchuks ist nicht viel Platz, alle vier Geschwister teilen sich ein Zimmer. Die Wohnung ist etwas spärlich eingerichtet, aber weihnachtlich dekoriert. Durch die hohe Decke im Wohnzimmer wirken die Räumlichkeiten gleich viel grösser. «Hier ist die Akustik perfekt», sagt Igor Lewtchuk und schmunzelt. Alle vier Kinder spielen Geige und besuchen in der Schweiz weiterhin den Musikunterricht. Zur Demonstration stimmen die beiden Töchter Orineya und Oreya sogleich ein «Oh Tannenbaum» an. «An Weihnachten spielen sie dann ein kleines Konzert für uns», so Igor.

Die Musik spielt eine grosse Rolle im Hause Lewtchuk. Alle vier Kinder besuchen den Geigenunterricht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. Dezember 2022)

Damit meint er den 6. Januar, Heiligabend nach julianischem Kalender. An jenem Abend steht ein Familienfest an. «Dann gedenken wir unseren Vorfahren und es gibt ein grosses Festmahl», sagt Inna Lewtchuk vorfreudig.

Die Sprachbarriere ist gross, doch die Verständigung gelingt trotzdem. Um ihre Weihnachtsspezialitäten zu beschreiben, stellt Inna die Zutaten auf den Küchentresen. An Heiligabend gebe es allerlei Süsses, doch die wichtigste Tradition sei «Kutja», eine Speise aus Weizenkörnern, Mohn, Walnüssen, Rosinen und Honig.

Familie Lewtchuk bei den Vorbereitungen für das orthodoxe Weihnachtsfest, das am 6. und 7. Januar gefeiert wird. Das Traditionsgebäck «Kutja» ist dabei wichtig. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. Dezember 2022)

Fleisch werde an diesem Abend nicht aufgetischt, dafür am darauffolgenden Weihnachtstag, wofür sie bereits jetzt am Vorkochen seien. Lediglich auf die Tradition zum «alten neuen Jahr» am 14. Januar werden sie dieses Jahr wohl verzichten. Um das Jahr symbolisch einzuweihen, werfen Buben Weizenkörner auf die Böden der Verwandten und Benachbarten. «Dafür hat es einfach zu wenig Leute, die mitmachen», sagt Inna.

Feiern trotz allem

An den orthodoxen Feiertagen halten nicht alle ukrainischen Familien fest, insbesondere dieses Jahr – als Zeichen für die Eigenständigkeit der Ukraine, zur Distanzierung von Russland und dessen Traditionen. Zudem haben wegen des Kriegs nicht alle die Möglichkeit, zu feiern. Familie Lewtchuk will jedoch die Volkstradition weiterführen, wie es die Eltern betonen. Sonderlich gläubig seien sie nicht: «Ich interessiere mich beruflich für Theologie, bin aber kein sehr religiöser Mensch», erzählt Igor, der in der Ukraine eine Lokalzeitung führt.

Die Feiertage seien der Familie dennoch wichtig. «Weihnachten als Fest der Familie, Neujahr als Fest der Träume und Ziele.» Und davon haben sie zahlreiche: Sie wollen mehr über Luzern sowie die Schweizer Kultur erfahren, ihr Deutsch verbessern, weitere Freundschaften schliessen und Gleichgesinnte finden. Dann, so Inna, würden sie sich hier bestimmt nicht einsam fühlen.

Sie zeigt auf ein Bild, das über einem aus Tannenzweigen selber gebastelten Weihnachtsbaum aufgehängt ist. «Das ist ein besonderes Weihnachtsgeschenk von einer Freundin – der Künstlerin Patrizia Lörtscher.» Zwei Tage nach Kriegsbeginn habe sie es gemalt. Auf der Collage zu sehen sind Zeitungsausschnitte vom 25. Februar, dem Tag, nachdem die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Die Schlagzeilen sind zu einem Teil mit farbigen Mustern überdeckt, doch erkennbar sind sie trotzdem.

