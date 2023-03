Stadt Luzern Weniger Parkplätze, mehr Grünflächen – Lindenstrasse wird nun umgestaltet Am 3. April beginnen die Bauarbeiten auf der Lindenstrasse. Die Quartierstrasse werde zu einem Begegnungsort umgestaltet, schreibt die Stadt Luzern. Stefan Dähler 23.03.2023, 11.28 Uhr

Blick in die Lindenstrasse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. 9. 2021)

Nachdem der Grosse Stadtrat letztes Jahr den Kredit von 1,57 Millionen Franken bewilligt hat, starten nun die Bauarbeiten für die Umgestaltung der Lindenstrasse am linken Reussufer. Los geht es am 3. April, die Arbeiten dauern rund 15 Monate. Die Quartierstrasse werde «zu einem attraktiven Begegnungsort umgestaltet, punktuell begrünt und entsiegelt», wie die Stadt Luzern mitteilt. Künftig gilt, ausser im Einmünderbereich in die Hauptstrasse, Tempo 20. Dadurch erhalten Fussgängerinnen und Fussgänger Vortritt.