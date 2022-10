Stadt Luzern Werden Frauen in der Finanzpolitik benachteiligt? Stadtrat will den städtischen Haushalt unter die Lupe nehmen «Gender Budgeting» heisst das Prinzip, wonach öffentliche Gelder gleichmässig auf Frauen und Männer verteilt werden sollen. Der Stadtrat will wissen, wie es diesbezüglich um Luzern bestellt ist. Robert Knobel Jetzt kommentieren 23.10.2022, 12.36 Uhr

Die Frage ist fast schon philosophisch: Was bewirken die 600 Millionen Franken, welche die Stadt Luzern pro Jahr ausgibt? Die – nicht minder philosophische – Antwort lautet: Mit dem Geld werden Dinge ermöglicht, welche Politik und Bevölkerung als wichtig und wünschenswert erachten. Also zum Beispiel neue Schulhäuser, Seniorenpflege oder Strassensanierungen.

Doch die Gesellschaft erwartet nicht nur neue Bauten und gute Dienstleistungen. Wichtig sind auch Werte wie Gleichberechtigung der Geschlechter. Je nachdem, wofür die Stadt ihr Geld ausgibt, kann sich die Finanzpolitik vor- oder nachteilig auf das Gleichstellungsziel auswirken. Genau hier hakt die Idee des «Gender Budgetings» ein. Im Kern geht es darum, den Budgetierungsprozess laufend im Hinblick auf die Erreichung der Gleichstellungsziele zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen. Das Geld, das der Staat ausgibt, soll möglichst gleichmässig Männern und Frauen zugutekommen.

«Männer profitieren häufig stärker als Frauen»

Mit einer Motion fordern SP, Grüne und GLP den Luzerner Stadtrat auf, das Prinzip des «Gender Budgetings» in Luzern einzuführen. Zur Begründung geben sie an: «Männer profitieren häufig stärker von öffentlichen Geldern als Frauen.» Erfahrungen mit «Gender Budgeting» haben bereits die Stadt München und der Staat Österreich. Der Kanton Basel-Stadt hingegen hat die Idee zwar geprüft, aber nicht weiterverfolgt. Auch der Bundesrat lehnt «Gender Budgeting» auf Bundesebene ab.

Der Luzerner Stadtrat ist ebenfalls skeptisch, wie er in seiner Antwort auf die Motion festhält. In der Stadt Luzern sei die Gleichstellung bereits heute ein zentrales Ziel, das sich auch in der Ausgabenpolitik widerspiegle. Der Stadtrat erwähnt etwa die Investitionen in die Kinderbetreuung.

Ausserdem gibt der Stadtrat zu bedenken, dass sein Handlungsspielraum eher klein ist. Denn ein Grossteil der städtischen Ausgaben ist durch Gesetze vorgegeben und kann nur schwer beeinflusst werden. Sollte sich zum Beispiel zeigen, dass Männer stärker von der Sozialhilfe profitieren als Frauen, könnte dies die Stadt nicht einfach so ändern, sondern könnte höchstens versuchen, mit flankierenden Massnahmen die Situation auszugleichen.

Kosten: 50'000 Franken

Der Stadtrat warnt auch vor dem grossen administrativen Aufwand, den eine konsequente Anwendung des «Gender Budgetings» bedeuten würde. Zudem müssten nicht nur die Ausgaben, sondern auch die Einnahmen unter die Lupe genommen werden – «was mit grossen Problemen bezüglich Methode und Datengrundlagen verbunden wäre», so der Stadtrat. Dennoch ist er bereit, den städtischen Haushalt im Sinne einer einmaligen Überprüfung zu analysieren und bei Bedarf Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Kosten dafür beziffert er auf rund 50'000 Franken.

Luzern soll Gleichstellungsabteilung erhalten

Im Weiteren will der Stadtrat per Mitte 2023 eine neue Fachstelle für Gleichstellung schaffen. Diese Massnahme geht ebenfalls auf eine Motion im Stadtparlament zurück und soll nun umgesetzt werden. Für die neue Fachstelle sollen 60 Stellenprozent zur Verfügung stehen. Ihre Aufgabe ist es, eine städtische Gleichstellungsstrategie zu erarbeiten, die einzelnen Verwaltungsabteilungen zu beraten und bei grösseren Projekten im öffentlichen Raum beratend mitzuwirken.

