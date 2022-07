Stadt Luzern «Wir haben grosses Interesse daran, das kantonale Serviceportal voranzutreiben»: Das sind die Ziele des neuen Digitalchefs Wie steht es nach dem Abgang von Leiter Stefan Metzger um den Ausbau der Stadtluzerner Digital-Abteilung? Nachfolger Urs Truttmann gibt Auskunft. Interview: Stefan Dähler Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Luzern will bei der Digitalisierung führend sein. In zwei Etappen hat der Grosse Stadtrat zur Umsetzung dieses Ziels für die nächsten zehn Jahre Kredite von total 28 Millionen Franken bewilligt. Damit soll etwa die 2020 gegründete Dienstabteilung Digital ausgebaut werden. Doch deren Leiter Stefan Metzger hat Anfang Jahr entschieden, die Stadt wieder zu verlassen und sich selbstständig zu machen.

Seit April leitet nun Urs Truttmann interimistisch die Abteilung. Diese ist im obersten Geschoss des Stadthauses untergebracht und kommt anders daher als die «klassische» Verwaltung: Flexible Büros ohne fix zugeteilte Arbeitsplätze, ein Zimmer mit Lounge-Sesseln oder mit CO 2 -Messgeräten ausgestattete Pflanzen prägen das Bild.

Urs Truttmann in den Räumen der Stadtluzerner Abteilung Digital. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. Juni 2022)

«Wir haben hier viele kleine Pilotprojekte, die allenfalls später auf weitere Abteilungen ausgeweitet werden können», sagt Truttmann, der auch Leiter des städtischen Geoinformationszentrums ist.

Wie steht es um die Dienstabteilung Digital?

Urs Truttmann: Das Team ist während der Pandemie entstanden und gewachsen, was eine grosse Herausforderung war. Es ist ein junges Team, das sich zuerst mit den Themen der Stadtverwaltung vertraut machen musste. Aber die Leute sind sehr motiviert und engagiert, die digitale Transformation der Stadt voranzutreiben.

Wie weit ist der Ausbau der Abteilung fortgeschritten?

Es sind zurzeit Stellen ausgeschrieben und Bewerbungsverfahren laufen. Bis zum vorgesehenen Ausbau auf total 1260 Stellenprozente fehlen noch 430 Prozente. Eingestellt werden unter anderem noch eine Fachperson für digitale Privatsphäre und digitale Businessmanager, die die digitale Transformation in den Direktionen unterstützen und vorantreiben sollen. Wir hoffen, bis Ende Jahr den Vollbestand zu erreichen. IT-Fachpersonen zu finden ist derzeit schwierig, für die Funktion als «Digitale Business Managerinnen und Manager» dagegen haben wir viele und sehr überzeugende Bewerbungen erhalten.

Gab es wegen des Abgangs von Stefan Metzger Verzögerungen?

Nur wenige, der Übergang war fliessend und intensiv. Ich bin früh eingestiegen, sodass er mir sämtliche Aufgaben übergeben und ich mich entsprechen einarbeiten konnte. Ausserdem war ich zuvor als Leiter des Geoinformationszentrums bereits Mitglied des Strategiegremiums zum Thema Digitale Transformation, hatte Einblick in die Projekte der Abteilungen und kannte die Verwaltung und die Leute in der Abteilung Digital bereits.

Dass Sie die Verwaltung bereits kannten, war ein Vorteil. Auf der anderen Seite ging mit Stefan Metzger viel Wissen zum Thema Smart City verloren. Woher nehmen Sie dieses nun?

Stefan Metzger, der frühere Leiter der Abteilung Digital Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser

Das ist kein Neuland für mich, das Geoinformationszentrum beschäftigt sich schon länger mit Themen rund um Smart City. Sämtliche Rauminformationen einer Stadt bilden so quasi die Datengrundlage für den Aufbau eines digitalen städtischen Zwillings. Stefan Metzger brachte sicher noch eine andere, ganzheitlichere Sicht und ein grosses Netzwerk mit. Doch die Übergabe hat auch hier gut funktioniert und ich wurde in Netzwerke wie den Smart-City-Hub Schweiz eingeführt.

Im Stadtparlament wurde kritisiert, dass in der Digitalstrategie zu wenig ersichtlich ist, wie Luzern zur Smart City wird. Planen Sie diesbezüglich Anpassungen?

Die Strategie und die Vision zeigt auf, wohin die Smart-City-Reise gehen soll. Der Weg dazu kann und soll immer wieder hinterfragt und wenn notwendig auch angepasst werden. Auf neue Rahmenbedingen, Trends oder neue Bedürfnisse wollen und müssen wir reagieren. Somit ja, Anpassungen sind wahrscheinlich.

Welches Smart-City-Projekt wird als Nächstes umgesetzt?

Es sind zahlreiche Projekte am Laufen oder in der Pipeline. Ein Beispiel ist der digitale Briefkasten, der voraussichtlich Ende Jahr auf der Plattform Dialog Luzern aufgeschaltet wird. Dort sollen Einwohnerinnen und Einwohner Schäden an öffentlicher Infrastruktur melden, aber auch Inputs für Verbesserungen abgeben können. Zu erwähnen ist auch, dass sämtliche Projekte und Vorhaben im Bereich der digitalen Transformation rund um Luzern auf der Website kanaldigital.ch erkundbar sind.

Ein grosses Projekt ist das kantonsweite Serviceportal. Dort harzt es jedoch, die Gemeinden kritisieren den Kanton wegen mangelhafter Organisation. Beeinträchtigt das Ihre Arbeit?

Eine Überprüfung der Organisation läuft mittels eines durchgeführten Assessments. Auf technischer Ebene arbeiten wir stets gut mit dem Kanton zusammen. Diese Tätigkeiten stehen auch nicht still. Wir haben grosses Interesse, das Portal voranzutreiben. Nur ein gemeinsames Serviceportal mit den Gemeinden und dem Kanton generiert für die Einwohnerinnen und Einwohner einen Mehrwert. Der Zugriff und die Angebote rund um die Uhr müssen so einfach wie möglich, aber auch so sicher wie möglich sein. Ziel ist, Ende 2023 erste Services verfügbar zu haben, wobei es danach laufend ausgebaut wird.

Luzern Tourismus sammelt diesen Sommer Daten über Touristenströme. Ist das auch für die Stadt interessant?

Ja, da sind wir über die Fachstelle Wirtschaft ebenfalls involviert. Wir haben ein grosses Interesse an der Lenkung von Besucherströmen. Die Daten können helfen, die Gäste besser zu verteilen. Etwa, indem wir bei grossen Ansammlungen Tourguides anweisen, einen anderen Ort aufzusuchen.

Touristen unterwegs auf der Kapellbrücke. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2022)

Weiter können wir technische Unterstützung leisten, auch um diese Daten allenfalls als offene Verwaltungsdaten zugänglich zu machen, damit etwa Studierende daraus Projekte entwickeln können, für die wir keine Ressourcen oder Know-how haben.

Wie gut ist die Luzerner Stadtverwaltung grundsätzlich digital aufgestellt?

Grundsätzlich sind wir gut unterwegs, was die Arbeit mit digitalen Werkzeugen angeht – besonders seit der Pandemie. Besser werden können wir noch darin, Prozesse mit digitaler Hilfe zu optimieren und sinnvolle Innovationen voranzutreiben. Unser Ziel ist, dass die Abteilungen Mini-Digitalstrategien entwickeln und umsetzen.

Können Sie Beispiele nennen?

Bestellungen, Ausgabebewilligungen, Projektdokumente oder Verträge sind zwar digital vorhanden und in den Fachanwendungen hinterlegt, doch zur Unterzeichnung werden sie ausgedruckt und müssen in verschiedenen Abteilungen von Hand unterschrieben und wieder weitergeleitet werden. Mittels digitaler Signatur könnte dieser Prozess komplett digitalisiert und vereinfacht werden. Ein solches Projekt ist bereits initialisiert. Weiter wollen wir mittels der Fahrzeuge mit Spezialkameras automatisiert den Zustand der Strassen in 3D erfassen. So können Spezialisten den Strassenzustand oder auch eine Strassenraumsituation vom PC aus betrachten und sehen dann, wo Handlungsbedarf besteht und sich ein Augenschein vor Ort lohnen könnte.

Löst die Digitalisierung auch Widerstände aus?

Es gibt Leute, die sich freuen, neue Prozesse kennen zu lernen, andere haben Hemmungen, manchmal auch Angst um den Arbeitsplatz. Hier müssen wir zeigen, wo der Nutzen liegt. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern soll einen Mehrwert schaffen für die Mitarbeitenden sowie für die Einwohnerinnen und Einwohner.

Die städtische Digitalstrategie macht keine Vorgaben dazu, ob wegen der Digitalisierung Stellen eingespart werden sollen. Ist dennoch denkbar, dass künftig weniger Personal nötig ist?

Nicht zwingend. Es soll aber effektiver und sinnvoller eingesetzt werden. Die Arbeitslast wird generell grösser, das Tempo steigt und es gibt immer mehr Aufgaben zu bewältigen. Das Ziel ist, die Technologie für automatisierte Aufgaben zu nutzen, um die Mitarbeitenden zu entlasten, damit für sie mehr Zeit für das Kerngeschäft bleibt.

Sie leiten die Abteilung Digital interimistisch für ein Jahr. Ist auch ein längeres Engagement denkbar?

Darüber werde ich mir noch Gedanken machen, wobei das letztendlich mein jetziger Vorgesetzter Beat Züsli entscheiden wird. Zugleich die Leitung des Geoinformationszentrums weiterhin auszuüben, ist sicher kein Thema, das wäre auf Dauer aufgrund der Führungsspanne zu viel.

Urs Truttmann (49) ist seit sechs Jahren Leiter des Geoinformationszentrums der Stadt Luzern, seit April 2022 zudem Interimsleiter der Dienstabteilung Digital. Zuvor hatte er Raumplanung sowie Geoinformatik und Informatik studiert und zwölf Jahre in verschiedenen Positionen bei der Stadt Zürich gearbeitet. Er wohnt in der Stadt Luzern.

