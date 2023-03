Wird das neue Luzerner Theater deutlich abgespeckt?

Ich würde sagen: Zurück zu Feld Eins. In dieser Form wird das neue Theater an einer Volksabstimmung nie angenommen. Da kann Beat Züsli als Präsident der Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater noch so toben.Die Luzerner mögen den freien Raum neben der Jesuitenkirche. Da darf man nicht zu nahe an die historische Jesuitenkirche bauen, ohne das Ortsbild schwer zu beschädigen.Wie wir jetzt gesehen haben, darf man an der Stelle des Theaters viel tiefer in den Boden hinein bauen, als es in den Projektierungsvorgaben geschrieben stand. Da liegt die Chance. Man denke nur an den Konzertsaal beim KKL: Der Konzertsaal liegt ja auch in einer Mulde tief im Boden. Deshalb muss man die Treppe hinunter, wenn man einen Platz im Parkett hat. Da eröffnen sich für die Projektierung für das neue Theater ganz andere Möglichkeiten. Viele Säle wurden tief in den Boden hinein gebaut.Ich hoffe schwer, dass wir hier den Rank noch rechtzeitig finden werden, bevor das Reussufer als verschandelt angesehen werden muss.