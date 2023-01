Stadt Luzern Wohnsituation für Luzerner Randständige spitzt sich zu Der Verein Kirchliche Gassenarbeit klagt über zu wenig Wohnraum für Menschen in unstabilen Verhältnissen. Denn auf dem freien Wohnungsmarkt hätten diese nur geringe Chancen. Abhilfe schaffen könnte ein neuer Ansatz. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 29.01.2023, 05.00 Uhr

Das Hotel Fasan in Emmen, das unter anderem auch Randständige beherbergte, musste seine Türen im Herbst 2022 schliessen. Der Eigentümer des Grundstücks hatte dem Vermieter den Auftrag gekündigt. Die Schliessung sei für die Betroffenen ein harter Schlag gewesen, sagt Franziska Reist, Geschäftsleiterin des Luzerner Vereins Kirchliche Gassenarbeit. Der Verein unterstützt sucht- und armutsbetroffene Personen in Luzern mit diversen Angeboten. «Viele Besuchende unserer Angebote wurden im ‹Fasan› beherbergt. Für diese Menschen, die ihren Wohnraum verlieren, ist es sehr schwierig, eine neue Bleibe zu finden», erklärt Reist.

Das Hotel Fasan in Emmen beherbergte auch Randständige. Es ist seit einigen Monaten geschlossen. Bild: Pius Amrein (23. Januar 2017)

Randständig heisst aber nicht gleich obdachlos. Der Leiter soziale Dienste der Stadt Luzern, Felix Föhn, betont: «Der grösste Teil von Randständigen in Luzern kommt im privaten Bereich unter.» Diese Leute würden selbst Mietverträge abschliessen. Parallel dazu gäbe es viele soziale Organisationen, die Wohnungen anbieten und unterstützend wirken würden.

Soziale Dienste und Gassenarbeit besorgt über aktuelle Situation

Gleichzeitig warnt Föhn aber: «Der Leerwohnungsbestand in Luzern hat in letzter Zeit abgenommen.» Es ist also generell schwieriger geworden, eine freie Wohnung in Luzern zu finden. Und besonders Randständige könnten unter dieser verschärften Situation leiden, befürchtet Föhn. Ausserdem hätten viele von ihnen während der Coronapandemie in Hotels übernachtet. Durch den wieder anziehenden Tourismus falle diese Zusatzmöglichkeit weg. «Diese Entwicklung wird von den sozialen Diensten mit Sorge betrachtet,» meint Föhn.

Reist sieht das Hauptproblem vor allem beim mangelhaften Wohnangebot für randständige Personen, die sich definitionsgemäss in unstabilen Verhältnissen befinden: «Genossenschaften wie die GSW oder ABL vermieten nicht an Menschen in unstabilen Verhältnissen. Die Pension Volta oder die Pension Zihlmatt beherbergen ebenfalls nur Menschen in stabilen Verhältnissen. Aus unserer Sicht fehlt Wohnraum für Menschen in unstabilen Verhältnissen.»

Ein normales Mietverhältnis sei für die Betroffenen meist nicht abzuschliessen, führt Reist weiter aus. Die Wartelisten bei den Wohnangeboten des Vereins Jobdach wären zudem stets lang. Jobdach führt seit 1996 die Notschlafstelle an der Gibraltarstrasse 29 sowie seit 1997 das Betreute Wohnen an der Murbacherstrasse 20 in Luzern.

Notschlafstelle und Betreutes Wohnen müssen zügeln

Problematisch ist ferner, dass sowohl die Liegenschaft an der Gibraltarstrasse als auch das alte Gebäude an der Murbachstrasse in den nächsten Jahren entweder abgerissen oder totalsaniert werden müssen – weil beide offenbar den Hygienestandards nicht mehr genügen. Der Verein Jobdach plant daher, die Notschlafstelle und das Betreute Wohnen an einen neuen Standort am Neuweg 3 zu verlegen. «Ich kann diesbezüglich momentan keine Auskunft geben», sagt Vereinspräsidentin Annemarie Käch auf Anfrage. Es seien noch Einsprachen hängig. Der Einzug ins neue Gebäude ist laut Käch aber per 2024 geplant.

Finden Randständige keinen Wohnraum mehr, führt dies in manchen Fällen zu Obdachlosigkeit. Symbolbild: Christoph Ruckstuhl / NZZ

Angesprochen auf die Wohnangebote von Jobdach meint Reist: «Die Nachfrage ist dort meistens grösser als das Angebot. Wenn die betroffenen Personen in der Notschlafstelle keinen Platz finden, können sie mit viel Glück ein Zimmer in einem niederschwelligen Wohnangebot belegen.» Das Hotel Bahnhof in Littau oder das Thomy’s in Emmen – beide von Privatvermietern geführt – würden alternativ Schlafmöglichkeiten anbieten. Vielen Menschen in unstabilen Verhältnissen bliebe letztlich, wenn sie nicht draussen schlafen wollten, nur der Verbleib bei Bekannten übrig.

Der Verein kirchliche Gassenarbeit hat deshalb unlängst das Projekt Il Ponte ins Leben gerufen. «Durch dieses Projekt werden Menschen ohne Wohnsitz oder obdachlose Menschen bei der Reintegration eng begleitet», sagt Reist.

Bedingungsloser Wohnraum für Obdachlose?

Das Thema Obdachlosigkeit beschäftigt auch die Politik. So gab es im Luzerner Stadtparlament kürzlich einen Vorstoss zu «Housing first» – einem neuen Ansatz im Umgang mit Obdachlosigkeit. Konkret geht es dabei um die bedingungslose Bereitstellung von Wohnraum für obdachlose Menschen. Das heisst, es dürfen keine Auflagen in Bezug auf Betreuung, Tagesstruktur oder Abstinenz bestehen, um Wohnraum zur Verfügung gestellt zu bekommen. Der Stadtrat hat sich dazu bereit erklärt, Möglichkeiten für eine Umsetzung dieses Konzeptes in der Stadt Luzern zu prüfen.

Der Verein Kirchliche Gassenarbeit begrüsst diesen Ansatz: «Wir würden ein Angebot für bedingungslosen Wohnraum sehr begrüssen, weil wir denken, dass es für eine bestimmte Zielgruppe die Möglichkeit wäre. Ein solches Angebot würde das bestehende Wohnangebot positiv ergänzen.»

