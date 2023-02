Stadt Luzern Zwei Ladenflächen im Schönbühl sind leer geworden – die Eigentümerin sieht das Center dennoch auf Kurs Mit Dosenbach und dem Reformhaus sind zwei Geschäfte in kurzer Zeit geschlossen worden. Das sagt die Eigentümerin des Shoppingcenters dazu. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 13.02.2023, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Haupteingang des Schönbühl-Centers in Luzern. Bild: Boris Bürgisser/Archiv Luzerner Zeitung

Das 1967 eröffnete Schönbühl in Luzern ist eines der ältesten Shoppingcenter der Schweiz. Derzeit sieht es drinnen aber teils etwas trist aus. Mit dem Schuhladen Dosenbach sowie dem Reformhaus sind kürzlich zwei Geschäfte innert kurzer Zeit geschlossen worden. Deren Eröffnung war noch gar nicht allzu lange her. Die entsprechenden Lokale stehen nun wieder leer. Auch sonst sind nicht mehr alle Flächen an Verkaufsgeschäfte vermietet. Ein Lokal wird zum Beispiel durch die Spitex genutzt.