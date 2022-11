Stadt Luzern Zwei Unfälle im Abendverkehr fordern zwei Verletzte In der Stadt Luzern ereigneten sich am Donnerstagabend zwei Verkehrsunfälle. Eine Motorradfahrerin und eine E-Bike-Fahrerin mussten verletzt ins Spital gebracht werden. 04.11.2022, 14.18 Uhr

Am Donnerstagabend ereigneten sich in der Stadt Luzern zwei Verkehrsunfälle, bei welchen zwei Personen verletzt wurden: Kurz nach 17 Uhr verletzte sich eine Motorradfahrerin bei einer Auffahrkollision auf der Haldenstrasse – sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.