25 Jahre lang war sie «Luzerns Gedächtnis» – jetzt tritt Stadtarchivarin Daniela Walker ab Alte Stadtpläne und Fotos waren ihre Welt: Daniela Walker, Leiterin des Luzerner Stadtarchivs, wird pensioniert. Die grösste Herausforderung für ihre Nachfolger werde die Digitalisierung sein, glaubt sie. Silvana Gugolz 29.12.2022, 16.45 Uhr

Mit dem alten Jahr wird auch Daniela Walkers (61) berufliche Laufbahn zu Ende gehen. Fast 25 Jahre lang war sie Leiterin des Stadtarchivs Luzern.

Daniela Walker gibt auf Ende Jahr das Amt als Stadtarchivarin ab. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2022)

«Ein Kollege hat gefragt, ob ich nicht das angebrochene Dienstjahr noch zum Abschluss bringen möchte», sagt sie lachend. Und obwohl Walker den Vorschlag ablehnte, wird schnell klar, mit welcher Leidenschaft sie hier gewirkt hat.

Unser Rundgang startet im «Herzstück» des Gebäudes, wie Walker es formuliert. «Der öffentliche Lesesaal zeigt, dass das Stadtarchiv nicht der sprichwörtliche Elfenbeinturm für die Verwaltung und universitäre Forschung ist.» Man wolle der Bevölkerung signalisieren, dass alle willkommen sind. Das sei – neben konservatorischen Überlegungen – übrigens auch der Grund gewesen, wieso man das neue Stadtarchiv neben der Kantonsschule Reussbühl 2015 in die Höhe gebaut habe und die Bestände heute nicht unterirdisch, sondern hauptsächlich in den obersten drei Stockwerken lagern.

Im Herbst 2015 zog das Stadtarchiv in das neue Gebäude in Reussbühl. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2022)

Die Aufgabe des Stadtarchivs ist es in erster Linie, wichtige Dokumente aus der Stadtverwaltung zu archivieren. Hinzu kommen weitere Materialien, welche für die Stadtgeschichte wichtig sind – auch umfangreiche Bild- und Fotosammlungen sind Teil des Archivs.

Digitale Daten: Haltbarkeit als Problem

Im obersten Stockwerk warten die neu eingegangenen Dokumente darauf, aufbereitet zu werden. Doch wegen der Aufgabenteilung in der Stadtverwaltung wird nicht alles, was zusammengehört, auch zusammen angeliefert. Zudem fallen im Tagesgeschäft viele Unterlagen an, die für das Archiv nicht relevant sind. «Gewisse sortieren tendenziell zu viel aus, andere bewahren fast jedes Blättli auf», sagt Walker. Im Rahmen der elektronischen Geschäftsverwaltung liegt nun ein Programm vor, das dabei hilft, die Dokumente richtig zu bündeln, aber ohne permanente Schulung geht es trotzdem nicht.

«Man muss interessiert und aktiv mit der gesamten Stadtverwaltung zusammenarbeiten, aber das ist es, was die Arbeit für mich über all die Jahre interessant gemacht hat.»

Sieben Kilometer Akten finden sich im Stadtarchiv. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2022)

Die Digitalisierung ist Chance und Herausforderung zugleich und es ist offensichtlich, dass sie hier bestens Bescheid weiss. «Man muss verhindern, dass irgendwann nur noch Datenträger hier lagern, mit denen man nichts anfangen kann, weil sie nicht mehr lesbar sind.» Papier könne man 20 Jahre lang ohne Informationsverlust in einem Regal liegen lassen, bei elektronischen Daten sei das nicht mehr möglich. Für Walker ist deshalb klar, dass es in Zukunft immer mehr Personen braucht, die in Archivistik oder Informationswissenschaften ausgebildet sind.

An der Uni fehlte der Kontakt zu Menschen

Ausbildungen, die es zur Zeit von Walkers Berufsstart noch nicht gab. Sie studierte Volkskunde und Philosophie und hätte auch an einem anderen Ort landen können, wie sie sagt. Vier Jahre lang leitete sie das Archiv im Verkehrshaus. Auch eine akademische Karriere kam in Frage. Doch an der Universität wollte sie nicht bleiben: zu wenig breit die Themen, zu wenig Kontakt mit Menschen.

Dass es ihr ein grosses Anliegen ist, das Stadtarchiv unter die Leute zu bringen, zeigt sich einige Treppenstufen weiter unten. Alte Stadtpläne befinden sich hier. Walker erzählt von der Idee, Migranten ihr Quartier mit Hilfe des Archivs näherzubringen.

Mit dem Umzug verdoppelte sich auch die Anzahl der Planschränke. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2022)

Es ist eine von vielen Ideen und mit ein Grund, weshalb sie dem Stadtarchiv nach ihrer Pensionierung nicht so schnell den Rücken kehren wird. «Ich bin hier auf so viele interessante Themen gestossen, hatte aber nie die Zeit dafür.» Sie habe viele Ideen im Kopf, müsse die aber zunächst – wie es sich für eine Archivarin gehört – «etwas systematisieren».

Sie kämpfte für den Neubau

Den Grossteil ihres Arbeitslebens hat Walker nicht im modernen Neubau in Reussbühl verbracht, sondern im EWL-Betriebsgebäude. Es habe lange gedauert, alle von einem Neubau zu überzeugen: «Einen langen Atem und eine hohe Frustrationstoleranz, das brauchte es definitiv.» Sie habe immer versucht, die Wichtigkeit des Stadtarchivs darzulegen, selbst als der damalige Finanzdirektor meinte, dafür habe man jetzt kein Geld.

Daniela Walker im Treppenhaus des Stadtarchivs. Unten befindet sich der Lesesaal, oben die Bestände. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2022)

Sich selbst bezeichnet sie als «begeisterte Generalistin». Nicht erstaunlich, dass sie dem Stadtarchiv so lange treu war. «Ich hätte nie gedacht, dass es hier so viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Ich konnte in die Verwaltung, in politische Prozesse reinschauen und mich mit Technikentwicklungen befassen.»

Spass hat ihr auch der Austausch mit den Benutzenden gemacht. Sie erinnert sich an kuriose Anfragen im Stil von «Schicken Sie mir bitte alles zur Stadt Luzern», aber auch an Studenten, die gar keine Vorstellung mehr davon haben, was alles an Arbeit hinter einem Suchresultat auf Google steht.

Daniela Walker im Lesesaal des Stadtarchivs. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2022)

Nun freut sich Daniela Walker darauf, dem Archiv verbunden zu bleiben, wenn auch in einem anderen Rahmen. «Es ist alles stimmig. Ich habe meinen Teil gemacht, meine Nachfolger können jetzt ihren Teil machen. Ich bin überzeugt, sie werden das gut machen.» Künftig wird das Stadtarchiv in einer Co-Leitung von Susanna Kraus Casutt und Florian Fischer geführt.

