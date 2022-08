Stadtentwicklungs-Kolumne Warum Sorgfalt zentral ist, gerade wenn die Zeit drängt Unser Gastautor zieht Parallelen zwischen einem nie verwirklichten Mega-Projekt in Andermatt und der heutigen Zeit. Dieter Geissbühler 06.08.2022, 17.51 Uhr

Das Urserntal mit Andermatt im Vordergrund: Hier hätte einst ein riesiger Stausee entstehen sollen. Pd / PD

Persönlich bin ich froh, dass die Staumauer am Ausgang des Talbeckens von Andermatt nicht gebaut und damit ein massiver Eingriff in das Urserntal vermieden wurde. Die Idee zu dieser Staumauer geisterte seit den 1920er-Jahren herum; sie hätte Andermatt, Hospental und Realp unter Wasser gesetzt. Im Gegenzug wäre hier genug Energie produziert worden, um einen Drittel der damaligen Schweiz zu versorgen. Die Diskussion über den Staudamm im Urserntal flammte in den 1940er-Jahren erneut auf, weil die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs den Kohleexport gedrosselt hatten und das Thema der energetischen Selbstversorgung in der Schweiz dadurch eine neue Brisanz erhielt. Die Parallelen zur heutigen Diskussion drängen sich auf.

Und nun denke ich also bei 38 Grad Celsius am Schatten über einen allfälligen Energieengpass im kommenden Winter nach. Immerhin macht die Temperatur einen Aspekt des Problems, die Klimakrise, körperlich spürbar – und, nein, die Diskussion darüber, dass es ja schon immer warme Sommer gab etc., die können wir uns mittlerweile wirklich schenken. Der Krieg in der Ukraine ist zwar genauso konkret, doch dessen mögliche Folgen für die Energieversorgung im Winter sind hierzulande erst eine ungewisse Vorahnung.

Unbestreitbar ist jedoch, dass dadurch die Diskussion der 1920er- und 1940er-Jahre des 20. Jahrhunderts über Energieversorgung und Landschaftsschutz wieder aktuell wird. Trotz meiner persönlichen Freude darüber, dass die Staumauer in Andermatt damals nicht gebaut wurde, habe ich als Architekt keine grundsätzliche Abneigung gegen Staudämme; einige unserer hohen Staumauern in den Alpen, allen voran die Grand Dixence, betrachte ich als bedeutende Beiträge zu unserer Baukultur – gerade auch darum, weil sie eine neue Wahrnehmung der Natur mit sich gebracht haben.

Gerade diese Offenheit, die sich nicht auf ein generelles «Daumen rauf» oder «Daumen runter» zu einer bestimmten Lösung beschränkt, scheint mir eine wichtige Voraussetzung, damit die heutige Diskussion gelingen kann. Schliesslich geht es um zwei Anliegen, die notabene die Grundlage unserer Lebenswelt mitbestimmen. Da tun sich politische Gräben auf, Polarisierung droht. Denn vieles, was diskutiert werden muss, ist eher abstrakt und daher trocken, das heisst, es wird in unserer Event- und Selfiegesellschaft als wenig sexy angesehen.

Und dann klingt auch das relevante Schlüsselwort für die Diskussion so trocken: Sorgfalt. Sorge gegenüber dem Ganzen und nicht gegenüber einem Einzelaspekt, und Sorge als gemeinsamer Diskurs, mit dem erst eine vernünftige Lösung gefunden werden kann. Auch das ist nicht sexy, sondern harte Knochenarbeit: Auf wissenschaftlicher Ebene ist ein hoher Grad an – oft komplizierter – Interdisziplinarität gefragt. Gesellschaftlich braucht es die Bereitschaft, Lösungen zu erarbeiten und nicht durch vorgegebene Positionierungen sogenannt demokratisch via Mehrheitsentscheide festzulegen.

Sorgfalt im umfassenden Sinne heisst ja immer, sich mit der Wirkung von Entscheiden bewusst auseinanderzusetzen und sich der Anliegen anderer lösungsoffen anzunehmen. Es geht um die Sorgfalt, die sich ihres Kontextes bewusst annimmt, die also eine Integration sowohl in ein ausgewogenes Ökosystem als auch in ein ästhetisch gepflegtes Gesamtbild eines Kulturraumes anstrebt und darüber hinaus den Aspekten der Dimensionierung, der Proportionierung und gerade auch der Detaillierung einen hohen Stellenwert beimisst. Dass dabei nicht immer nur die billigste und leistungsmässig effizienteste Lösung zum Tragen kommen kann, ergibt sich selbstredend. Ebenso klar ist jedoch auch, dass mit einem sorgfältigen Planen eine verträgliche Eingliederung möglich ist, möglich gemacht werden muss.

Dieter Geissbühler ist Co-Leiter CAS Baukultur der Hochschule Luzern.