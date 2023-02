«StadtHirsch» Luzern Mit Vollgas Richtung fünfte Jahreszeit – Ausstellung zeigt Lozärner Fasnachtskunst Lithografien, Kostüme und insbesondere Grende von acht Luzerner Fasnachtskunstschaffenden sind in der Agentur Stadthirsch ausgestellt – zur Einstimmung auf das, was bald kommt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 01.02.2023, 21.37 Uhr

Im Akkord brausen Autos, Busse und Velos an der Ecke Hirschengraben und Kasimir-Pfyffer-Strasse in der Stadt Luzern vorbei. Bei so viel Hektik kommt eines hier eher nicht auf: Fasnachtsstimmung. Wären da nicht die Schaufenster der Agentur Stadthirsch. Denn sie zeigen derzeit zum zweiten Mal nach 2022, wie viel Kreativität in der Luzerner Fasnacht steckt.

Eines der Schaufenster - es zeigt Latex-Grende von Jan Widmer. Bilder: hor (Luzern, 1. Februar 2023)

Jedes Schaufenster ist anderen Kunstschaffenden gewidmet: Da sind zum Beispiel Grende mit furchteinflössenden Zähnen und Augen von Piero Galbusera oder tierische, mit üppigen Mähnen und Hüten ausgestattete Grende von Matthias Bugari und seinem Bruder Basil Koch – Letzterer ist einer der drei Initianten der Schau. Dann ein imposanter Drachenkopf und ein Biber mit Hut, beides Latex-Masken von Jan Widmer ursprünglich aus dem 3D-Drucker. In einer Auslage blickt man gar in die Augen von Charlie Chaplin und Modedesigner Harald Glööckler – es sind Grende aus dem Atelier des Künstlers Roger Stalder. Er hat auch den Rentner mit dem Eierkopf gefertigt, der auf einem Elektromobil sitzt.

Blick in die Agentur Stadthirsch: Diesen Grend hat Roger Stadler gefertigt.

«Die erste Ausstellung letztes Jahr kam so unglaublich gut an, dass wir eine Fortsetzung ins Auge fassten», sagt Mitinitiant und «Stadthirsch»-Inhaber Silvan Kaeser. Im Unterschied zur ersten Ausgabe ist die aktuelle weniger ein Rückblick etwa mit Grende von Ur-Fasnächtlern, sondern bietet eine Auswahl an zeitgenössischer Fasnachtskunst. «Was wir hier zeigen, diese Art von Grende und Kostümen, gab’s vor 30, 40 Jahren noch nicht an der Lozärner Fasnacht», sagt der dritte Initiant im Bunde, Peti Federer.

Kostüme und Lithografien sind auch Fasnachtskunst

Neben Grende stellt die Agentur Stadthirsch auch Fasnachtskostüme aus, die von Gisela Rast und Barbara Medici genäht worden sind. Letztere ist die Schwester von Basli Koch und Matthias Bugari. «Ich bin sehr stolz, dass meine Kunst hier auch gezeigt wird», sagt die Gewandmeisterin, die quasi in der Bohème-Musig aufgewachsen ist und später bei den Vikingern dabei war. Im Gegensatz zu früher nähe sie heute nur noch wenige Kostüme für die Fasnacht, aber immer noch bevorzugt aus speziellen Theaterstoffen.

Fantastische Kostüme und imposante Grende – hier einer von Matthias Bugari.

Abgerundet wird die Ausstellung mit käuflichen Lithografien von Urs Krähenbühl. Auf diesen sind etwa typische Krienser Masken wie ein Bärnerwyb oder ein Deckel abgebildet. So oder so – ein Spaziergang entlang der Stadthirsch-Schaufenster dürfte die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nun so richtig auf die fünfte Jahreszeit einstimmen.

Hinweis: Die Ausstellung Lozärner Fasnachtskunst dauert bis am 24. Februar. Das Plakat der Ausstellung ist für 30 Franken bei «Stadthirsch» erhältlich. Es gibt aber nur 35 Stück.

