Stadtklima Krienser Grüne wollen weniger Schottergärten Die steinige Unterlage heize sich im Sommer stark auf und sei schlecht für die Biodiversität, argumentieren die Grünen in einem Postulat. Stefan Dähler 22.08.2022, 17.20 Uhr

Die Stadt Kriens soll Massnahmen ergreifen mit dem Ziel, «Schottergärten künftig zu vermeiden». Das schreibt Einwohnerrat Tomas Kobi (Grüne) in einem Postulat. Welche Massnahmen das sein könnten, lässt er offen.

Kobi führt im Vorstoss mehrere Gründe auf, die gegen Schottergärten sprechen: So würden sich diese im Sommer sehr stark aufheizen und dadurch negativ auf das Mikroklima auswirken. In Schotterflächen existieren zudem «deutlich weniger Insekten und Lebewesen als in einem begrünten Garten», heisst es weiter. Das sei gerade in Zeiten des Insektensterbens ein «No-Go». Ein weiteres Problem bestehe darin, dass Schottergärten keine Wasserrückhaltung bei Regen und vor allem Gewittern unterstützten.

In diesem Schottergarten gibt es zumindest noch etwas Leben. Bild: Bruno Kissling / OLT

Ein ähnlicher Vorstoss wurde bereits im Kantonsrat von der SP eingereicht, dort letztes Jahr jedoch abgelehnt. Im Horwer Einwohnerrat dagegen wurde 2019 ein Schottergarten-Postulat der L20 überwiesen. Die konkrete Umsetzung soll im Rahmen der nun anstehenden Revision der Ortsplanung festgelegt werden. Vorgesehen sind Vorschriften zur Umgebungsgestaltung und Sensibilisierungsmassnahmen, aber kein Verbot von Schottergärten, heisst es auf Anfrage.