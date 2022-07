Stadtökologie Der häufigste Baum in Luzern ist der Ahorn – die Buche hat Mühe mit dem Klimawandel Daten der Stadt Luzern zeigen, welche Arten im öffentlichen Raum vorherrschen. Durch das wärmere Klima kommt es langsam zu Veränderungen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 29.07.2022, 11.30 Uhr

Ahornbäume an der Hirschmattstrasse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. Juni 2022)

Rund 11’000 Bäume gibt es im öffentlichen Raum in der Stadt Luzern – Wälder und Privatgrundstücke ausgenommen. Sie sorgen dafür, dass es sich auch bei Hitze einigermassen aushalten lässt und müssen, sofern sie in dicht besiedelten Gebieten stehen, extreme Bedingungen aushalten. Ebendiese Bedingungen werden mit der Klimaerwärmung noch extremer. Einige Arten können damit besser umgehen, andere weniger. Darum verändert sich der Baumbestand langsam, wobei die klassischen Arten immer noch vorherrschen. Das zeigt eine Auswertung der Daten, die die Stadt Luzern auf der Plattform «Open Government Data» veröffentlicht hat.

Fritz Bächle, Baumsachverständiger der Stadt Luzern. Bild: PD

Demnach ist der Ahorn die Baumart, die deutlich am häufigsten im öffentlichen Raum anzutreffen ist. Danach folgen Eiche, Rosskastanie und Hainbuche. In anderen Städten sieht es ähnlich aus: Auch in Zürich sind Ahorne am häufigsten, gefolgt von Platanen und Rosskastanien. «Die Verteilung ist in den meisten Städten etwa ähnlich», sagt Fritz Bächle, Baumsachverständiger und stellvertretender Leiter von Stadtgrün Luzern:

«Eine Rolle spielen bei dieser Reihenfolge die grossen Alleen, etwa mit Rosskastanien am Quai oder Hainbuchen im Bruch-Quartier und an der Zentralstrasse.»

Ahorne gibt es über die ganze Stadt verteilt viele, auch wenn keine grosse Allee nur mit Ahorn existiert.

Auf dieser Karte sehen Sie, wo die häufigsten Baumarten vorkommen:

Wie ist diese Häufung entstanden? «Ahorne sind einheimische Bäume, die je nach Unterart unterschiedlich eingesetzt werden können», so Bächle. Mit Eichen seien früher oft Hofgrenzen markiert worden, Eicheln konnten als Mast für Säue genutzt werden, auch deren Holz sei beliebt gewesen. Rosskastanien-Alleen seien aus gestalterischen Gründen zu Beginn des 20. Jahrhundert in der Blütezeit des Tourismus gepflanzt worden. «Man kann Rosskastanien gut in Form schneiden, sie ertragen das gut.»

Gleditschie oder Baumhasel kommen besser mit Hitze klar

Trotz des Klimawandels hat sich die Rangliste bisher nicht allzu stark verändert, so Bächle: «Es ist ein schleichender Prozess. Wenn ein Baum eingeht, ersetzen wir ihn oft durch eine Art, die die Hitze besser erträgt», sagt Bächle. Zugelegt hätten in den letzten Jahren daher vor allem südländische Bäume wie Gleditschie oder Baumhasel, die besser mit Trockenheit und Hitze klarkommen.

Eine Gleditschie am Pilatusplatz. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 6. Juli 2022)

Auf dieser Karte sehen Sie, an welchen Standorten Gleditschien stehen:

Ahorne dürfte es auch in Zukunft in Luzern viele geben. «Es existieren Unterarten aus dem Süden», sagt Bächle. Geht ein älterer Ahorn ein, könne man einen neuen setzen, der besser mit der Hitze klarkommt. Dazu gehörten etwa der Feld-, der dreilappige oder schneeballblättrige Ahorn.

Buche vor dem KKL als Sorgenkind

Anders sieht es bei Buchen aus. «Sie haben Mühe mit der Trockenheit und sind dadurch anfällig auf Krankheiten oder Pilzbefall.» Ein prominentes Beispiel ist die Buche vor dem KKL, die schon länger krank ist und von Stadtgrün in den letzten Jahren regelmässig gepflegt wurde. «Das ist ein Patient, den wir im Auge behalten müssen. Solch einen Aufwand können wir aber nur bei ausgewählten Einzelbäumen betreiben, sonst würde das unsere Ressourcen sprengen.»

Die grosse Buche beim KKL leidet unter Krankheiten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. Juni 2022)

Ebenfalls Mühe haben die Ulmen an der Lidostrasse, die unter Pilzbefall leiden. «Dort müssen wir immer wieder Bäume fällen, diese ersetzen wir dann mit anderen Arten.» Problematisch seien vor allem Standorte entlang von Strassen sowie mit dichter Bebauung, so Bächle:

«In einer Parkanlage kann auch eine Buche durchaus noch Sinn machen. In Zentrumsgebieten sind die Verhältnisse aber zu extrem.»

Dort ist es trockener und heisser, hinzu kommen Belastungen wie Streusalz im Winter, abgestellte Güselsäcke oder Fahrzeuge und Urin von Hunden. «Ein abgestelltes Velo oder ab und zu ein Hund, der einen Baum markiert, ist nicht schlimm. Kommt es regelmässig vor, belastet es den Baum.» Gewichte rund um den Baum führten zu Bodenverdichtung, Urin könne aufgrund der Säure mit der Zeit die Rinde schädigen. Um dem vorzubeugen, schützt Stadtgrün Bäume teils mit kleinen Abschrankungen, wobei diese nicht alle Leute daran hindern würden, den «Baumbereich» zu belasten.

Für grosse Bäume fehlt im Zentrum oft der Platz

Um die Hitze zu dämmen, ist auch die Grösse der Baumkrone wichtig. Durch die Verdunstung über die Blätter entsteht ein Kühleffekt. Allerdings ist es gerade in dicht bebauten Gebieten, wo es aufgrund der versiegelten Flächen und der Abwärme ohnehin heisser wird als ausserhalb, schwierig, grosse Bäume zu pflanzen. «Der Platz über der Erde ist wegen Fahrleitungen oder Verkehrssignalen, die sichtbar sein müssen, begrenzt», sagt Bächle. «Unter der Erde problematisch ist der Wurzelraum, der durch zahlreiche Leitungen und den Strassenunterbau eingeschränkt wird.»

Wie wird sich der Baumbestand in Luzern künftig entwickeln? Fundamentale Änderungen seien in den nächsten 15 Jahren nicht zu erwarten, so Bächle:

«Grundsätzlich wird die Artenvielfalt zunehmen.»

Derzeit gebe es in Luzern rund 230 Baumarten und -sorten. «So sind wir besser aufgestellt für negative Ereignisse. Ein Käfer befällt meist mehrere Bäume derselben Art, bei Mischalleen hält sich der Schaden in Grenzen.» Künftig wolle man daher Monokulturen vermeiden. «Diesbezüglich besteht für uns noch Verbesserungspotenzial.»

Im Wald dominiert die Fichte – doch sie ist unter Druck In den Luzerner Wäldern sind andere Bäume dominant als in der Stadt. Die häufigste Art ist die Fichte, die gemäss Angaben der Dienststelle Landwirtschaft und Wald rund 40 Prozent des Bestands im Kanton Luzern ausmacht. Danach folgen die Weisstanne (33 Prozent) und die Buche (17 Prozent). In tiefen Lagen ist das Laubholz jedoch deutlich stärker vertreten. Die hitzeempfindliche Fichte ist vom Klimawandel stark betroffen. Deren Anteil hat in den letzten 30 Jahren um 10 Prozent abgenommen. Auch die Buche gerate in tieferen Lagen unter Druck. Künftig dürften in Wäldern folgende Arten häufiger vorkommen: Eiche, Linde, Kastanie, Kirsche, Ahorn, Ulme, Waldföhre und Douglasie. Auch der Kanton hat das Ziel, die Vielfalt der Baumarten künftig zu erhöhen. (std)

An den Rosskastanien am Quai wird nicht gerüttelt

Eine Ausnahme bilden aber die Rosskastanien am Quai – obwohl auch diese Bäume anfällig auf Schädlinge und Krankheiten sind. Weil sie jedoch das Ortsbild sehr stark prägen, werden dort eingegangene Bäume wieder durch Rosskastanien ersetzt. «Es würde wohl bei der Bevölkerung nicht so gut ankommen, wenn wir dort etwas anderes setzen», sagt Bächle.

Rosskastanien am Quai bei der Bushaltestelle Schwanenplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. Juni 2022)

Mitarbeit (Datenanalyse und Karte): Zoe Gwerder, Stefan Trachsel und Mark Walther.

