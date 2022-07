Luzerner Stadtrundgang Notruf aus dem «Abseits»: Dringend Guides gesucht, sonst stürzt die Tour ab Seit fünf Jahren führen in Luzern Menschen mit spezieller Biografie Stadtrundgänge abseits der klassischen Sehenswürdigkeiten durch. Doch nun fehlt es an Personal. Sandra Monika Ziegler 25.07.2022, 16.55 Uhr

Die Stadtführung Abseits führt auch an die Bruchstrasse in die Luzerner Neustadt. Bild: PD / Verein Abseits

«Aktuell sind noch drei Guides im Einsatz. Um unser Angebot jedoch aufrechterhalten zu können, brauchen wir mehr Menschen», sagt Marco Müller, Präsident des gemeinnützigen Vereins Abseits. Der Grünen-Grossstadtrat war Initiator dieses Stadtrundgangs, der 2017 erstmals angeboten wurde.

An der etwas anderen Stadtführung machten bislang über 13'000 Gäste mit. Ihnen wurden Orte und Plätze gezeigt, die sich nicht zwingend im Hochglanz-Reiseführer finden lassen. Nun werden dringend neue Guides gesucht, wie der Verein mitteilt.

Es ist eine etwas andere Stadtführung über 1,5 Stunden, die diverse soziale Institutionen vorstellt. Durchgeführt wird sie von Menschen mit spezieller, spannender Biografie und einer gehörigen Portion positiver Lebenseinstellung. Müller sagt:

«Auftrittskompetenz, Zuverlässigkeit, Kritikfähigkeit und Interesse, etwas Neues zu lernen, sind wichtig.»

Interessierte Personen können sich telefonisch, per E-Mail oder über die Website melden.

Der Notruf per Video wurde vom Verein selber produziert. Quelle: Verein Abseits

Diverse Umstände führten zum Personalmangel

Zum akuten Personalmangel kam es wegen des Todes zweier Guides, wegen Absagen aus persönlichen Gründen und weil eine Person im ersten Arbeitsmarkt eine Stelle gefunden hat.

«Die Tour fordert nicht nur, sie gibt den Menschen auch einen Boden, eine Tagesstruktur. Sie stärkt ihr Selbstbewusstsein und verhilft zu einem kleinen Einkommen. Und die Gäste erfahren von Lebensläufen, die nicht nur auf der Sonnenseite stattfinden.»

Bisher konnten Guides etwa durch die Sozialdienste, die Gassenarbeit oder auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda rekrutiert werden. Auch schon habe es Gäste gegeben, die nach einer Tour im Bekanntenkreis auf die Möglichkeit aufmerksam machten. Gebucht werden die Touren von Einzelpersonen und als Gruppe. Wobei Letztere den Hauptteil ausmachen. Es sind Schulklassen, Kirchengruppen, Geschäfte oder Vereine. Wöchentlich werden ab April je nach Wetter zwei bis sechs Touren durchgeführt.

Vor der Führung gibt es noch eine Ausbildung

Den Feinschliff für die Stadtführung Abseits bekommen Interessierte vom Verein vermittelt. Sie werden gecoacht, haben eine Sozialarbeiterin und einen Kulturprofi an der Seite, die Ausbildungsdauer ist individuell. Sie kann drei Monate oder bis zu einem halben Jahr dauern.

Marco Müller: «Zuerst wird erarbeitet, was sie eigentlich aus ihrem Leben erzählen wollen. Sie werden ihr Leben in fünf, sechs Stationen erzählen, müssen also auf den Punkt kommen. Zudem werden ihnen Infos zu den einzelnen Institutionen vermittelt, die sie dann an die Gäste weitergeben.»