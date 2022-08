Stadttunnel Kletterhalle, Fernwärmeleitung, Lift – «die Stadtpassage kann mehr sein, als nur eine Parkplatzlösung» Die Stadt Luzern will eine 800 Meter lange Fussgängerpassage realisieren. Investoren dafür gibt es zwar noch keine. Ideen für die Ausweitung des Projekts hat die IG Stadtpassage hingegen bereits. Sandra Peter 18.08.2022, 05.00 Uhr

Diese Fussgänger- und Velopassage in Antwerpen gibt es schon seit 1933. Sie ist 572 Meter lang und führt unter dem Fluss Scheldt hindurch. Bild: Imago

Ab 2030 sollen Cars in einem Parkhaus unter dem Luzerner Kantonsspital (Luks) abgestellt werden und die Besucherinnen und Besucher von dort durch einen Fussgängertunnel in die Luzerner Altstadt gelangen. Diese Lösung favorisiert der Stadtrat (wir berichteten). Und voraussichtlich am 22. September wird der Bericht und Antrag im Grossen Stadtrat behandelt. Noch sind bei diesem Projekt viele Fragen offen. Doch bereits bis Ende Jahr muss das Luks wissen, ob es dies bei seiner Parkhausplanung berücksichtigen muss.

