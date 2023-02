Luzerner Strassenfasnacht: Eine Auswahl der schönsten Sujets

Strassenfasnacht Holdrio, Horoskop und wenig Horror: Rüüdiges Treiben in den Gassen von Luzern Originell bunt, gfürchig düster oder ganz in Weiss, Gelb oder Rot: In den Gassen der Luzerner Altstadt tummeln sich am Schmudo Selbstdarsteller, Duos und Zivilisten. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 16.02.2023, 16.38 Uhr

Auch Martin tummelt sich an der Reuss. Vor ihm, oder besser seiner Maschine, steht das Publikum Schlange. So auch die beiden Nonnen. Zwar haben sie Gottes Wort präsent, doch auch sie kommen ab und an ins Hadern. In dieser Gefühlskombination kommt ihnen Martin, das Horoskop, grad richtig. Zur Auswahl – je nach Zeit- stehen Themen wie etwa Sport, Alter, Geld oder Liebe. Die Nonnen wollen es nun genau wissen, ob das Leben hinter Mauern, der richtige Entscheid war.

Frag dein Horoskop und Martin bringt dich auf die richtige Spur. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023)

«War er nicht! Glühende Männerherzen seien im Anmarsch, bei solch geballtem Charme helfe Beten wohl kaum», warnt das Horoskop. Auf den Gesichtern der Nonnen macht sich ein seliges Lächeln breit und sie schwelgen dahin. Die Idee zur Zukunftsmaschine schlummerte schon zwei Jahre, wie Martin erzählt. Maschinen sind sein Ding, auch schon war er mit einer Rhythmusmaschine an der Fasnacht unterwegs. Doch heute werden anstelle der Töne prickelnde Horoskope ausgespuckt.

Ganz in Weiss mit einem Ballon

Ganz in Weiss mit einem Ballon, so präsentieren sich Piet und Andrea am Schmudo. Augenfällig ist der grosse Ballon. Und auf den werden sie auch oft angesprochen. Mit China habe das aber rein gar nichts zu tun: «Wir fasnachten immer unpolitisch, dafür kreativ.»

Piet und Andrea fasnachten immer unpolitisch - dafür kreativ. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023)

Der Ballon vergrössere das Volumen, so werden sie auch als Einzelmasken wahrgenommen. Und wenn’s dann Dunkel wird, leuchtet die weisse Kugel bunt. Lassen sie die Klappe am Grend runter, dann kommt ein Spiegel zum Vorschein. «Jeder und Jede sieht sich dann gleich selber», erklärt Andrea. Und zum venezianischen Charme am Grend sagt Piet: «In jedem Venezianer steckt ein Lozärner, Venedig stammt nämlich von Luzern ab»

Strassenfasnacht Sujets rausgepickt Schmutziger Donnerstag Schmudo Luzerner Fasnacht 2023 Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023)

Durchgestylt in Rot und Gelb

Auf die Farben Rot und Gelb setzt das nächste Duo. Einen Namen für ihren von Kopf bis Fuss gestylten Auftritt haben Pamela und Jonas nicht. Sie sind ihr eigenes Sujet: «Äs schöns Paar!» Ihre Grende kleisterten sie in sorgfältiger Handarbeit gleich selber ganz nach klassischer Art, wie sie sagen und Jonas fügt an: «Frühmorgens waren wir allein als Einzelmaske unterwegs, wir fühlten uns wie ein Velofahrer in einsamer Landschaft.»Zu den kräftigen Sonnenstrahlen gesellten sich dann doch noch andere Einzelmasken dazu. Eine Route durch Luzerns Gassen hat das Duo nicht. Pamela: «Wir haben keinen Plan, wir flanieren von irgendwo nach nirgendwo.»

Auf Wohlfühlmission mit Benno und Michele

«Vögeli-wohl» fühlt sich das Duo Chäschüechli aus Rorbas im Zürcher Unterland. Ihr Wagen stamme vom Nachbarn, der Altes renoviere Doch bei diesem Modell wäre der Aufwand viel zu gross gewesen, erzählt Benno. Und so kurven sie mit ihrem Kinderwagen aus dem Jahr 1859 die nächsten Tage durch Luzerns Gassen. Benno und Michele sind Fasnachtsprofis und seit 10 Jahren im Duo unterwegs und das gleich über Monate. Denn sie starteten bereits am 2. Januar und waren danach jedes Wochenende im Dienste der Fasnacht unterwegs. Nach Luzern ist aber noch lange nicht Schluss wie Michele erklärt: «Die letzte findet in Ermatingen, drei Wochen vor Ostern statt.» Luzern bleibt jedoch ihr Highlight. Ihr Sujet soll Heiterkeit und Wohlsein verbreiten, alle sollen sich darob erfreuen und unter der Maske ein Lächeln tragen. In Luzern haben sie sich für ihre Mission eine ganze Woche einquartiert. Solange werde es wohl dauern, bis es allen Luzernerinnen und Luzernern «Vögeli-wohl» ist.

Michele und Benno sind auf Mission - sie ziehen erst ab, wenn es allen Luzernerinnen und Luzernern «Vögeli-wohl» ist. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Februar 2023)