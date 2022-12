Strassenverkehr Mehrere Stunden gesperrt: Brennender Autotransporter sorgt für Einsatz im Sonnenbergtunnel Am Montagabend brannte ein Fahrzeug auf der A2 in Luzern im Sonnenbergtunnel. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der Tunnel musste während mehrerer Stunden gesperrt werden. 06.12.2022, 08.06 Uhr

So sah es nach dem Brand im Sonnenbergtunnel aus. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Im Sonnenbergtunnel kam es am Montagabend zu einem Fahrzeugbrand. Der betroffene Autotransporter war dabei um halb neun Uhr im Reussporttunnel Richtung Süden unterwegs, als der Chauffeur bemerkte, dass mit dem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Das teilt die Luzerner Polizei mit. Eingangs Sonnenbergtunnel stoppte der Fahrer schliesslich sein Fahrzeug, wobei er offene Flammen feststellte.

Das Feuer breitete sich letztendlich vom Transporter ausgehend auf die geladenen Autos aus. Beide Tunnelröhren wurden aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Stadt Luzern, welche das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte.

An den Fahrzeugen sowie auch an der Tunneldecke entstand ein hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Nordröhre konnte wenig später wieder einspurig geöffnet werden, der Tunnel in Richtung Süden konnte derweil wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten erst morgens um vier Uhr wieder freigegeben werden. (mha)