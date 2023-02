Rothenburg: Wandbild am Silo der Niederhäuser Futter AG geplant

Street Art Rothenburg Hund, Katze, Ziege: Am Futtersilo prangt bald ein Wandbild Vom Betonturm bei der Ausfahrt bei Rothenburg werden demnächst Tiere auf die Autofahrer blicken. Die Arbeiten für ein Wandbild von Timmermahn sollen im April beginnen. Sandra Peter Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Wer schon mal der A2 entlang gefahren ist, wird den hohen Betonturm bei der Ausfahrt Rothenburg – bewusst oder unbewusst – wahrgenommen haben. Ab kommendem Sommer wird das 45 Meter hohe Futtersilo kaum mehr zu übersehen sein – im positiven Sinne: Denn ein farbiges Wandbild wird den Turm zieren.

Hier soll das grösste Wandbild der Schweiz entstehen. Video: youtube.com

Anlässlich des 80. Geburtstages des Kunstmalers, Autors und Regisseurs Timmermahn im vergangenen Oktober soll ein Gemälde in leuchtenden Farben das Futtersilo schmücken und so einen Teil seines Lebenswerkes sichtbar machen. «Viele tolle Bilder sind in Privatbesitz, und es ist schade, dass die Öffentlichkeit sie so gar nicht entdecken kann», sagt Katharina P. Langstrumpf, die zum Wandbildprojektteam gehört. Sie führt die Künstleragentur Kathamusic und organisiert unter anderem auch die Lesungen von Timmermahn.

Timmermahn – eine schillernde Figur Bild: PD Timmermahn wurde 1942 geboren und ist Kunstmaler, Erzähler, Autor und Regisseur. Er lebt in Bern. In den 1960er-Jahren schloss er eine Lehre als Schaufensterdekorateur ab und arbeitete als Kulissenmaler des Stadttheaters Bern. Er lebte anschliessend immer wieder zeitweise im Ausland, machte sich dennoch einen Namen in der Schweizer Kulturszene. Er wird als «schillernde Figur» und «Original» bezeichnet. Seine Kunst lässt sich schwer einordnen. Im Lexikon zur Kunst in der Schweiz steht über ihn: «Sein Œuvre ist eine verblüffende Welt voller Farben, voll List und Lust, voll Wahrheiten und Märchen, voll Eigenwilligkeiten, ein hinterhältiges Bürgerverwirrspiel, freche Erotik.» (spe)

Der obere Teil des Gemäldes bis zur grünen Wiese mit den Tieren stammt von Timmermahn. Das Original hängt im Tierspital in Bern. Die Blumen im untersten Teil hat Linus von Moos, bekannt unter dem Künstlernamen Rips1, hinzugefügt.

So soll das mit einem Wandbild gestaltete Futtersilo dereinst aussehen. Bild: PD (Fotomontage)

Denn das Gemälde von Timmermahn alleine wäre nicht so hochformatig gewesen, wie es für den Turm nötig ist. Der 1986 in Sarnen geborene von Moos wird zusammen mit dem Churer Fabian Florin alias Bane – ebenfalls Street-Art-Künstler – das Werk umsetzen. Die beiden agieren unter der Regie und Beratung von Timmermahn.

Silo bei Familienbesuch entdeckt

Wie kommt es, dass zu Ehren eines Berners ausgerechnet in Rothenburg ein Wandgemälde entsteht? Die Partnerin von Langstrumpf ist aus Rothenburg und bei Familienbesuchen seien sie immer am Futtersilo vorbeigefahren. «Das könnte schöner sein», habe sie sich immer gedacht. Irgendwann sei bei ihr dann die Idee eines Wandbildes entstanden. Zugleich konnte sie wegen der Coronapandemie längere Zeit keine Tourneen für ihre Künstler planen und suchte nach Alternativen, um das Werk von Timmermahn präsentieren zu können. Da habe sie aber noch keine Kontakte zur Street-Art-Szene gehabt. «Alle rundherum fanden die Idee aber auch gut und vermittelten», erinnert sie sich. Und so kam eines zum anderen.

Katharina P. Langstrumpf, Projektkoordinatorin. Bild: PD

Dass das Wandbild realisiert werden könne, sei ein «absoluter Glücksfall», sagt Langstrumpf. Meist gehören Gebäude mit grossen Flächen in der Schweiz mehreren Parteien. Doch der alleinige Besitzer des Turmes der Niederhäuser Futter AG sei mit Jürg Kamber ein Street-Art-Fan. «Er war sofort begeistert von der Idee und gab seine Zustimmung», sagt die Projektkoordinatorin.

Arbeiten starten im April – doch Crowdfunding läuft noch

Starten sollen die Arbeiten am 17. April 2023. Die nötige Bewilligung dazu hat die Gemeinde Rothenburg bereits erteilt. Bisher sind gemäss Langstrumpf rund 70 Prozent des Projektes finanziert, durch Kulturinstitutionen, Fördersubventionen, Firmen und auch private Gönner und Gönnerinnen. Und auch die Stadt Bern beteiligt sich. «Wir wollen das Projekt möglichst breit abstützen, es sollen sich viele damit identifizieren können», erklärt Langstrumpf. Ein Crowdfunding läuft denn auch noch und Sponsoren können den Quadratmeter auswählen, der mit ihrem Geld gemalt werden soll. Als Gegenleistungen erhalten sie je nach Betrag etwa eine Einladung zum Eröffnungsfest und ein Poster oder gar eine Sofalesung mit Timmermahn oder eine Stunde Mitmalen am Wandbild unter der Anleitung von Bane und Rips1.

Dieses Werk von Bane gibt es in Chur zu bestaunen:

Und Rips1 hat diese Wand gestaltet:

Anfang Juli findet das Eröffnungsfest für das Wandbild am Futtersilo statt – falls der Sommer ein sonniger wird. Denn die Arbeiten am Wandgemälde sind wetterabhängig. Zunächst muss die Fassade gereinigt und grundiert werden, was rund zwei Wochen dauert. Die Künstler arbeiten dann ab Mai rund sechs bis acht Wochen an der Wand. Läuft alles nach Plan, sollte das Werk gegen Ende Juni fertig sein. «Regnet es drei Wochen lang, wird es später», erklärt Langstrumpf.

Informationen zum Projekt und zum Crowdfunding: timmermahn.ch/wandbild/

