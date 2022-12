Kunstwerk von Queenkong in Kriens begeistert die Welt

Street-Art Mehr als nur ein Graffiti: Dieses Riesenkunstwerk in Kriens begeistert die halbe Welt Eigentlich wollte die Allgemeine Baugenossenschaft Kriens mit einem Kunstwerk des Luzerner Künstlerduos Queenkong einfach nur auf ihre Geschäftsstelle in der Zumhofstrasse 6 aufmerksam machen. Doch aus dieser Idee entstand ein Kunstwerk, das die halbe Welt begeistert. Robino Rich Jetzt kommentieren 05.12.2022, 15.54 Uhr

Das Gemälde des Luzerner Künstlerduos Queenkong. Bild: Queenkong

Normalerweise kennt man solche Bilder nur aus Grossstädten wie New York oder Tokio: riesige Kunstwerke, die einem unscheinbaren Gebäude neues Leben einhauchen. In den vergangenen drei Wochen entstand in der Krienser Zumhofstrasse 6 eine rund 130 Quadratmeter grosse Malerei, die zum Nachdenken anregen soll.

Das Künstlerduo Queenkong aus Luzern. Bild: Herbert Zimmermann

Als das Luzerner Künstlerduo Queenkong von der Allgemeinen Baugenossenschaft Kriens angefragt wurde, die erweiterte Geschäftsstelle neu zu beschriften, schossen den beiden Künstlern direkt mehrere Ideen durch den Kopf.

Ein Kunstwerk mit einer eindeutigen Botschaft

Die zündende Idee erstreckt sich jetzt als Wandbild auf der 15 mal zehn Meter grossen Fassade des Wohnhauses in Kriens. Durch den besonderen 3D-Effekt sorgen Marco und Veronika Schmid alias Queenkong dafür, dass man sich in diesem Bild beinahe verliert.

«Uns war wichtig, eine Botschaft in die Welt zu senden und nicht einfach nur schnell mal etwas zu malen.»

Die Botschaft im Kunstwerk «Us» (auf Deutsch: Wir): In einer unruhigen Zeit wünscht sich das Künstlerpaar, dass «die Menschen Hand in Hand durchs Leben gehen und sich mit einem Lächeln und offenem Herzen begegnen».

Auf dem Haus zu sehen sind zwei Kinder, die eine Ziegelwand bemalen. Das jüngste davon ist aber nicht nur irgendein Mädchen, sondern die vierjährige Tochter von Queenkong, Marla-Amber.

Marla-Amber wurde auf dem Kunstwerk verewigt. Bild: Queenkong

Schon mit vier Jahren tritt die kleine Nachwuchskünstlerin in die Fussstapfen ihrer bekannten Eltern. «Zu Hause malt sie gerne mit der Farbrolle und hat sich auch aktiv an diesem Kunstwerk in Kriens beteiligt», erzählen die stolzen Künstlereltern.

Private Erinnerungen verstecken sich im grossen Kunstwerk

Ihrer Tochter war es zudem wichtig, dass der verstorbene Familienkater Flo in das Bild integriert wird. Neben dem Kater hat das Duo auch noch weitere Symbole eingebaut, die private Geschichten erzählen.

Auch Familienkater Flo wurde auf der Hausfassade verewigt. Bild: Queenkong

Entstanden ist das Kunstwerk innert 144 Arbeitsstunden, wobei die meiste Zeit damit verbracht wurde, den 3D-Effekt auf die Wand zu bringen. Dabei setzte das Duo aber nicht auf eine Vorlage, die mit einem Beamer auf die überdimensionale Leinwand projiziert wurde, sondern auf Altbewährtes: Mit einem Lineal und einer Schlagschnur ausgestattet, gingen die beiden Künstler ans Werk und haben «mit Gefühl und Intuition» das Bild auf die Hausfassade übertragen.

Veronika und Marco Schmid haben an der Wand alles per Hand angezeichnet. Bild: Queenkong

Die halbe Welt ist begeistert

Und die detailgetreue Arbeit hat sich gelohnt:

«Schon beim Malen haben wir das positive Feedback der Anwohnerinnen und Anwohner mitbekommen. Manche wünschen sich, dass wir am liebsten alle Häuser bemalen sollen.»

Auch weltweit ist das Interesse gross. In den sozialen Netzwerken sind Street-Art-Künstlerinnen und -Künstler aus diversen Ländern an «Us» interessiert und schicken Komplimente in die Zentralschweiz. «Sogar aus Mexiko haben wir schon Nachrichten erhalten», erklären die beiden Künstler.

Mit der sogenannten «Keim-Farbe» malt Marco Schmid seine Tochter Marla-Amber auf die Hausfassade. Bild: Queenkong

Damit sich möglichst viele Kunstinteressierte möglichst lang an ihrem Werk erfreuen können, haben die beiden Maler auf eine besondere Farbe gesetzt. Die sogenannte «Keim-Farbe» sei nicht nur für die Umwelt gut verträglich, sondern auch UV-beständig, was ein langes und farbstarkes Leben des Bildes ermöglichen soll.

Video: Tele1

