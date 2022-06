Luzern Stromverbrauch bei Strassenlampen: «In Luzern besteht noch viel Sparpotenzial» Nicht nur Weihnachtsbeleuchtungen treiben den Stromkonsum nach oben, sondern auch die Strassenbeleuchtung. Neue Technologie soll Abhilfe schaffen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Krienser Stadtpräsidentin und Kantonsrätin Christine Kaufmann-Wolf hat im Luzerner Kantonsparlament eine Anfrage eingereicht, die dem Stromverbrauch von Weihnachtsbeleuchtungen auf den Grund gehen soll. Sie sagt damit Stromfressern den Kampf an, die insbesondere auf privaten Balkonen und Hausfassaden in der Weihnachtszeit zunehmend Einzug halten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Doch nicht nur im Advent wird beleuchtet, was das Zeug hält. Eine Lösung, um bei der öffentlichen Beleuchtung Strom zu sparen, ist die Verwendung von LED-Strassenleuchten, wie Marcel Schmid, Mediensprecher der CKW, erklärt. Und diese Lampen würden vermehrt nachgefragt: «Immer mehr Gemeinden und Städte setzen auf solche Leuchten.» Sie benötigen 75 Prozent weniger Strom als die herkömmlichen Lampen.

LED-Strassenlampen werden immer beliebter. Symbolbild: Urs Jaudas

Zudem hätten sie den Vorteil, dass sie auch dimmbar sind und mit Sensoren ausgestattet werden können. Das heisst, sie leuchten beispielsweise spätnachts nur dann, wenn sich ein Auto oder eine Person in der Nähe befindet, was nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch die Lichtverschmutzung senkt, wie Schmid sagt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Intelligente Leuchten am Freigleis

«In der Stadt Luzern besteht in Bezug auf intelligente Steuerungen noch viel Einsparungspotenzial», wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. «Entsprechend stellen adaptive Lichtsteuerungen die nächsten Zukunftsprojekte bei der reinen Strassenbeleuchtung dar.» Schon heute gibt es beispielsweise am Carl-Spitteler-Quai oder am Freigleis intelligente Leuchten.

Auch Energie Wasser Luzern (EWL) ortet grosses Sparpotenzial in Luzern: «Grundsätzlich werden solche Leuchten bei jeder Ersatzinvestition alter Beleuchtungen geprüft und bei vorhandenen Mitteln eingesetzt», sagt EWL-Sprecherin Esther Schmid. Die neuen adaptiven Leuchten würden jeweils nicht komplett abgestellt, wenn sich in der Nacht niemand in der Nähe befindet, sondern auf 10 Prozent Energie heruntergefahren. «Dies, damit man den Weg an der entsprechenden Stelle noch als Weg erkennt.»

Die wichtigste Aufgabe der Beleuchtung sei die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Nacht. «Eine gute Allgemeinbeleuchtung ist ein wirksames Mittel zur Reduktion der Anzahl und Schwere der Unfälle bei Dunkelheit und somit ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit», schreibt die Stadt.

Tipp: Ausschalten statt Stand-by

Logischerweise fressen nicht nur öffentliche Strassenbeleuchtungen Strom, auch im Privaten kennt der Stromhunger kaum Grenzen. EWL schätzt das Sparpotenzial allein des Stand-by-Verbrauchs von Geräten im Haushalt schweizweit auf 810 Millionen kWh pro Jahr – immerhin 1,5 Prozent des Gesamtverbrauchs. EWL empfiehlt deswegen, Geräte wie Fernseher oder Laptops, wenn immer möglich ganz auszuschalten. Zudem seien Laptops deutlich energieeffizienter als Desktop-Computer.

Stark ins Gewicht fällt auch der Verbrauch bei Elektroheizungen. «In einem warmen Dezember wird deutlich weniger Strom verbraucht als in einem sehr kalten», sagt Marcel Schmid. Über die Steuerung der Raumtemperatur könne viel erreicht werden. Bereits eine um zwei Grad reduzierte Raumtemperatur spare zwölf Prozent Heizenergie. 17 Grad im Schlafzimmer sei genug. Auch beim Waschen kann man viel Strom sparen – 30 bis 40 Grad würden meist ausreichen, sagt Schmid.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen