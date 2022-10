Abgespeckte Weihnachtsbeleuchtung in Luzern führt zu Kritik

Stromsparen in der Zentralschweiz Verein Weihnachtsbeleuchtung will mit Kerzen statt LED-Lampen als Vorbild vorangehen – trotz Kritik aus Bevölkerung 500 Laternen mit Kerzen anstatt Tausende LED-Lampen sollen in der Weihnachtszeit die Luzerner Innenstadt beleuchten. Auch andere Zentralschweizer Hauptorte sparen bei der Weihnachtsbeleuchtung. Zéline Odermatt und Silvana Gugolz Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt Luzern wird dieses Jahr anders als in vorherigen Jahren aussehen. Dominik Wunderli (Luzern, 25. November 2020)

Kerzen statt Lichterketten. So soll dieses Jahr Weihnachtsstimmung in der Luzerner Innenstadt verbreitet werden. André Bachmann, Präsident des Vereins Weihnachtsbeleuchtung Luzern, erklärt:

«Mir macht es auch Spass, wenn es in der Stadt leuchtet. Es wäre für uns einfacher, die Lichterketten wie gewohnt aufzuhängen. Aber wenn die Behörden zum Stromsparen aufrufen, müssen wir uns alle Gedanken machen, wie wir uns beteiligen können.»

Zwar konnte dank der Beschaffung von LED-Leuchten der Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung in den letzten Jahren stark gesenkt werden – auf 4000 Kilowattstunden. Das ist in etwa so viel Energie, wie eine vierköpfige Familie in einem Mehrfamilienhaus während eines Jahres benötigt.

Dennoch hat der Verein vor wenigen Tagen kommuniziert, dass in diesem Jahr ein neues Beleuchtungskonzept mit Laternen zum Zug kommen soll. Zuvor wurde geplant, die Beleuchtungszeiten der Lichterketten einfach einzuschränken.

Stadtrat Adrian Borgula sagte zum Entscheid: «Grundsätzlich finde ich gut, dass der Verein zu diesem Entscheid gekommen ist. Es zählt jede Einsparung.» Man dürfe zudem den Aufwand rundherum, vor allem für das Aufhängen, nicht unterschätzen.

«Es hat auch Vorbildcharakter, damit die Bevölkerung erkennt, dass die Situation wirklich ernst ist, und sich Gedanken über den eigenen Umgang mit Energie macht. Die Stadt ist auch mit weniger Glitzer immer noch schön.»

Kritische Stimmen, aber auch Verständnis

In Leserbriefen zur Weihnachtsbeleuchtung wurde der Entscheid kritisiert. Ein Leser schreibt: «Anstatt der Bevölkerung das Signal zu geben, dass man ihr trotz eventueller Stromknappheit die Freude am weihnachtlichen Ambiente nicht nehmen will, löscht man die Lichter. Leider ist man sich nicht bewusst, wie viel Freude die Weihnachtsbeleuchtung bei der Bevölkerung auslöst.»

Dazu sagt Bachmann:

«Es geht uns auch um die Symbolik, die dieser Entscheid hat. Die Leute müssen merken, dass es dieses Jahr nicht wie sonst ist und sie den Konsum einschränken müssen.»

Auch Luzerner Denkmäler und Kirchen werden ab dem 17. Oktober nicht mehr beleuchtet. Bachmann: «Wir bewegen so hoffentlich die Luzernerinnen und Luzerner dazu, in ihrem Zuhause die Heizung runterzudrehen und kürzer zu duschen.»

Sogar der ehemalige Präsident des Vereins Weihnachtsbeleuchtung, Daniel Wettstein, äusserte sich per Leserbrief: «Wir müssen Strom produzieren, statt ihn abzuschalten.» Zu diesem Leserbrief will sich Bachmann nicht gross äussern. Er sagt aber: «Der Advent ist die Zeit der Nächstenliebe und Solidarität. Deshalb ist unser symbolischer Beitrag auch so wichtig.» Und: «Genau er sollte eigentlich wissen, wie hoch das finanzielle Risiko für den Verein ist.»

Denn natürlich sei auch die Planungssicherheit ein wichtiges Argument. «Niemand nimmt uns das finanzielle Risiko ab, wenn wir die Lichter aufhängen würden und wir dann die Beleuchtung nicht anschalten könnten.» Für die Vorarbeit würden mehrere zehntausend Franken investiert.

Das Abschalten von Weihnachtsbeleuchtungen müsste hingegen wegen der drohenden Mangellage und der entsprechenden Verordnung vom Bund verfügt werden. Die Stadt würde eine Bewilligung für die Veranstaltung nicht ohne Auftrag vom Bund widerrufen, so Umwelt- und Mobilitätsdirektor Borgula.

«Ich bin nicht umsonst Präsident des Vereins»

In einer nicht repräsentativen Onlineumfrage unserer Zeitung wurde eine zeitlich eingeschränkte Weihnachtsbeleuchtung von der Leserschaft vorwiegend begrüsst. Für die alternative Beleuchtung mit Kerzen gab es auch Zustimmung, jedoch etwas weniger. Diese Haltung würde auch Bachmann bestätigen:

«Sechs von zehn Personen äussern sich positiv, würde ich sagen.»

Von den vier negativen Meinungen seien drei einfach enttäuscht, aber nicht per se gegen die alternative Beleuchtung. Was er natürlich nachvollziehen könne: «Ich bin nicht umsonst Präsident des Vereins.»

Ein Leser schrieb in der Kommentarspalte: «Ich würde jede Wette eingehen, dass die Produktion der Kerzen mehr Strom verbraucht als die eingesparten 4000 Kilowattstunden. Herzliche Gratulation, so sehen gut gemeinte Scheinlösungen aus.» Dazu sagt Bachmann: «Die Produktion braucht natürlich auch Strom, aber es sind nachhaltige Rohstoffe und die Transportwege sind auf ein Minimum reduziert – von Root nach Luzern.»

Auch in den sozialen Medien wurde das Thema diskutiert. Einige gaben sich enttäuscht: «Leuchtenstadt? Das war einmal.» Andere Kommentatoren finden das Kerzenlicht besinnlicher als künstliche LED-Lampen. «Das schaut sicher romantisch aus. Bitte einfach nicht zu nah an der Kapellbrücke dran, gell?!» Das neue Konzept mit Laternen müsse natürlich Auflagen erfüllen, so Bachmann. «Wir sind jetzt mit der Feuerwehr am Abklären, wo die Laternen stehen dürfen und welche Betreuung nötig ist. Sie werden sicher nicht auf der Kapellbrücke stehen.»

Weihnachtsbäume ohne Lämpli in Altdorf

Die Weihnachtsbeleuchtung und der Strommangel sind nicht nur in Luzern ein Thema. So befasst sich auch Altdorf damit. Die Gemeinde wolle mit gutem Beispiel vorangehen und schränke die Beleuchtungen massiv ein, wie Gemeindepräsident Pascal Ziegler sagt. Das ergebe Einsparungen von rund 80 Prozent.

In Altdorf werde es zudem wie jedes Jahr drei Weihnachtsbäume geben. Nur wird dieses Jahr auf die Beleuchtung der Bäume verzichtet.

«Momentan laufen Abklärungen mit den Schulen, darunter auch mit der Stiftung Papilio. Angedacht ist, dass in Zusammenarbeit mit den Schulen die Bäume mit Weihnachtsdekoration geschmückt werden.»

Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung entlang der Hauptstrasse wird in der aktuellen Lage eingeschränkt leuchten, soll aber dennoch in der dunklen Jahreszeit Licht spenden. Der Gemeinderat habe das so entschieden, weil man, so Ziegler, «ein Zeichen setzen möchte». Der Gemeinderat hoffe darauf, dass die Bevölkerung die private Weihnachtsbeleuchtung ebenfalls einschränken wird.

Stans ohne Weihnachtssterne

Die Gemeinde Stans teilt auf Anfrage mit, dass in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet wird. Das bedeutet, dass die beleuchteten Sterne nicht aufgehängt werden, auch auf den beleuchteten Weihnachtsbaum wird verzichtet.

In Stans leuchtet es dieses Jahr weniger hell als auch schon. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 13. Dezember 2019)

Die Gemeinde habe die Bevölkerung bereits zum Stromsparen aufgerufen. Mit dem Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung und mit weiteren Stromsparmassnahmen wolle man als Grossverbraucher mit gutem Beispiel vorangehen.

Obwaldner Gemeinden sprechen sich ab

In Sarnen will man gemeinsam mit den anderen Obwaldner Gemeinden entscheiden, ob und in welcher Form in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung zum Einsatz kommt. Gemeindepräsident Jürg Berlinger geht als Vorsitzender der Gemeindepräsidentenkonferenz davon aus, dass spätestens Ende Monat kommuniziert wird, welche Massnahmen die Gemeinden zusammen umsetzen werden.

Ob die Lämpchen in Sarnen leuchten, ist noch offen. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 23. November 2006)

Die Angaben zum typischen Stromverbrauch eines Haushalts stammen aus einer Untersuchung, die im Auftrag des Bundesamtes für Energie durchgeführt worden ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen