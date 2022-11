Studie Sozialhilfefälle steigen in der Stadt Luzern überdurchschnittlich stark Luzern hat letztes Jahr 4,5 Prozent mehr Sozialhilfefälle registriert als im Vorjahr. Von 14 ausgesuchten Städten hatte nur Lausanne einen stärkeren Anstieg. Die Gründe liegen im Arbeitsmarkt und beim Asyl- und Flüchtlingswesen. Alexander von Däniken 02.11.2022, 05.00 Uhr

Die Stapel an Sozialhilfedossiers werden höher – besonders in der Stadt Luzern. 2313 Fälle wurden hier letztes Jahr verzeichnet. Das sind 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr und bedeutet die zweitstärkste Zunahme von 14 ausgewählten Städten. Untersucht hat dies kürzlich die Städteinitiative Sozialpolitik, eine Sektion des Schweizerischen Städteverbandes. Nur Lausanne verzeichnete mit 7,1 Prozent mehr Fällen einen höheren Anstieg. Allerdings wurde dort ein neues IT-System eingeführt, weshalb das Resultat aus der Waadtländer Hauptstadt mit Vorsicht zu geniessen ist.

Alles anzeigen

Martin Merki, Luzerner Sozial- und Sicherheitsdirektor. PD

Hauptgründe für den hohen Anstieg der Fälle sind laut Sozial- und Sicherheitsdirektor Martin Merki der Zuständigkeitswechsel im Asyl- und Flüchtlingswesen und der Arbeitsmarkt. So sind laut dem FDP-Stadtrat die Gemeinden in den meisten Kantonen nach fünf bis sieben Jahren für die geflüchteten Personen zuständig, im Kanton Luzern nach zehn. Während also in anderen Kantonen die Gemeinden schon früher für die Sozialhilfekosten aufkommen, mache sich das in Luzern verzögert bemerkbar. «Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung anhält und im 2025/26 ihren Höhepunkt erreichen wird», so Merki.

Hoher Anteil an Personen ohne Ausbildung

Dass sich dann die Zeit der grossen Flüchtlingsströme zum zehnten Mal jährt, wirkt sich zwar auf alle Luzerner Gemeinden aus. Aber Zugewanderte und Flüchtlinge leben laut Merki gern in Städten wie Luzern. Was den Arbeitsmarkt betrifft, ist beispielsweise in Luzern der Anteil Personen ohne Ausbildung unter den Arbeitslosen deutlich höher als in der Bevölkerung. «Dies deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt für Personen ohne Ausbildung in Luzern derzeit eher angespannt ist.» Auch die Studie weist auf diesen Umstand hin.

Die Pandemie dürfte sich hingegen wenig auf die Sozialhilfefälle ausgewirkt haben. So sagt Martin Merki: «Corona spielte 2021 nur begrenzt eine Rolle, da die vorgelagerten Unterstützungssysteme meist gegriffen haben. Die Auswirkungen auf Angestellte im Tourismus waren aber trotz Erholung der Branche auch 2021 noch spürbar.» Der geringe Einfluss der Pandemie zeigt sich auch im längerfristigen Vergleich. Luzern verzeichnet mit Schaffhausen bereits seit 2016 stark steigende Fallzahlen. Allerdings ist die Sozialhilfequote in beiden Städten noch tiefer als im Durchschnitt.

Frühe Sprachförderung, weniger Fälle pro Mitarbeitende

Die Sozialhilfequote lag letztes Jahr in Luzern bei 4,4 Prozent und damit in der Nähe der vergleichbaren Stadt St.Gallen (4,2). Damit ist die Quote in Luzern tief, aber mit steigender Tendenz. Um diese Tendenz zu bremsen, setzt die Stadt laut dem Sozialdirektor unter anderem seit längerem auf präventive Massnahmen wie frühe Sprachförderung zur Verbesserung der Bildungschancen. «Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, damit weniger Armut ‹vererbt› wird.» Auch werde im Rahmen der Arbeitsintegration eine nachhaltige Ablösung von der Sozialhilfe gefördert.

Zuletzt sollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe stärker entlastet werden. Ein entsprechendes Postulat der SP hat das Parlament im letzten Frühling überwiesen – auf Empfehlung des Stadtrats. «Die heutige hohe Fallbelastung erlaubt es den Mitarbeitenden nicht, die Sozialhilfebeziehenden mit dem Ziel einer zeitnahen Ablösung aus der Sozialhilfe aktiv zu begleiten und zu fördern», so Merki. Erfahrungen aus Winterthur würden zeigen, dass mit einer tieferen Falllast pro Mitarbeitende eine bessere Integration der Sozialhilfebeziehenden in den Arbeitsmarkt erreicht werden könne.