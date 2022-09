Super-Sommer «Die Badigäste waren entspannt und viel weniger gestresst als sonst» Es war für die Badis der Zentralschweiz ein Sommer der Superlative. Obwohl viel mehr Gäste kamen als etwa letztes Jahr, war alles viel entspannter als üblich, hört man nicht nur im Luzerner Lido. Martin Messmer Jetzt kommentieren 05.09.2022, 17.41 Uhr

Dieser Sommer war südlich. Hat es eigentlich jemals geregnet? War der Himmel je wolkenverhangen? Gefühlt jedenfalls nicht. Echtes Badiwetter, das Marcel Wiesler, Geschäftsleiter im Strandbad Lido Luzern, ins Schwärmen bringt:

«Wetterbedingt war das eine tolle Saison, so dürfte es gerne jedes Jahr sein.»

Dies im Gegensatz zum Vorjahr, das eine «Katastrophe mit viel schlechtem Wetter und dann dem Hochwasser» gewesen sei. Ziel seien im Lido immer 100'000 Gäste pro Saison. «Das haben wir jetzt etliche Jahre nicht mehr geschafft, aber in diesem Sommer erreichen wir das», sagt Wiesler.

Das Seebad Lido in Luzern wurde in diesem Sommer von über 100'000 Gästen besucht – einen eigentlichen Spitzentag mit über 4'000 Personen gab es gleichwohl nicht, was die Verantwortlichen freut.

«Das haben wir noch selten erlebt, das war schon speziell schön.»

Nicht nur deswegen sei die aktuelle Badisaison eine ganz spezielle im Luzerner Lido: Wenn es nicht über Wochen hinweg so schönes Wetter sei wie heuer, «dann kommen an den wenigen schönen Tagen sehr viele Gäste aufs Mal. Deshalb gibt es in eher schlechten Saisons auch Spitzentage mit mehr als 4000 Gästen, was wir in der aktuellen guten Saison nie erlebt haben, es kamen jeweils höchstens 3500 Personen.»

Das habe für Badegäste und Personal nur Vorteile: «Wir haben einen viel besseren Überblick und können ruhiger arbeiten. Für die Badigäste ist es angenehm, weil das Lido nicht so voll ist.» Wieslers Fazit: «Wir hatten keine Unfälle, was absolute Priorität Nummer eins ist. Auch waren die Leute sehr entspannt und viel weniger gestresst als sonst, das haben wir noch selten erlebt, das war speziell schön. Super, wenn das auch künftig der Fall wäre.»

Rekord im Tribschen

Im Strandbad Tribschen wird es gemäss Dominik Berchtold von der Hallenbad Luzern AG mit über 41'000 Eintritten (16'000 mehr als 2021) und im Waldschwimmbad Zimmeregg (36’119, 13'000 mehr als 2021) wohl einen Rekord geben. Auch hier – alles entspannt:

«Es war eine tolle Saison ohne Unfälle und vielen fröhlichen Gästen. Dank der sicheren Wetterlage kam es auch nie zu übermässig stark frequentierten Tagen und wir mussten nie ein Limit setzen.»

Im Strandbad Tribschen in Luzern gibt es im Sommer 2022 wohl einen Besucherrekord. Archivbild

In Altdorf kamen fast dreimal so viele Gäste wie im Jahr 2021

Im Schwimmbad Altdorf, wo das Aussenbad bereits geschlossen wurde, hat man ähnliche Eindrücke wie in Luzern – der Sommer 2022 war entspannt: «Man merkte, dass die Menschen einen gewissen Nachholbedarf hatten. Erfreulich auch das Verhalten der Badegäste – stets freundlich und verständnisvoll. So stellen wir uns Sommer vor», sagt Geschäftsführer Patrick Husmann. Die Zahlen dazu: 28`935 Gäste, 2021 waren es nur 9027.

Noch keine genauen Zahlen gibt es beim Seefeld Park Sarnen. Ein Fazit kann Chef-Bademeister Flavio Suter gleichwohl schon ziehen: «Ich denke, diese Saison gehört zu den besseren für den Seefeld Park Sarnen.»

Saison in Sempach nahm bereits im Mai Fahrt auf

Ebenfalls gut sieht es im Seebad Sempach aus: «Die Saison war sehr erfolgreich. Es wird ein ähnlich gutes Resultat wie im Rekordjahr 2018», sagt Helen Sieber-Bühlmann von der Korporation Sempach. 2018 wurden 37’021 Einzeleintritte inklusive Badiabos verkauft.

«Aussergewöhnlich war dieses Jahr, dass die Besucherzahlen bereits im Mai höher als in den Vorjahren waren.»

Derweil wird das Licht herbstlicher, die Tage kürzer. Die Saison dauert an den meisten Orten noch bis 18. September, ein paar Baditage warten noch auf uns, aber ab Donnerstag wird es kühler. Bleiben wir entspannt.

