Sport im Alter: Diese Ratgeber-Tipps gilt es zu beachten

«Ich laufe bereits seit über 50 Jahren regelmässig. Zum einen, weil ich fit bleiben möchte, zum anderen, weil es einfach eine praktische Art ist, Sport zu treiben. Aufgrund meines Jobs überall auf der Welt konnte ich nicht regelmässig in einem Verein mitmachen. Joggen konnte ich jedoch frühmorgens oder über den Mittag, was zugleich half, den Kopf durchzulüften. Heute bin ich in Rente und kann zu jeder Tages- oder Nachtzeit Sport treiben. So laufe ich mehrmals die Woche, gehe schwimmen und fahre Velo. Weil das Joggen den Körper mehr belastet als andere Sportarten, besuche ich fleissig ein Fitnesscenter. Ohne Krafttraining geht es nicht, denn mein Ziel ist es, noch lange den Laufsport betreiben zu können. Zumindest möchte ich jedes Mal mit meinem Enkel eine Runde joggen, wenn er mich in der Schweiz besucht. Natürlich ist er viel schneller, doch er passt sich jeweils netterweise meinem Tempo an. Ich ­laufe in Luzern den Halbmarathon. Die Strecke ist wunderschön, ich habe den Lauf bereits mehrmals gemacht. Mein Tipp an alle älteren Läuferinnen und Läufer: ins Ziel kommen ist alles, die Zeit spielt absolut keine Rolle.».