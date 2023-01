Tanzsport Luzerner Tanzgruppe wird am Swiss Dance Award Zweite Die Show- und Wettkampfgruppe der Tanzschule tanZdas muss sich knapp dem Winterthurer Dance Studio Borak geschlagen geben. 29.01.2023, 14.07 Uhr

In der ausverkauften Axa Arena in Winterthur fand am Samstag erstmals der disziplinenübergreifende Swiss Dance Award statt. Nominiert für den Tanzsportanlass und die per Publikumsvoting in der Halle vergebenen Auszeichnung waren auch Tänzerinnen und ein Tänzer aus Luzern.

Die Show- und Wettkampfgruppe der Tanzschule tanZdas mit Studios in Adligenswil, Ebikon und Luzern hat sich den zweiten Rang ertanzt. Gewonnen hat den Group Award die Stepptanzgruppe des Dance Studio Borak aus Winterthur.

In der Kategorie «Pair Award» hat der Buchrainer Stephan Eichhorn mit Tanzpartnerin Cornelia Versteegen das Publikum in die Boogie Woogie Welt mitgenommen. Die beiden schafften den Einzug in den Final nicht. Der Sieg ging an das akrobatische Rock’n’Roll Duo Fabien Ropraz und Ioulia Ioudina.

Organisiert hatte den Anlass mit 14 Acts aus den Sparten Jazztanz, Hip Hop, Stepptanz für Gruppen und Boogie Woogie, Rock'n'Roll, Latein und Standard für Paare der Verein IG Swiss Dance Award. (spe/fmü)