Show Sie wollen mit Boogie-Woogie und Jazztanz den Swiss Dance Award nach Luzern holen Am Samstag wird erstmals der Swiss Dance Award vergeben. Mit dabei sind auch Tänzerinnen und ein Tänzer aus Luzern. Sandra Peter Jetzt kommentieren 25.01.2023, 17.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Volle Konzentration im Training: die Show- und Wettkampfgruppe der Tanzschule tanZdas aus Adligenswil. Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 22. Januar 2023)

Beim Swiss Dance Award am Samstag messen sich Vertreterinnen und Vertreter aus sieben verschiedenen Tanzstilen. Dabei ist auch die Showgruppe der Adligenswiler Tanzschule tanZdas. Die Gruppe von Choreografin und Tanzpädagogin Raphaela Zurkinden hat 2022 die Swiss Jazzdance Competition gewonnen und sich damit für den Swiss Dance Award qualifiziert.

Die Show- und Wettkampfgruppe von tanZdas trainiert für den Auftritt beim Swiss Dance Award in der Turnhalle in Adligenswil, da der Platz dafür im Studio zu knapp ist. Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 22. Januar 2023)

24 Tänzerinnen aus Adligenswil, Ebikon, Luzern, Meggen, Perlen, Kriens und Küssnacht treten gemeinsam in der Award-Show auf. Sie trainieren mindestens zweimal pro Woche, teilweise auch bei anderen Schulen. Der Vorbereitungsaufwand für zwei nationale Tanzturniere sei enorm.

Es braucht viel Ehrgeiz

Für den Swiss Dance Award setzten Zurkinden und ihre Co-Leiterin Daniela Fischer zwölf zusätzliche Trainings für die 15- bis 27-jährigen Teilnehmerinnen an. Es brauche schon Ehrgeiz, um in einer solchen Gruppe mitzumachen, bestätigen etwa Serena Licci und Corina Zängerle. Beide tanzen seit über zehn Jahren. «Man muss den Willen haben, sich zu verbessern und auf jedes kleine Detail zu achten», sagt Licci.

Zurkinden hat die Turnier-Choreografie etwas angepasst, denn anders als bei Wettkämpfen wird das Publikum am Award-Abend die Show von drei Seiten aus verfolgen.

Die Gruppe tanzt zum Song «Where’s My Love» von SYML. Hier zu sehen ist ein Ausschnitt der Choreografie, aufgenommen während eines Trainings. Video: spe (22. Januar 2022)

Sollte die Award-Show in Winterthur ausverkauft sein, werden 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Arena sein. «Das ist für uns ein grosses Publikum. Wir freuen uns wahnsinnig drauf», so Zurkinden. Und Tänzerin Zängerle sagt: «Nun zeigen wir unser Können mal einem anderen Publikum. Wir sind gespannt, wie es ankommt.»

Am Abend treten zunächst die beiden Formationen oder Paare desselben Tanzstiles gegeneinander an, also die Luzerner Jazztänzerinnen gegen andere Jazztänzer. Wer in dieser K.-o.- Runde weiter kommt, trifft anschliessend im Final auf Gruppen aus den Sparten Hip-Hop und Stepptanz. Die Tanzpaare kommen aus den Sparten Boogie-Woogie, Rock 'n' Roll, Latein und Standard.

Ein «Hexenkessel» dank Boogie-Woogie

Stephan Eichhorn und Cornelia Versteegen zeigen ihre Lebensfreude beim schnellen Boogie-Woogie. Bild: Conny & Steff

In der Kategorie «Pair Award» ist Stephan Eichhorn (53) aus Buchrain mit seiner Tanzpartnerin Cornelia Versteegen (58) aus München nominiert. Die beiden tanzen Boogie-Woogie und sind in der Szene als Conny & Steff bekannt. Sie trainieren meist in Deutschland, manchmal in Buchrain, jeweils von Freitag bis Sonntag.

Die beiden sind mehrfache Schweizer und deutsche Meister. Ihre erfolgreiche internationale Karriere haben sie soeben beendet. «Die Nomination für den Award ist eine grosse Ehre», sagt Eichhorn. Zumal sie ja nicht mehr die Jüngsten und keine Profitänzer seien. «Wir sind nicht die perfektesten Tänzer, aber wir sind leidenschaftlich und echt.»

Ausstrahlung zählt: Conny & Steff bei einer langsamen Version von Boogie-Woogie. Bild: Conny&Steff

Conny & Steff wollen in der Axa-Arena in Winterthur eine mitreissende und lebendige Swing-Atmosphäre schaffen und zeigen, wie viel Spass Boogie macht – gemeinsam mit den anwesenden Fans. «Das soll ein Hexenkessel werden», so Eichhorn. Anders als bei ihren Turnieren tanzen sie in der Show ein fixes Programm zu selbst gewählter Musik.

So sieht es aus, wenn Conny & Steff schnellen Boogie-Woogie tanzen, hier beim Crazy-Cup im Silbando. Video: Conny & Steff (Zürich, 26. März 2022)

Publikum entscheidet über Vergabe der Awards

Eine dreiköpfige Fachjury wird jeweils ein Feedback zu den Auftritten abgeben. In dieser Jury sitzt auch Nicole Hansen, ehemalige Profitänzerin und bekannt als Jurorin der ORF-Tanzshow «Dancing Stars». Hansen führt unter anderem in Luzern ein Tangostudio.

Den disziplinenübergreifenden Tanzsportanlass hat der Verein IG Swiss Dance Award erstmalig ins Leben gerufen. Die IG will damit das «Beste des Schweizer Tanzsports» an einem Galaabend präsentieren. «Ein Anlass wie dieser ist neu. Das wird bestimmt einzigartig», freut sich auch Versteegen. Wer in den beiden Kategorien «Pair Award» und «Group Award» schliesslich siegt, bestimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle per Livevoting via Smartphone.

Weitere Informationen und Tickets zur Swiss Dance Award Show via swiss-dance-award.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen