«Telefon 143» Jetzt hat auch das Sorgentelefon Sorgen: Dargebotene Hand Zentralschweiz braucht dringend mehr Freiwillige Corona, Krieg und persönliche Schicksale führen zu einer Rekordnachfrage an Beratungsgesprächen bei der Dargebotenen Hand Zentralschweiz. Diese ist darum auf mehr Freiwillige angewiesen. Parallel wird auf 2023 ein englischsprachiger Dienst aufgebaut. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer die 143 wählt, erhält psychische Ersthilfe, Zuversicht, Mut. Und das ist so nötig wie noch nie. 17’175 Anrufe verzeichnete die Dargebotene Hand Zentralschweiz letztes Jahr – ein Rekord. Er dürfte mit Blick auf die bisherigen Zahlen dieses Jahr erneut gebrochen werden. Das sagt Klaus Rütschi, Geschäftsführer der Regionalstelle, welche die Kantone Luzern, Zug, Nid- und Obwalden, Uri und Schwyz ohne die Bezirke March und Höfe abdeckt. Rütschi empfängt in der Geschäftsstelle zum Gespräch. Sie befindet sich in der Stadt Luzern. Der genaue Ort wird geheimgehalten. Weil Bedrohungen selbst jene erreichen, die helfen wollen.

Klaus Rütschi, wie stark beschäftigt der Ukraine-Krieg die Zentralschweizer Bevölkerung?

Klaus Rütschi: Wir verzeichnen seit Kriegsausbruch im Schnitt 58 Anrufe pro Monat zu diesem Thema. Dabei geht es hauptsächlich um die Angst vor möglichen Folgen für uns hier wie eine Strommangellage oder eine Teuerung.

Klaus Rütschi, Geschäftsführer der Dargebotenen Hand Zentralschweiz, in seinem Büro. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2022)

Das klingt nach Ohnmachtsgefühlen. Wie können Sie diese eindämmen?

Indem wir Wege aufzeigen, selbst aktiv zu werden. Zum Beispiel mit Spenden oder der Unterstützung für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Das muss nicht gleich die Aufnahme von Personen sein, sondern kann auch die Mithilfe bei der Essensausgabe bedeuten.

Sind die Anrufe wegen des Kriegs mit jenen während der Pandemie vergleichbar?

Während der Pandemie war die Ohnmacht der Menschen viel grösser. Etwa ein Drittel rief an, weil sich im unmittelbaren Umfeld Personen nicht an die Massnahmen halten wollten, also kritisch gegenüber der Pandemiebekämpfung waren. Diese Gruppe der Skeptiker und Leugner machte aber unter den Anrufern selbst einen kleinen Teil aus. Der Rest waren Menschen, die sich ohnmächtig fühlten oder die daran zweifelten, ob die Massnahmen genügten. Mittlerweile ist Corona kaum mehr ein Thema.

Zur Person Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2022) Klaus Rütschi Der 52-Jährige führt die Geschäftsstelle der Dargebotenen Hand Zentralschweiz seit 13 Jahren. Nach einer Ausbildung als Typograf und einer Matura auf dem zweiten Bildungsweg absolvierte der gebürtige Vorarlberger ein Studium in Betriebswirtschaftslehre. Es folgten Weiterbildungen in Marketing, Kommunikation und Angewandter Psychologie sowie berufliche Stationen unter anderem im Medienbereich und Bankwesen. Rütschi ist verheiratet und lebt im Kanton Zug.

Wie hat sich die Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Für uns kam Homeoffice für die freiwilligen Anrufberaterinnen und -berater nicht in Frage. Zu gross ist die Gefahr, dass sie nach einer Vier- bis Sechs-Stunden-Schicht und bis zu 16 Telefonaten nicht abgrenzen können. Hier in der Geschäftsstelle haben sie ausserdem die Möglichkeit, sich nach einem happigen Gespräch mit anderen auszutauschen. Und hier haben sie Zugriff auf eine Datenbank mit weit über 1500 Anlauf- und Beratungsstellen in der Zentralschweiz, an die sie die Anrufenden bedarfsgerecht vermitteln können. Unsere Mitarbeitenden und Freiwilligen haben sich sehr gut auf die neue Situation eingestellt, dafür bin ich ihnen dankbar.

Corona und der Krieg sind grosse Themen. Rufen Menschen auch wegen kleineren Phänomenen an, zum Beispiel Needle Spiking, das nach Partys in Grossbritannien und Spanien nun auch an der Street Parade in Zürich festgestellt wurde?

Ja, tatsächlich ist das Piksen mit einer Nadel oder einer Spritze von Unbekannten an überwiegend jungen Frauen auch bei uns vermehrt ein Thema. Hier geht es um Fragen, ob es noch sicher ist, in Clubs oder an Open-Airs zu gehen.

Welche Themen sind über längere Zeit aktuell?

Krankheiten, häusliche Gewalt, Jobverlust, Existenzängste, Mobbing. Ausserdem werden die Hilfesuchenden immer jünger. Vor 13 Jahren dominierten die über 65-Jährigen, heute ist es die Gruppe der unter 45-Jährigen. Bei Jugendlichen ist leider das Thema Ritzen seit einigen Jahren sehr präsent. Unabhängig vom Alter kommt das Androhen eines Suizides immer wieder vor. In solchen Fällen dauern die Gespräche länger als die üblichen 20 bis 30 Minuten. Schlimm ist, wenn das Gespräch von der anrufenden Person aus welchen Gründen auch immer abgebrochen wird. Mit der Ungewissheit muss man umgehen können. Wir verfügen über eine externe Psychotherapeutin, die hinzugezogen werden kann.

Ihr prägendstes Gespräch?

Das war zu Beginn meiner Zeit bei der Dargebotenen Hand. Eine Frau berichtete, dass ihr Mann kürzlich die Diagnose Multiple Sklerose erhalten habe. Sie habe alles inklusive externer Hilfe organisieren können. Auf meine Feststellung, dass das doch gut töne, sagte sie, dass nun bei ihr Krebs diagnostiziert worden sei. Das hat mich lange beschäftigt, auch jetzt stellen sich bei mir noch die Haare auf. Bei so einem doppelten Schicksalsschlag fühlt man sich auch als Berater hilflos.

Seither sind die Anrufzahlen stark gestiegen, gerade in den letzten Jahren. Haben Sie eine Erklärung für den wachsenden Sorgenberg?

Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Einerseits dürfte die stärker werdende Polarisierung eine Rolle spielen. Links-rechts, geimpft-ungeimpft, Veganer-Fleischesser... Hier wäre mehr Toleranz, mehr Zuhören, mehr Respekt vor anderen Meinungen wünschenswert. Andererseits ist das Pendel bei der Kindererziehung mancher Eltern in den letzten Jahren vielleicht etwas zu stark in die Richtung Behüten und Beschützen ausgeschlagen. Hier wäre wünschenswert, dass den Kindern mehr Grenzen aufgezeigt werden.

Die steigende Nachfrage verlangt nach einem grösseren Angebot. Finden Sie genügend Freiwillige?

Letztes Jahr haben sich 60 Interessierte beworben, nach dem Bewerbungsverfahren und der Ausbildung blieben neun übrig. Das liegt nicht nur an unseren Anforderungen. Manchmal merken die Interessierten selbst, dass sie vielleicht noch etwas aufzuarbeiten haben. 72 Freiwillige müssten wir haben, um den 24-Stunden-Betrieb ohne Einschränkungen aufrecht zu erhalten. Das sind zwölf mehr als jetzt. Ich hoffe, dass sich möglichst viele Interessierte melden. Es ist eine tolle Freiwilligenarbeit, weil sie sinnvoll ist, weil man helfen und sich auch persönlich weiterentwickeln kann.

Infoveranstaltung für Freiwillige am 14. September Knapp 60 Freiwillige arbeiten aktuell für die Dargebotene Hand Zentralschweiz. Zielgrösse sind aufgrund der steigenden Nachfrage an Beratungen 72 Freiwillige. Gesucht sind belastbare, lösungsorientierte, humorvolle, kontaktfreudige und lebenserfahrene Menschen. Interessierte finden auf luzern.143.ch weitere Informationen. Erfüllt die Bewerberin oder der Bewerber die grundlegenden Voraussetzungen, dann folgt eine umfassende Ausbildung in Theorie und Praxis. Sie dauert insgesamt rund 200 Stunden, verteilt über fünf bis neun Monate. Nach einem Abschlusstest und einem persönlichen Gespräch verpflichten sich die Freiwilligen, während mindestens zweier Jahre für die Dargebotene Hand Zentralschweiz zu arbeiten. Diese beinhaltet drei bis vier Schichten an Telefonberatung pro Monat nach Wahl; eine Schicht dauert zwischen vier und fünf Stunden. Mindestens alle fünf bis sechs Wochen muss je eine Schicht am Wochenende und eine Nachtschicht übernommen werden. Die Arbeit wird nicht entschädigt, Aus- sowie regelmässige Weiterbildungen sind kostenlos. Wer einer hauptberuflichen Tätigkeit nachgeht, sollte diese zu einem maximalen Pensum von 80 Prozent ausüben. Am Mittwoch, 14. September, um 19 Uhr, findet im Lukaszentrum in Luzern eine Informationsveranstaltung für Interessierte statt. (avd)

Bis jetzt haben wir nur über Anrufe gesprochen. Dabei kann man die Dargebotene Hand auch per Chat und E-Mail kontaktieren. Werden diese Kanäle auch genutzt?

Beim Chat stellen wir auf noch tiefem Niveau steigende Zahlen fest. Die Beratung ist aber oft eine Herausforderung. Für die Einschätzung der ratsuchenden Person fehlen Stimme, Hintergrundgeräusche und Stimmung. Zudem kommen die Aussagen verzögert und dann in einem Rutsch, was die Kommunikation schwierig macht. Das gilt beim E-Mail-Verkehr umso mehr. Hier sind es in der Regel aber auch Anfragen, die nicht so dringend sind. Zum Beispiel eine Mutter, die sich erkundigt, wie sie ihrem Sohn, der Mühe in der Lehre hat, helfen kann. Wir prüfen stetig auch Möglichkeiten, auf neuen Kanälen präsent zu sein oder diese für Beratungen zu nutzen. Und auf Beginn des nächsten Jahres bieten wir in der Zentralschweiz Beratungen mit Personen an, die Englisch als Muttersprache haben. Gerade im Kanton Zug wächst der englischsprachige Bevölkerungsanteil. Das Angebot gilt natürlich für die ganze Region. Wir wollen für alle da sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen