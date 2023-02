Schluss mit dem Verkehrschaos in Buchrain

Testversuch Schluss mit dem Verkehrschaos: Kanton Luzern setzt in Buchrain Verkehrslotse ein In Buchrain soll ein Verkehrslotse den Stau an einer viel befahrenen Kreuzung reduzieren. Dieser Test läuft vom 27. Februar bis zum 3. März 2023 während den Hauptverkehrszeiten. 10.02.2023, 14.07 Uhr

Täglich kommt es auf den Strassen rund um den A14-Anschluss Buchrain zur Verkehrsüberlastung. (Bild: PD/Gewerbeverein Buchrain-Perlen)

Seit Jahren staut es jeden Feierabend in Buchrain, insbesondere staut sich der Verkehr bei der Einmündung der Hauptstrasse von Buchrain in die Dorfstrasse von Perlen. Von diesem Verkehrschaos sind auch die Busse der Linie 22 betroffen.

Ein Lotse soll es richten

In einem Testbetrieb regelt ein Lotse vom 27. Februar an für fünf Tage ein zu den Hauptverkehrszeiten von 6.30 bis 8.30 Uhr und von 16 bis 19 Uhr den Verkehr. Ziel dieses Einsatzes ist es, den Rückstau nach Buchrain zu verhindern, indem Fahrzeuge aus Buchrain priorisiert werden, wie der Kanton und die Gemeinde mitteilen. Der Lotse hält dazu die Fahrzeuge von Perlen kurzzeitig an und gibt insbesondere den Bussen der Linie 22 aus beiden Richtungen freie Fahrt.

«Mit dem Lotsen wollen wir testen, ob ein solcher Einsatz mittelfristig Sinn macht, bis bauliche Anpassungen umgesetzt werden können», sagt Projektleiter Martin Buck. Buchrains Gemeinderat Heinz Amstad begrüsst den Test: «Dieser wird uns wichtige Erkenntnisse und hoffentlich auch eine deutliche Verbesserung bringen.»

Entscheid über weiteres Vorgehen erst nach der Testauswertung

Der Testbetrieb wird im Anschluss ausgewertet. Langfristig soll die Verkehrsüberlastung mit einer neuen Strasse gelöst werden. Weitere Sofortmassnahmen werden geprüft. Welche umgesetzt werden, hängt auch von den Auswertungen des Lotsenbetriebs ab. (nid)