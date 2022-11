Theater Die Seniorenbühne Luzern geht mit ihrem Stück «Huusfründe» auf Tournee Die Theatergruppe startet am 3. und 4. November im Luzerner Lukassaal, danach spielt sie in verschiedenen Heimen. Dabei ist Flexibilität gefragt. Kathrin Brunner Artho 01.11.2022, 15.54 Uhr

Hinter der Kulisse ist es mucksmäuschenstill. Die Schauspieler warten geduldig auf ihren Einsatz, einzig das Knarzen der Bühnenplatten ist zu hören. Susanne Blunschi und Lisbeth Stadelmann befinden sich mitten in ihrer Szene. Ihr Text hallt während der Probe im noch leeren Luzerner Lukassaal.

Szene aus dem Stück «Huusfründe» der Seniorenbühne Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 31. Oktober 2022)

Die Seniorenbühne Luzern führt dort am 3. und 4. November unter der Regie von Beni Kreuzer die Premieren ihres neuen Stücks «Huusfründe» auf. Danach geht die Theatertruppe vor allem in Altersheimen in der ganzen Schweiz auf Tournee. Da die Rollen doppelt besetzt sind, hat das Theater, anders als gewöhnliche Schauspiele, zwei Premieren. «Also zwei Erstaufführungen», sagt Tony Zumstein, Sekretär des Vereins, schmunzelnd.

«Es fühlt sich immer ganz anders an, wenn wir nach dem Proben auf einer Bühne spielen», sagt Regisseur Beni Kreuzer. Er sitzt an einem Tisch vor der Bühne und beobachtet mit Argusaugen das Schauspiel. Manchmal notiert er sich etwas ins Regie-Büchlein und gibt Anweisungen wie: «Licht» und «Die Jacke nicht vergessen».

Bühnenbild muss einfach sein

Auf der Tournee begleitet Kreuzer die Gruppe nicht. Dies tut Vereinspräsident Franz Lang. «Das ist manchmal herausfordernd», so Lang, denn nicht jedes Heim ist gleich ausgestattet. Eine Bühne haben die wenigsten. Er erinnert sich an eine Aufführung in Meggen, wo die Gruppe unter einer Treppe hat spielen müssen. Dementsprechend ist auch das Bühnenbild einfach gehalten, sodass das Set schnell auf- und abgebaut werden kann. «In einem Anhänger transportieren wir die Kulisse von einem Ort zum anderen», erklärt Lang.

Das Stück «Huusfründe», das die Theatergruppe dieses Jahr aufführt, stammt ursprünglich aus dem Englischen und wurde von Charles Lewinsky ins Schweizerdeutsche übersetzt. Vereinsmitglied Veronika Picchetti passte es anschliessend für die Seniorenbühne an. «In der Originalfassung dauert das Stück um die zwei Stunden und hatte mehr Rollen. So wie die einer schwangeren Frau», erklärt Vereinspräsident Franz Lang. «Für eine Seniorenbühne ist das einfach zu lang und eine schwangere Frau ist etwas unpassend.» Lang ist selbst in der Rolle des Kevin Künzli auf der Bühne zu sehen.

Ein adrett gekleideter Herr erscheint

Im Stück geht es um Protagonisten, die entweder ihren 80. Geburtstag hinter sich haben oder kurz davor stehen. Weder bei Gretli Huber, die unter dem Künstlernamen Viola Violetta als Varietétänzerin Erfolge gefeiert hat, noch bei ihrer Freundin Dora Gemperle sind die guten alten Zeiten vergessen gegangen. Die Ereignisse überschlagen sich, als plötzlich ein vom Scheitel bis zur Sohle adrett gekleideter Mann vor Gretlis Tür steht. Für Konfusion sorgt auch, dass Mini, Doras Enkelin, auf der Fussmatte erscheint. Und was hat es mit Frau Altdorfer auf sich, die immer verwirrt wirkend im Wohnzimmer auftaucht?

Die Aufführungen im Lukassaal in Luzern finden am 3. und 4. November um 19:30 Uhr statt. Reservationen: Annemarie Bachmann, 041 921 50 59 oder via ae.bachmann@bluewin.ch. Weitere Informationen: www.seniorenbuehne-luzern.ch.