Greyhounds im Theater Pavillon Luzern: Fünf beste Tage

Theater Pavillon Luzern Feinfühliger Einblick in das Lebensbuch anderer In «Fünf beste Tage» stellt das Greyhounds-Ensemble im Luzerner Theater Pavillon das bewusste Abschiednehmen eines Paares in den Fokus. Yvonne Imbach 29.05.2022

Eigentlich dreht sich die Geschichte nur um zwei Menschen: Wir lernen Max und Monika kennen, beide um die 70 Jahre alt, und erst seit acht Jahren ein Paar. Die Zuschauenden dürfen beim ersten Date dabei sein, kennengelernt haben sich die Zwei im Internet. Während sie geschieden ist, hat er seine Frau über lange Zeit verloren: Barbara ist an Alzheimer gestorben. Die neue Liebe ist wunderbar, das späte Glück gross. Bis auch Monika erkrankt, der Krebs ist unheilbar.

Greyhounds ist das Ensemble des Voralpentheaters, in dem Menschen im Alter 60+ spielen. Entsprechend sind die Themen ihrer Stücke in einem anderen Lebensabschnitt angesiedelt als etwa für jugendliche Laienspielerinnen und -spieler. Nach der ersten Produktion «Verschwinden» von 2019 und «Kalabrien» von 2020 hat Autor und Schriftsteller Erwin Koch auch die aktuelle Erzählung «Fünf beste Tage» verfasst. Sensibel Regie führte erneut Reto Ambauen.

Szene aus dem Stück «Fünf beste Tage» im Theater Pavillon Bild: PD/Ingo Hoehn

Erinnerungen, Schicksale und Beichten

Diese fünf Tage begrenzen die Zeit, die dem Paar bleibt, bis der von Monika bestellte Arzt einer Sterbehilfe-Organisation zu ihr kommt. Es sind fünf kostbare Tage, in denen sich die Liebenden bisher verdrängte Ereignisse aus der Vergangenheit erzählen und gemeinsam aufarbeiten. Bei den Dialogen wird feinfühlig in den Lebensbüchern von Max und Monika geblättert. Kindheitserinnerungen, Schicksalsschläge und Beichten werden offengelegt.

Die Erzählung ist nicht immer linear, kleine Anekdoten aus der Vergangenheit machen das Stück reich und spannend. Es ist ein bisschen so, als sitze man bei einem guten Tropfen mit den Eltern oder Grosseltern zusammen und lausche ihren Erlebnissen. So manche Geschichte hat man auch selbst in der eigenen Familienchronik schon gehört. Fünfzehn Spielerinnen und Spieler stehen auf der Bühne. Jede ist mal Monika und jeder mal Max. Bei diesen unzähligen unmittelbaren Wechseln immer den Anschluss zu erwischen, ist quasi Hochleistungssport im Theater. Es gelingt dem Ensemble ausgezeichnet, die Geschichte im Fluss zu halten. Unterstützt wird es von Musiker Christov Rolla, der die im Chor gesungenen, tiefsinnigen Lieder am Piano begleitet. Es gibt kein Happy End, aber das Ende ist trotzdem gut.

Hinweis: Weitere vier Aufführungen bis 5. Juni. Theater Pavillon Luzern. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Eventfrog.

