Theater Pavillon Luzern Jugendliche setzen in ihrem Theaterstück «die Welt in Brand» – ActNow ist wieder da

In seiner neuen Produktion «Burning» hat sich das Ensemble ActNow – die Jugendabteilung des Voralpentheaters – dem Grundthema Feuer gewidmet. Co-Regie führen zum dritten Mal gemeinsam die beiden ausgebildeten Schauspieler Gian Leander Bättig und Annina Polivka.

Beim Besuch an einer der letzten Proben vor der Premiere diesen Mittwochabend geben sie einen Einblick in ihre Arbeit als künstlerisches Leitungsteam. Sie sagen:

«Zu Beginn schlugen wir mit den Jugendlichen einen konzeptionellen Bogen zum Thema Feuer.»

Es gehe im Stück aber nicht um Zerstörung, sondern um Vereinigung, fasst Gian Leander Bättig zusammen. «Wir setzen die Welt in Brand, verbrennen aber nur, was in unserer Theorie nicht mehr in die Gemeinschaft passt. Unser Stück ist eine Art Befreiungsfantasie», ergänzt Annina Polivka. Mitgebracht hätten sie einige Texte, die Geschichte und die Figuren entwickelte das Ensemble selber.

Das Theater ActNow hat ein gesellschaftskritisches Stück einstudiert. Bild: PD

Die neun Spielerinnen und Spieler sind zwischen 16 und 24 Jahre alt, rund die Hälfte sammelt zum ersten Mal Theatererfahrung. Umso beeindruckender ist deshalb die Gesamtleistung: Alle beweisen auch nach einem langen und heissen Tag hohe Konzentration und sind motiviert, einzelne Szenen mehrfach zu wiederholen und sich dabei auszuprobieren. Ihr Spiel ist bildreich und theatral, die Texte sind klug. Es ist deutlich: Hier brennen junge Menschen für etwas.

«Burning» ist als Gesellschaftskritik und Erlösungsfantasie der Generation «Klimastreik» zu verstehen. Wie es zum Inferno kommt und was bleibt, nachdem sich der Rauch verzogen hat, zeigen die Akteurinnen und Akteure engagiert und mit vielen persönlichen Inputs. Aus der Asche soll die neue Welt entstehen. Wie diese aussehen kann, führt die Stückentwicklung von ActNow mit aufhorchenden Ansätzen vor.

Da und dort sind noch gezielte Anweisungen nötig

Die Regisseurin und der Regisseur begleiten das Ensemble dicht bei diesem Prozess. Da und dort sind noch gezielte Anweisungen nötig: «Ihr dürft noch etwas mehr senden, Ihr seid hier nicht am Autostoppen!» oder «halte ein Schwert, keinen Zauberstab. Mehr Power!» wirken unmittelbar auf die Spielenden. Positionen werden gesucht, ausprobiert, verworfen. Wenn morgen nach drei Jahren Pause die Premiere stattfindet, wird das Publikum Feuer und Flamme sein.

Hinweis: Aufführungen bis 2. Juli. Theater Pavillon Luzern. Reservation: www.eventfrog.ch, Infos unter www.voralpentheater.ch.

