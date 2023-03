Theater Zwei Wohnungen, zwei Frauen, ein Chaos – darum geht es im neuen Stück des Dorftheaters Meggen Das Dorftheater Meggen feiert sein Jubiläum mit der Komödie «Liebi macht erfinderisch». Die Hauptrolle spielt Pascal Brunner und tritt damit ganz in die Fussstapfen seines Vaters. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verfolgt von der Presse: Szene aus dem Stück «Liebi macht erfinderisch». Bild: Nadia Schärli (Meggen, 11. 3. 2023)

Alex Gretener, Regisseur und neu auch Präsident des Dorftheaters Meggen verrät es in seinem Grusswort im Programmheft: Der Verein wurde vor 25 Jahren gegründet und hat sich mit der Komödie «Liebi macht erfinderisch» eine Neuauflage des Erfolgsstücks gegönnt. Gründungsmitglied Pascal Brunner (52) übernimmt darin die Hauptrolle des Taxifahrers Hugo Meier. Genau die Rolle, welche auch sein Vater Walti Brunner, Gründungspräsident, bei der ersten Inszenierung spielte.

Pascal Brunner, der bis auf fünf, sechs Mal jedes Jahr auf der Bühne stand, berichtet, wie anspruchsvoll diese Rolle ist: «Ich muss den Kopf absolut bei der Sache haben und mich auf die Einsätze der anderen Spielerinnen und Spieler verlassen können. Zum Glück agieren alle so zuverlässig. Es ist einfach schön, wie das Zusammenspiel harmoniert.»

Monika Meier (Fabiola von Allmen), Oskar Stöckli (Bernhard Gisler), Wachtmeister Hungerbühler (Bernard Keller) und Brigitte Meier (Claudia Rötlisberger, von links) Bild: Nadia Schärli (Meggen, 11. 3. 2023)

Ein sympathischer Betrüger und Taxifahrer

Der neue Streich des Dorftheaters Meggen lässt die Herzen aller höher schlagen, die turbulente, schnelle und pointenreiche Dialoge lieben. Im Mittelpunkt steht Hugo Meier (Pascal Brunner), ein Taxichauffeur und – wie sich herausstellt – ein Bigamist. Der durchaus sehr sympathische Betrüger hat zwei Wohnungen und zwei entzückende Ehefrauen. Wobei Monika (Fabiola von Allmen) in Meggen und Brigitte (Claudia Röthlisberger) in Adligenswil keinen blassen Schimmer von der Existenz der anderen hat.

Das geht so lange gut, wie sich Hugo dank Schichtarbeit und minutiös ausgeklügeltem Stundenplan nicht verrät. Heute steht zum Beispiel «STMB» in seiner kleinen Agenda: «Schmusetag mit Brigitte».

Immer kompliziertere Verrenkungen aus Lügen

Doch der doppelte Ehemann gerät in einen versuchten Überfall und rettet einer alten Dame ihre Handtasche, was die Misere ins Rollen bringt. Denn die Polizei will seine Zeugenaussage und der «Blick» eine Titelstory mit Foto über den Helden. Hugo verheddert sich über zwei Stunden lang in immer komplizierter werdende Verrenkungen aus Lügen und Behauptungen, wobei jedem Zuschauenden bald klar wird, dass die ganze Wahrheit irgendwann ans Licht kommen wird. Wie das geschehen wird, sei hier nicht verraten, am kommenden Samstag darf sich das Publikum an der Premiere mitreissen lassen.

Szene aus dem Stück «Liebe macht erfinderisch». Bild: Nadia Schärli (Meggen, 11. 3. 2023)

Dem Ensemble gelingt es ausgezeichnet, die Geschichte in zwei parallel gebauten Wohnzimmern nebeneinander laufen zu lassen. Nicht nur die Spielenden benötigen ihre ganze Aufmerksamkeit, auch das Publikum ist gefordert: Wer sieht sich tatsächlich und wer ist nur telefonisch miteinander verbunden? Für sehr viele Lacher und Klamauk ist auf jeden Fall gesorgt.

Pascal Brunner erzählt in der Pause, dass dem Verein das Video mit der ersten Inszenierung zur Verfügung stand und er sich den Mitschnitt mit vielen Emotionen angeschaut habe: «Ich bin nun etwa so alt, wie mein Vater damals. Es ist schön, ihn und das ganze damalige Spielteam so zwäg zu sehen. Sie haben das damals also tipptopp gemacht», lobt er. Das Dorftheater Meggen war und ist immer noch ein Garant für ein paar schöne Theaterstunden.

Hinweis Premiere am Samstag, 18. März, 20 Uhr. Sieben Aufführungen bis am 1. April. Im Gemeindesaal Meggen. Vorverkauf: www.dorf-theater-meggen.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen