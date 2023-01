Theaterclub-Präsident Herr Zingg, wieso sind die Reaktionen zum neuen Luzerner Theater so emotional? Philipp Zingg verteidigt den umstrittenen Theaterentwurf tagtäglich in der Kornschütte. Im Interview erklärt er, weshalb er sich trotz teils fast feindseligen Äusserungen auf jedes neue Gespräch freut. Simon Mathis Jetzt kommentieren 20.01.2023, 16.45 Uhr

Zurzeit steht Philipp Zingg jeden Tag in der Kornschütte und befragt die Besuchenden nach ihrer Meinung zum neuen Luzerner Theaters. Der Präsident des Theaterclubs Luzern hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gespräch mit der Bevölkerung zu suchen. Daher sind ihm die Kritikpunkte am Projekt «überall» bekannt wie kaum einem Zweiten. Zingg, der mit beratender Stimme in der Wettbewerbs-Jury sass, äussert sich im Interview zur öffentlichen Debatte.

Auf dem Rathaussteg, zwischen dem alten Theater und der Jesuitenkirche: Philipp Zingg, Präsident des Theaterclubs Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. Januar 2023)

Sie haben sich in letzter Zeit als engagierter Befürworter des neuen Luzerner Theaters hervorgetan. Wieso?

Philipp Zingg: Aus Lust am Disput, am kontrovers geführten Gespräch, das liegt mir. Auch wegen meiner Funktion im Theaterclub fühle ich mich dazu verpflichtet. Schliesslich vertreten wir ein grosses und vielseitiges Theaterpublikum, also all jene, die das jetzige Theater mit schmerzenden Knien und steifen Rücken erdulden und sich Verbesserungen wünschen.

Inwiefern?

Die Platzverhältnisse sind beengend – für das Personal, die Künstlerinnen und Künstler und das Publikum gleichermassen. Jeder dritte Platz im ersten und zweiten Rang hat eingeschränkte Sicht. Auch die Akustik ist unsäglich: eindimensional, ohne Nachhall und trocken wie Zwieback. Das ist allerdings kein Wunder, denn das Gebäude wurde anfänglich nur für das Sprechtheater konzipiert.

Der Theaterclub hat jüngst ein Podium zum neuen Luzerner Theater organisiert, das sich der sachlichen Information verschrieben hat. Derweil überschlagen sich die kritischen Online-Kommentare und Leserbriefe. Geht man zu wenig auf die Bedenken der Öffentlichkeit ein?

Das trifft nicht zu. An jeder Veranstaltung wurde die Diskussion am Schluss geöffnet und alle konnten sich kritisch äussern. Im jetzigen Zeitpunkt ist es wichtig, die Eigenschaften und Vorteile von «überall» klar dazulegen, denn das Bedürfnis nach Information ist stark. Das zeigt der Umstand, dass wir an unserer Podiumsdiskussion vom 11. Januar 250 Besucherinnen und Besucher begrüssen konnten anstatt der erwarteten 100. Der anschliessende Apéro-Wein wurde knapp …

Reden wir über den geplanten Neubau. Weshalb überzeugt er Sie?

Er bietet – endlich! – eine zeitgemässe, grosszügige und betrieblich geschickte Theater-Infrastruktur. Der neue Bau wird wesentlich einladender sein als der jetzige. Heute gilt: «Hinein gehen, zwei Stunden sitzen und tschüss.» Das wird sich radikal ändern. Das neue Gebäude bietet ein echtes Erlebnis auch ausserhalb der Aufführungen – mit Restaurants, öffentlichem Foyer Public und flexibel nutzbarer Hauptbühne. Diese kann ganz abgesenkt und abgeflacht werden. Das gibt dann sogar Platz für eine Rave-Party der Generation Z!

So sollen die Innenräume des neuen Luzerner Theaters aussehen. Visualisierung: PD

Der Hauptsaal bietet Platz für 600 Personen. Ist das nicht deutlich zu viel?

Nein, absolut nicht. Denken wir zurück ans KKL. Als dieses eröffnet wurde, haben die Leute den Saal regelrecht gestürmt und sind in Viererkolonnen einmarschiert. Neue Kulturbauten sorgen meist für eine Verdoppelung des Publikums, das zeigt die Erfahrung. Übrigens darf man bei der Saalgrösse nicht nur an die Anzahl Plätze denken, sondern auch an das benötigte Raumvolumen. Nur dieses gestattet dem Klang, sich zu wirkungsvoll entfalten. Der KKL-Konzertsaal ist das beste Beispiel: ein riesiger, hoher Raum mit perfekter Akustik. An diesem Level soll sich der grosse neue Theatersaal dereinst messen.

Aber braucht es gleich drei Säle?

Das Luzerner Theater hat einen Leistungsauftrag. Diesen zu erfüllen, gelingt am besten mit einem attraktiven Spielplan. Wir wollen Theater für alle machen: Oper, Tanz, Sprache, Experiment. Dazu sind drei Säle notwendig, alle vereint unter einem Dach. Diese Raumanordnung verkürzt die Arbeitswege, vereinfacht die zeitraubenden An- und Abtransporte der Bühnenbilder, spart Zeit und Geld.

Sie suchen aktiv das Gespräch mit der Bevölkerung in der Kornschütte, wo das Projekt ausgestellt ist. Was hören Sie da?

Dort sind die Meinungen so ziemlich zur Hälfte geteilt. Die Kritik wird mir oft sehr emotional, ja fast feindselig an den Kopf geschmissen. Aber ich bin hart im Nehmen und freue mich unerschütterlich auf jedes neue Gespräch. So oder so argumentiere ich immer sachlich zum Projekt. «Me mues redä mit de Lüüt», sonst wird das nichts.

Wieso sind die Redaktionen so emotional?

Ich vermute, weil das Gebäude so vollkommen anders aussieht als erwartet. Es hat uns alle überrascht und in der Jury einen Gesinnungswandel für den Erhalt des Theaters bewirkt. Der Entwurf ist nicht gefällig, sondern anforderungsreich. Gerade die Fassade verlangt einen gewissen Aufwand an Reflexion. Bedauerlich ist, dass das Projekt nur aufgrund der Fassade beurteilt wird. Dabei sind die optimierten Arbeitsabläufe im Gebäude und die neue Raumaufteilung ebenso wichtig. Denn dort befindet sich der besonders gelungene Einfall, nämlich die Verwandlung des Zuschauerraums in das Foyer, was die beiden Architekten als «Zerschlagung des gordischen Knotens» bezeichnen. Damit konnten sie das alte Theater retten und zugleich die Denkmalpflege ruhigstellen, die ihre Einsprache bei einem allfälligen Neubau schon geschrieben hatte. So geht das.

Letztlich bezahlen alle Steuerzahlende das Theater. Wie wollen Sie die Leute erreichen, die nicht so theateraffin sind?

Mit weiteren öffentlichen Veranstaltungen und Führungen von verschiedenen Seiten. Sobald das Projekt überarbeitet ist, folgt des Theaterclubs zweiter Streich: Wir planen im Frühsommer bei der Präsentation des definitiven Projekts ein grosses Streitgespräch Pro und Kontra. Ich nenne es leicht provokativ: «Hauen und Stechen». Aber das muss so sein, die Leute müssen und werden mitdiskutieren wollen. Wir freuen uns darauf.

