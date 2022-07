Topkostüm Wie sich ein Luzerner Fasnächtler in der Schweizer Cosplay-Szene einen Namen macht Peter Karacsony aus Emmenbrücke hat es ins Final des Online-Cosplay-Wettbewerbs «Kumite» geschafft – obwohl er zum ersten Mal daran teilnimmt. Sandra Peter Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Was macht ein Fasnächtler im Sommer? Er schlüpft in seine Verkleidung und nimmt an einem Cosplay-Contest teil. Dies gilt wohl nicht für alle Fasnächtler, für Peter Karacsony aus Emmenbrücke trifft dies jedoch zu. Der 39-Jährige hat es beim Onlinewettbewerb «Kumite» mit seinem Kostüm in die finale Votingrunde geschafft und sich zuvor gegen 62 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Beim Cosplay stellen Menschen eine bestimmte Figur aus einem Film, einem Videogame sowie aus Mangas oder Comics dar, daneben gibt es auch Fantasyfiguren. Zur Darstellung gehört auch das Imitieren von typischen Bewegungen einer Figur.

Karacsonys Charakter ist «Subject Delta», auch «Big Daddy» genannt, aus dem Videospiel Bioshock 2. Die Figur erinnert an einen Taucher in alter Ausrüstung und beschützt im Videospiel ein kleines Mädchen.

Für das Wettbewerbsfinale hat Karacsony extra neue Bilder aufgenommen, die dann bearbeitet und mit zum Videospiel passendem Hintergrund und Effekten versehen wurden. «Das Finalbild hat ein Kollege gemacht, der Profifotograf ist und selber schon früher aus dem Wettbewerb geflogen ist», erklärt der Cosplay-Neuling.

Mit diesem Bild tritt Peter Karacsony unter seinem Künstlernamen Thanatos Memento Mori beim Final des Cosplay-Wettbewerbs Kumite an. Bild und Bearbeitung: Meier & Kamer Fotografie

In der noch «überschaubaren» Schweizer Szene tausche man Wissen aus und unterstütze sich gegenseitig. «Und sei es nur, wie das Anziehen einer Perücke am besten funktioniert.»

Die Treffen finden aber keineswegs nur online oder in virtuellen Räumen statt, auch wenn einige Figuren Videospielen oder Comics entspringen. Grosse Veranstaltungen sind etwa die «Fantasy Basel», die «Pop Con» in Zürich oder das «Herofest» in Bern. Daneben gibt es auch Treffen in kleinerem Rahmen. Seinen Finalgegner kennt Karacsony beispielsweise von der Fantasy Basel und einem Cosplay-Picknick.

Eintauchen in eine verspielte Welt

Peter Karacsony (39), Fasnächtler und Cosplayer, unverkleidet. Bild: PD

Der Fasnächtler ist erst seit kurzem in dieser Szene unterwegs. «Ich wollte mein aufwendiges Kostüm präsentieren und bin deswegen an die Fantasy Basel gegangen», erzählt er. Dort habe er an einem Live-Publikum-Contest mitgemacht und zwar nichts gewonnen, jedoch viel «tolles Feedback» erhalten.

Etwa eine Woche später hätten ihn Dani und Nicole Hofer, die die Onlineabstimmung organisieren, zu ihrem Wettbewerb eingeladen. «Auch wenn dies ein ‹Just for Fun›-Wettbewerb ist, bin ich stolz darauf, dass ich bei der ersten Teilnahme gleich im Final bin», sagt Karacsony.

«Das ist ein riesiges Kompliment für mein Kostüm und zeigt die Wertschätzung.»

Zu seinem Weiterkommen hat der als Verkaufsberater arbeitende Fasnächtler auch aktiv beigetragen. Er animiert Freunde, Verwandte, Fasnachtsbegeisterte und Luzernerinnen und Luzerner zur Teilnahme an der Abstimmung. Zum Beispiel mit Posts in der Facebook-Gruppe mit dem Namen «Du besch vo Lozärn, wenn...». Die Gruppe zählt über 14’000 Mitglieder. Und auch auf Instagram ist Karacsony präsent:

Detailversessener als an der Fasnacht

Seine Verkleidung hatte der Emmer ursprünglich für die Luzerner Fasnacht hergestellt, wo er jeweils gemeinsam mit seiner Frau Sarah unterwegs ist. Das Kostüm hat er während den zwei Coronajahren hergestellt. «Den Grossteil habe ich selber gemacht, jedoch mit viel Hilfe, etwa von Maskenkünstler Roger Stalder aus Sursee», sagt Karacsony.

Zusammen mit seiner Frau Sarah war Peter Karacsony mit diesem Sujet an der Fasnacht 2022 in Luzern unterwegs. Sarah Karacsony stellt die Figur «Little Sister» aus dem Videospiel «Bioshock 2» dar. Bild: Margrit Karacsony

Menschen der Cosplay-Szene und Fasnächtlerinnen und Fasnächtler verbinden die Freude an Kostümierungen. «An der Fasnacht herrscht eine urige Atmosphäre, unzählige Leute tragen mit Musik, Verkleidungen oder dem Organisieren eines Fests bei zu dieser Tradition», so der begeisterte Fasnächtler Karacsony. Es sei auch ein Treffpunkt mit Volksfestcharakter. «Beim Cosplay liegt der Fokus auf den einzelnen Figuren und es wird noch mehr auf Details geachtet», beschreibt er diese Gemeinschaft.

«Kumite»-Final: Samstag, 23. Juli 2022, von 00.01 bis 24 Uhr, Onlinevoting via Website Cosplay Kumite und Instagram-Story von @cosplay_kumite.

