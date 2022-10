Tourismus Ab November parkieren Touristencars in Kriens – Inseli in Luzern wird entlastet Der Carparkplatz Rösslimatt in Kriens wird in Betrieb genommen. Ab dem 1. November können Cars deshalb nicht mehr auf dem Luzerner Inseli parkieren. 28.10.2022, 09.47 Uhr

Auf dem neuen Carparkplatz Rösslimatt in Kriens stehen 28 Stellplätze zur Verfügung. Damit entfallen die Carparkplätze am Inseli. Touristinnen und Touristen werden aber weiterhin an den Anhalteplätzen beim Inseli und in der Innenstadt ein- und aussteigen können, wie die Stadt Luzern mitteilt.

Der Carparkplatz auf dem Inseli wird aufgelöst. Aber die Touristinnen und Touristen dürfen bis mindestens Sommer 2023 hier noch aus- und einsteigen. Bild: Dominik Wunderli

Der Parkplatz in Kriens ist ausschliesslich für Cars freigegeben und wird über eine direkte Zufahrt über die Arsenalstrasse erschlossen. Wie die Stadt Luzern weiter mitteilt, wird der Carparkplatz Rösslimatt in eine App integriert. Dies ermöglicht eine schnelle Übersicht über die freien Parkplätze, wie die Stadt weiter schreibt. So müssen die Carfahrer nicht lange suchen. Ab dem 7. November können zudem Abwassertanks beim Parkplatz entleert werden.

Zwischennutzung ab Sommer 2023

Die Stadt Luzern sucht derzeit am Bahnhof Ersatzstandorte für die Anhalteplätze am Inseli, damit Touristinnen und Touristen auch nach dem Sommer 2023 in der Innenstadt aussteigen können. Dann soll nämlich mit der Zwischennutzung gestartet werden. Die Neugestaltung soll ab 2027 umgesetzt werden können. (lil)