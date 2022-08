Tourismus Von wegen Kapellbrücke oder Löwendenkmal: Das beeindruckte Influencer auf Luzern-Reise Ende Juni wurden Influencer aus 20 Ländern von Schweiz Tourismus nach Luzern eingeladen. Was diese bei ihrem Besuch besonders beeindruckte und was ihre Fans von der Schweiz halten, zeigt der Blick auf Social Media. Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Wenn Sie als Touristin oder Tourist zum ersten Mal in Luzern, der vielleicht schönsten Stadt der Schweiz, wären – welche Erlebnisse würden es auf Ihr Instagram-Profil schaffen? Schaut man auf die Profile der Ende Juni von Schweiz Tourismus nach Luzern eingeladenen «Content Creators», fällt die Antwort auf diese Frage etwas überraschend aus. Nicht etwa die Kapellbrücke, das Löwendenkmal oder das KKL lösten die grösste Begeisterung bei den 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des «Switzerland Tourism Content Creator Summit» aus. Im Vordergrund praktisch aller für diesen Artikel betrachteten Instagram-Beiträge zur Schweiz steht stattdessen: der öffentliche Verkehr.

«Die meisten Westeuropäischen Länder haben guten ÖV, aber die Schweiz ist auf einem anderen Level» (@shivya), «ihre Pünktlichkeit ist kein Witz!» (@globetolter), «der ÖV ist einer der Gründe, weshalb ich dieses Land liebe» und «die tolle Aussicht, Bequemlichkeit und Effizienz» (@banita_travel) des ÖV werden unter anderem lobend hervorgehoben.

Das wechselhafte Wetter in der perfekten Instagram-Welt

Wie einige der geteilten Bilder zeigen, waren die Influencer während ihres Besuches nicht mit besonders gutem Wetter gesegnet – der Pilatus und die Stadt Luzern zeigten sich unter anderem Teru Menclovà (@terumenclova) eher grau. «But I liked it anyway» (aber es gefiel mir trotzdem), schreibt die Tschechin unter diese Bilderserie.

Andere Influencer zeigen von diesem trostlosen Wetter auf ihren Profilen wenig bis nichts – ihre Fans sehen stattdessen, wie es sich rund um den Vierwaldstättersee abkühlen lässt.

Unter anderem der Franzose Benjamin Martinie (@globetolter) und seine Influencer-Kolleginnen Aakanksha Monga (@aakanksha.monga) und Sian Lewis (@sianannalewis) wagten sich ins kühle Nass. Wie Martinie unter einem Video schreibt, ergriff er seine Chance zum Sprung ins Wasser während seiner Mittagspause.

Die Engländerin Lewis zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil vom «kristallklaren Bergwasser» des Sees begeistert und für Monga erfüllt sich mit ihrem Bad im Luzerner Seebecken gar ein «europäischer Sommertraum».

Besonders wasserfreudig zeigte sich auch die Italienerin Camilla Agazzone (@camilla_agazzone) während ihres Besuchs in der Stadt Luzern – und das gleich in zweifacher Hinsicht: Ihrer morgendlichen Yoga-Lektion auf dem Inseli am Luzerner Seebecken widmet sie auf Instagram eine siebenteilige, ihrer Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee immerhin eine fünfteilige Bilderserie.

Neben dem Wasser kamen aber auch die Berge während des «Creator Summit» nicht zu kurz – dessen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dokumentieren auf ihren Profilen unter anderem den Aufstieg auf den Sonnenberg im Morgenrot ...

... und den Abstieg inmitten der Biosphäre Entlebuch: In mehreren Metern Tiefe befindet sich dort ein Höhlensystem aus weit verzweigten Gängen unter dem zerklüfteten Bergmassiv Schrattenfluh. Jedoch trauten sich nicht alle geladenen «Creators», die steile Leiter hinunterzusteigen, wie die Deutsche Lisa-Maria Kraft (@zweidiereisen) in einem längeren Post schreibt. Es sei schliesslich «auch okay, die Komfortzone mal nicht zu verlassen».

Trotz aller sonstigen Aktivitäten: Auch das traditionelle Sujet der Altstadt mitsamt Kapellbrücke und Reuss findet sich in einigen Posts. Holly Johnson (@missholldoll) beispielsweise zeigt sich ihren 265'000 Fans hoch über Luzerns Dächern. Sie sei «besessen» von der Architektur der Stadt, schreibt sie zu dem Bild.

Und auch andere hegen gegenüber der Luzerner Altstadt ähnliche Gefühle. Gleich zwei Videos und eine zehnteilige Bildergalerie widmet die arabische Bloggerin Haifa Beseisso (@flywithhaifa) der Reusspromenade. Und gesteht ihren 621'000 Followern:

«Ich habe mich in Luzern verliebt.»

Auf inspirierte und reisewillige Fans der eingeladenen Social-Media-Berühmtheiten wäre die Stadt Luzern im Übrigen dringend angewiesen. Wie eine Statistik von Luzern Tourismus zeigt, erholen sich die Logiernächte hier im Gegensatz zu anderen Schweizer Städten wie Zürich oder Genf nur langsam.

Ob die Beiträge der nach Luzern eingeladenen «Content Creators» tatsächlich zu einer gestiegenen Nachfrage bei Reisebüros und auf Buchungsplattformen führen, wird sich zeigen. Auf Anfrage teilt Schweiz Tourismus mit, man werde im September ein qualifiziertes Reporting erstellen. Den Kommentaren unter den meisten Posts nach zu urteilen, scheinen sich die meisten zumindest zu wünschen, der Schweiz einmal einen Besuch abstatten zu können. Als «unglaublich», «atemberaubend», «magisch» oder einfach nur «schöööön» werden die auf Instagram präsentierten Landschaften bezeichnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen