Tourismus Ein «Schulreisli» für internationale Influencer führt nach Luzern, im Gepäck haben sie über acht Millionen Follower Schweiz Tourismus hat Influencer aus 20 Ländern zu einem «Summit» in Luzern eingeladen. Auf dem viertägigen Programm stehen das Entlebuch und Yoga am See – ein Einblick in ein boomendes Geschäft. Salome Erni Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

In Luzern bot sich am Wochenende ein Einblick in eine Welt, in der Follower mit Berühmtheit, Likes mit Geld und Fotos mit Rohstoffen gleichzusetzen sind. Schliesslich bestand die Zuhörerschaft im Maskenliebhabersaal aus fast 30 internationalen Influencern, denen die Schweiz ganz «instagramable» und Tiktok-tauglich schmackhaft gemacht werden soll.

Aus 20 Ländern reisten sie am Samstag anlässlich des «Switzerland Tourism Content Creator Summit» für vier Tage nach Luzern. Schweiz Tourismus hatte die Reise-Influencer eingeladen, die nun als bunt gemischte Truppe mit roten Bändeln um den Hals den Präsentationen lauschten – und sich dabei mehrheitlich mit ihren Smartphones beschäftigten.

Die Influencer Seung Lee (Südkorea), Teresa Gomez (Grossbritannien) und Xiangming Cui (China), von links nach rechts, posieren vor den Wahrzeichen der Stadt Luzern. Bild: Philipp Schmidli (26. Juli 2022, Luzern)

Eine Schweiz wie im Bilderbuch

Gezeigt wurden Video-Einspieler mit Bergpanorama und rockiger Musik sowie Bilder von Sonnenuntergängen und glückliche Werbeporträts. Eine der Sprecherinnen präsentierte den öffentlichen Verkehr mit Schiff, Bahn und Zug in der Schweiz. Und erwähnte, dass man keine Angst haben dürfe, Schweizerinnen und Schweizer anzusprechen. Sie seien nette Menschen, auch wenn sie oft nicht von sich aus ein Gespräch suchen würden.

Ihr Input hatte offenbar Erfolg: Die Südkoreanerin Seung Lee schwärmte später im Gespräch von den guten Verkehrsmitteln und den einfachen Tickets mit QR-Code. Sie zeigte sich beeindruckt von der Natur, den vielen Seilbahnen und den sauberen Strassen. «Koreanerinnen und Koreaner lieben schöne Bilder», so Lee. Also wird sie ihren Followern Tipps geben, wo die besten Foto-Spots liegen.

Das machte sie auch bei dieser Destination:

Lee erklärte, ihr sei stets wichtig, die «Realität» zu zeigen. Obwohl die Fotos mit ihrer perfekten Instagram-Ästhetik nicht darauf schliessen lassen, schreibe sie in der Bildunterschrift auch negative Erlebnisse nieder – inklusive Verirrungen, Müll und schlechten Wetters. Influencer zu sein, ist für die junge Frau mit 57’700 Followern ein Nebenjob. Hauptsächlich schneidet sie Videos für Tourismus-Destinationen.

Ihr Influencer-Kollege Xiangming Cui hat auf dem chinesischen Instagram-Pendant Weibo zwei Millionen Follower und von den anwesenden Personen somit die grösste Reichweite. Auch er wird seinen zahlreichen Fans Natur und Entspannung zeigen, wobei das Luzerner Stadtfest zu seinen Highlights zählt. Seine Fans seien zwischen 30 und 40 Jahre alt und würden wie er keine Gruppenreisen unternehmen. Er sagt:

«Wir wollen Freiheit.»

Nachhaltig mit dem Flugzeug unterwegs?

Den Fokus auf nachhaltigen Tourismus legt die Britin Teresa Gomez. Auf ihrem Reiseblog mit 130'000 Followern will sie zwar auch die «Top-Ten» von Luzern wie die Kapellbrücke zeigen. Doch sie will besonders das «Lokale» präsentieren und freut sich bereits auf das Erkunden einer Entlebucher Höhle. Dass Reisen nicht für Nachhaltigkeit bekannt ist, ist ihr bewusst. Ihr Tipp:

«Es ist wichtig, eine Fluggesellschaft zu wählen, die Emissionen reduziert und lokales Essen serviert.»

Ausserdem ermuntert Gomez ihre Follower, in der Nebensaison zu reisen.

Während einem Aufenthalt in der Tschechischen Republik postete Sie folgendes Bild:

Am Dienstag reist Gomez bereits weiter nach Österreich. Sie habe zwar einen «fun job», doch zu Hause geht für sie die Arbeit weiter: «Bin ich nicht auf Reisen, ist es fast wie ein normaler Bürojob, halt von zu Hause aus.» Dann schneidet sie Videos und schreibt Artikel.

Viel Organisation für mehr Reichweite

Im Foyer, neben kleinen Sandwichs, veganem Kuchen und Kaffee, verglichen zwei Mitarbeitende den Event gut gelaunt mit einer Schulreise. Denn es tauchten Fragen auf wie: Kommt bei der E-Bike-Tour ein Notfallauto mit? Gibt es Snacks unterwegs? Und wann beginnt schon wieder das Programm? Es sei nicht ganz einfach, dass die internationalen Gäste als geschlossene Gruppe von A nach B kommen. Denn ein farbiges Wandgemälde reiche, um die Aufmerksamkeit und damit auch die Smartphone-Kameras der Influencer auf sich zu ziehen.

Grundsätzlich entspricht dies aber genau dem Ziel des Trips, denn die Influencer sollen via Fotos und Videos auf Social Media über ihre Aktivitäten in der Schweiz berichten. Und damit potenziell über acht Millionen Instagram- und Weibo-Followern auf der ganzen Welt von der Entlebucher Käserei, vom E-Bike-Trip, dem Yoga beim Luzerner Inseli oder der Stanserhorn-Bahn erzählen. Ebenfalls auf dem Programm stand: «Visit and meet a typical Swiss Farmer» – besuche und treffe einen typischen Schweizer Bauern.

Verträge sorgen für genügend Posts

Gemäss Markus Berger, dem Leiter der Unternehmenskommunikation von Schweiz Tourismus, wolle man die Influencer bewusst weg von Pilatus, Kapellbrücke und Co. locken und damit die internationale Aufmerksamkeit auf weniger Bekanntes lenken. Deshalb entdecken sie das Entlebuch oder etwa das Stanserhorn. Er sagt zudem:

«Grundsätzlich ist es den Content Creators egal, ob sie in Luzern oder einer anderen Stadt sind. Sie wollen hier ihr Netzwerk erweitern und ihren Content für Social Media produzieren.»

Damit sich die aufwendige Organisation der Gastgeber in Reichweite bezahlt macht, ist vertraglich gesorgt. Denn Schweiz Tourismus handelte mit allen Influencern individuelle Verträge aus, die die Anzahl Social-Media-Beiträge über den Trip, die obligaten «Tags» und das Gehalt festhalten. Wie viel Geld die angereisten Content Creators (so die offizielle Bezeichnung) erhalten, variiere jedoch, sagt Berger. Ausschlaggebend ist, wie stark das Konzept des «Influencens» bereits in den Herkunftsländern etabliert sei.

Es ist schwierig, ein Preisschild zu setzen

Bei der Zusammenarbeit mit Influencern ist das Ziel von Schweiz Tourismus, dass deren Schweizer Posts überdurchschnittlich viel gelikt, geklickt und geteilt werden. Das habe man bisher meist geschafft. Ausserdem, so Berger, werde auch die Qualität der Social-Media-Inhalte angeschaut: Werden die richtigen Schwerpunkte vermittelt? Greifen die Influencer die präsentierten Schweizer Themen auf?

Wie viele Leute von Influencer tatsächlich nach Luzern gelockt werden, kann jedoch nicht beziffert werden. Es sei schwierig, ein Preisschild zu setzen, so Berger. Denn Schweiz Tourismus ist darum besorgt, dass potenzielle Gäste inspiriert werden und sich zu einem Trip in die Schweiz entscheiden. Buchungen laufen dann über andere Anbieter. Dank eines grossen Monitorings vor der Pandemie weiss man jedoch, dass rund jeder 6. Schweizer Gast Instagram und Co. als den wichtigsten Faktor angibt. Und Berger sagt:

«Die Wichtigkeit von Social Media steigt nur.»

Gut möglich also, dass sich demnächst Fans von @broganabroad, @seung_asarabia oder Hanjiang in Luzern tummeln.

Die Schattenseiten des «Influencens» «So, jetzt legen alle das Handy weg.» Damit begann die Präsentation von Internet-Aktivist Liam Hackett anlässlich der Luzerner Fachkonferenz der Influencer. Er nannte Social Media das grösste «soziale Experiment» der Geschichte. Zwar biete das Internet auch viel Gutes, von dem oft nicht gesprochen werde. Doch dass seit der Pandemie die Hasskommentare um frappante 38 Prozent anstiegen, sei besorgniserregend. Er erklärte dies damit, dass sich verschiedene Faktoren zu einem «perfekten Sturm» kombinierten: Die Leute waren alleine, hatten Zeit, fühlten sich unsicher, gestresst und wütend. Ausserdem sei erwiesen, dass Übergriffe gegen ein anonymes Gegenüber viel leichter fallen. Er warnte davor, zwischen dem wahren Leben und dem Internet zu unterscheiden. Denn Beleidigungen und Übergriffe seien online genauso verletzend. Ausserdem warf er die Frage auf: «Wir finden es normal, dass Influencer Hasskommentare erhalten. Wieso?» Nach Politikerinnen und Politikern seien sie am gefährdetsten dafür. Den Reaktionen nach zu urteilen, schätzten die anwesenden Influencer diesen Input. Sie berichteten von ihren Online-Erfahrungen beim Coming-out oder beim Ablegen des Kopftuchs. Ausserdem wurde die Frage gestellt, wie weit die Verantwortung eines Influencers reiche. Müsse jede Vermisstenanzeige für einen Hund geteilt werden? Hackett gab Tipps, darunter auch social-media-konforme Gegenmassnahmen: Meditieren, Sport und «Mindfullness».

