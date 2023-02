Tourismus Hotelübernachtungen: Luzern hinkt hinterher Die Erholung des Tourismus dauert in Luzern länger als in anderen Schweizer Städten. Dennoch zeigt man sich bei Luzern Tourismus zufrieden. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Die Logiernächtezahlen vom Herbst 2022 zeigen: Luzern erholt sich langsamer von der Pandemie als andere Schweizer Städte. Im Oktober und November 2022 wuchs das Minus im Vergleich zu 2019 sogar wieder an. Im gleichen Zeitraum konnten Städte wie Zürich, Basel oder Bern in absoluten Zahlen ein Plus verzeichnen. Die Zahlen für Dezember 2022 sind noch nicht veröffentlicht worden.

Das Luzerner Minus gegenüber dem Vor-Coronajahr 2019 stieg im Herbst sogar wieder leicht an. Grafik: mop

Etwas überraschend kommen die jüngsten Luzerner Zahlen vor allem deshalb, weil der Trend von Januar bis September 2022 in eine Richtung ging: Der Unterschied zum Vor-Coronajahr 2019 wurde mit jedem Monat kleiner - bis er im Oktober wieder anstieg.

Hoher Anteil an Touristen von ausserhalb Europas

«Dies ist primär mit dem Gästemix zu erklären», sagt Sybille Gerardi von Luzern Tourismus auf Anfrage. Luzern weise einen viel höheren Anteil an Gästen aus Fernmärkten – also aus Amerika, Asien oder Australien – als die Vergleichsstädte auf. «2019 lag dieser Anteil bei uns mit 59 Prozent am höchsten.» Zürich wies 2019 einen Gästeanteil aus Fernmärkten von knapp 42 Prozent auf, in Bern und Basel waren es gar unter 30.

Weil Luzern per November 2022 kumuliert immer noch zwei Drittel weniger asiatische Touristen als 2019 beherbergte, fällt dies negativ ins Gewicht. Luzern verzeichnet Gerardi zufolge weniger Hotelbuchungen mit geschäftlichem Hintergrund als die Vergleichsstädte und weist zudem einen viel höheren Anteil an Freizeitgästen auf. Diese würden im Herbst generell weniger nach Luzern reisen als im Sommer.

Gerardi erklärt weiter, dass die Schweizer Gäste die fehlenden Gäste aus den Fernmärkten im vergangenen Herbst weniger «kompensierten» als in den Sommermonaten. Ein Grund dafür: «Im Herbst gab es viele Gäste aus der Schweiz, die auch wieder vermehrt ins Ausland gereist sind».

Asiatische Touristinnen in der Stadt Luzern. Ein eher seltenes Bild in den vergangenen Jahren. Bild: Eveline Beerkircher (31. Januar 2023)

Doch Luzern Tourismus relativiert. Man müsse die Zahlen differenziert betrachten, da einzelne Städte oder Monate unterschiedliche Gästestrukturen oder Hauptsaisonzeiten aufweisen würden, erklärt Sybille Gerardi und betont gleichzeitig: «Wir waren mit den Zahlen in den Herbstmonaten Oktober und November sehr zufrieden.»

Sie weist aber auch darauf hin, dass gerade der November für Luzern touristisch von eher geringer Bedeutung sei – im Gegensatz zum Oktober und Dezember. Mit einem Zuwachs von 49 beziehungsweise 46 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 würde Luzern das höchste Wachstum der Vergleichsstädte aufweisen.

Eine Touristin in Luzern vor der Kapellbrücke. Bild: Nadia Schärli (18. Mai 2022)

Kalte Jahreszeit immer wichtiger für Zürcher Tourismus

Wie zufrieden ist man in anderen Städten mit den Logiernächtezahlen? Vollständig erholt habe sich die Tourismusregion Zürich nicht, sagt Ueli Heer von Zürich Tourismus. Dennoch zieht er für das vergangene Jahr ein positives Fazit: «Wenn man das ganze Jahr anschaut, fehlen zwar noch einige Prozentpunkte gegenüber dem Rekordjahr 2019. Wir sind aber mehr als glücklich mit dem Verlauf im letzten Jahr und konnten ein starkes Nachholbedürfnis fürs Reisen konstatieren.»

Die Zahlen im Herbst und Winter bestätigen gemäss Heer den Trend der Vor-Coronazeit, wonach die kalte Jahreszeit immer wichtiger wird für Zürich. Zudem hätten die fehlenden Touristen aus China mit Gästen aus anderen Regionen kompensiert werden können.

Basel profitierte vom «Eidgenössischen»

Ein ähnliches Phänomen wie in Luzern ist in Basel zu beobachten: Die Stadt Basel musste nach starken Logiernächtezahlen in den Monaten August und September 2022 (+8 und +17 Prozent im Vergleich zu 2019) einen Rückgang im Oktober und November verzeichnen. Christoph Bosshardt, stellvertretender Leiter bei Basel Tourismus, sagt dazu: «August und September waren sehr gute Monate wegen diverser Kongresse und Events.»

So hat im August beispielsweise das Eidgenössische Schwingfest in der Region Basel stattgefunden, was viele Gäste aus dem Inland angelockt habe. Insgesamt blickt Bosshardt erfreut auf das vergangene Jahr zurück: «Wir sind sehr zufrieden mit dem ganzen Jahr, das viel besser verlaufen ist, als wir anfangs erwartet hatten.»

Ausländische Reisegruppen strömen wieder vermehrt in die Schweizer Städte. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 31. Januar 2023)

Zunahme von Geschäftsreisenden in Bern

Auch Manuela Angst, Geschäftsführerin von Bern Welcome, verweist auf die Schwankungen bei den Logiernächten: «Die Berner Logiernächte entwickeln sich zufriedenstellend, zeigen aber auch, dass sich eine Erholung nicht sprunghaft und je nach Gästesegment unterschiedlich präsentiert.» Eine vollständige Erholung sei schwierig zu belegen, der Berner Hotellerie gehe es aber verhältnismässig gut. «Schwankungen bis im 5-Prozent-Bereich sind jährlichen Verschiebungen am Markt zuzuschreiben», hält Angst fest.

Ein erneuter Rückgang bei den Logiernächten sei Stand heute aber nicht zu befürchten. Zwei Drittel der Logiernächte in Bern hätten einen geschäftlichen Hintergrund – ein wichtiger Faktor, der zur Erholung beitrage. «Wir durften vor allem ab dem dritten Quartal 2022 eine deutliche Zunahme von Businessgästen in Bern verzeichnen.»

Was für alle vier Vergleichsstädte gilt: In den Pandemiejahren wurde gehörig die Werbetrommel gerührt. Bei der Vermarktung standen die Gäste aus der Schweiz und aus den umliegenden Ländern im Fokus – diese Strategie zahlte sich im letzten Jahr aus. In Basel lag der Marktanteil der Schweizer Gäste mit 40 Prozent überdurchschnittlich hoch. Auch in Luzern ist der Anteil der Schweizer Gäste von 22 (2019) auf 35 Prozent gestiegen.

